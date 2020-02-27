الكويت:43 إصابة مؤكدة بكورونا جميعهم قادمين من إيران

٢٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٧ ص

كورونا - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، عن رصد 43 حالة مؤكدة بفيروس كورونا في الكويت، وجميع حالات فيروس كورونا المسجلة حتى الآن هي لأشخاص قدموا من إيران، وأنه تم عزل جميع حالات فيروس كورونا وفق البروتوكولات الطبية، مضيفة أنه تم تفعيل برامج الرصد والاستجابة في الوزارة منذ بداية انتشار فيروس كورونا، كما تم دعم تأمين المستلزمات الطبية والمختبرات بالكواشف الفيروسية لمنع تفشي فيروس كورونا، وذلك بحسب ما أورده موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، اليوم الخميس.

من ناحية أخر، أعلنت الممكلة العربية السعودية، اليوم، تعليق الدخول إلى أراضيها لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتا، وكذلك تعليق دخول أصحاب التأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID) منها خطرا. وأوضحت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها، أنها اتخذت