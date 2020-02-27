الكويت تخلد ذكرى مبارك بإطلاق اسمه على صرح هام

٢٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٥١ ص

الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك - صورة أرشيفية

أعلن مجلس الوزراء الكويتي، في تدوينة له عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس، أن أمير البلاد صباح الأحمد الجابر الصباح، أمر بإطلاق اسم رئيس جمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك على أحد الصروح الهامة، لافتا إلى أن هذه الخطوة تأتي تقديرا لمكانة الراحل الكبير وتخليدا لذكراه، وإلى دور مبارك الكبير في مواجهة الغزو العراقي للكويت، مشددا على أن هذا الموقف المبدئي الحاسم سيبقى دائما وأبدا عنوانا للوفاء والإخلاص محفورا في قلوب وذاكرة الكويتيين.

ونعى مجلس الوزراء الكويتي الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي توفى أول من أمس الثلاثاء، معربا عن أصدق التعازي والمواساة للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري وأسرة الفقيد.وقال المجلس في بيان صدر عقب اجتماع استثنائي: "في غمرة مشاعر الاعتزاز التي يعيشها الكويتيون في عيد الكويت الوطني ويوم التحرير المجيدين،