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قرض بـ14 مليون دولار.. السيسي يصدر 8 قرارات جمهورية

٢٧ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٤ ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 519 لسنة 2019، بالموافقة على اتفاق قرض بين مصر وصندوق الأوبك للتنمية الدولية أوفيد بمبلغ 14 مليون دولار أمريكي، وذلك لتنفيذ مشروع مرافق تخزين الحبوب ببورسعيد والموقع بتاريخ 24 يوليو 2019، كما أصدر السيسي القرار رقم 76 لسنة 2020 بإعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية مطروح لاستخدامها في بعض المشروعات، والقرار رقم 77 لسنة 2020 بإعادة تخصيص مساحة 12,81 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية بلقاس بمحافظة الدقهلية لاستخدامها في إقامة محطة مياه الصرف الصحي.
وأصدر السيسي، القرار رقم 78 لسنة 2020 بالموافقة على تخصيص بعض قطع الأراضى من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظات قنا وأسيوط والمنيا وذلك لاستخدامها فى إقامة قرى للظهير الصحراوي، والقرار رقم 79 لسنة 2020 بالموافقة على تخصيص مساحة 2,46 فدان تقريبا ناحية إدكو – محافظة البحيرة من الأراضي
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طقس-معتدل (1)

الأرصاد: غدا طقس دافئ نهارا على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، تصاحبه شبورة صباحا وشوائب عالقة، معتدل على السواحل الشمالية الغربية نهارا يصاحبه أمطار خفيفة على بعض المناطق، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء نهارا، مائل للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد نهارا، حار على جنوب الصيد نهارا، كما يتوقع الخبراء أن تكون الرياح معتدلة على الأنحاء كافة.
ثانوية-عامة‎ (5)

إتاحة جدول الثانوية المقترح بموقع التعليم لمدة أسبوع

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، في تصريحات له، اليوم الخميس، إنه سيتم إتاحة تصور مقترح لجدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدة أسبوع على الموقع الخاص بالوزارة من خلال الرابط http://thanwya.emis.gov.eg/، موضحا أن هذه الخطوة ضرورية حتى يتمكن أبناؤنا الطلاب من الاطلاع على الجدول، وإبداء الرأى فيما ورد به، وإرسال جميع المقترحات من خلال البريد الإلكترونى [email protected]
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (3)

السيسي يعزي خادم الحرمين في وفاة الأمير طلال

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعث برقية تعازى لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في وفاة الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. كما أوفد السيسي، العميد شريف أحمد رشدي حسن، للتعزية في وفاة راجية محمود عمر مكرم، حفيدة الزعيم عمر مكرم، وإبلاغ أسرتها خالص تعازيه ومواساته.
طارق-شوقى

مدرسة في الإسماعيلية بلا معلمين خلال الحصة الأولى

قرر الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، إحالة مدير مدرسة النيل الرسمية لغات إلى التحقيق ونقله إلى إدارة شمال الاسماعيلية التعليمية لحين الانتهاء من التحقيقات، وذلك عقب جولة تفقدية قام بها للمدرسة اليوم الخميس، خلال الجولة التفقدية أبدى قبيصي عن عدم رضاة عن انضباط معلمين المدرسة وتدني مستوى النظافة، علاوة على وجود حشائش وبعض المقاعد الخشبية داخل المدرسة خاصة في الفناء وحديقة المدرسة إلى جانب الطرقات والفصول، وكذلك عدم انضباط العمل بدفتر الحضور والانصراف.
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محمد-حسنى-مبارك (5)

الكويت تخلد ذكرى مبارك بإطلاق اسمه على صرح هام

أعلن مجلس الوزراء الكويتي، في تدوينة له عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس، أن أمير البلاد صباح الأحمد الجابر الصباح، أمر بإطلاق اسم رئيس جمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك على أحد الصروح الهامة، لافتا إلى أن هذه الخطوة تأتي تقديرا لمكانة الراحل الكبير وتخليدا لذكراه، وإلى دور مبارك الكبير في مواجهة الغزو العراقي للكويت، مشددا على أن هذا الموقف المبدئي الحاسم سيبقى دائما وأبدا عنوانا للوفاء والإخلاص محفورا في قلوب وذاكرة الكويتيين.
مبارك إلى مثواه الأخير.. أبرز مشاهد الجنازة (39)

سفارة مصر بالكويت تفتح سجل العزاء في وفاة مبارك

فتحت سفارة مصر لدى الكويت، اليوم الخميس، سجل التعازي في وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وذلك بمقر سكن السفير طارق القوني. وتوافد عدد كبير من الوزراء والمسئولين الكويتيين، بالإضافة إلى السفراء العرب، والأفارقة، والأجانب على مقر سكن السفير، للعزاء بالرئيس الأسبق مبارك، حيث استقبلهم سفير مصر لدى الكويت طارق القوني وحرمه هدى القوني. وكان في مقدمة الحضور وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، الذي حرص على تسجيل كلمة في سجل التعازي.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جنازة مبارك

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جنازة رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، اليوم الأربعاء، المقامة في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وقدم التعازي إلى نجلي الراحل علاء وجمال. وتقدم الرئيس الجنازة العسكرية لمبارك، حيث تم إطلاق 21 طلقة نارية في وداع الرئيس الأسبق، كما تقدم الجنازة الفريق أحمد شفيق رئيس وزراء مصر الأسبق، والدكتور فتحي سرور رئيس البرلمان المصري الأسبق، وأحمد نظيف رئيس وزراء مصر الأسبق، والدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
صادرات-تركيا للعراق

2.9 مليار دولار صادرات مصرية لأمريكا خلال 2019

أكد أعضاء لجنة الصناعة والتجارة بغرفة التجارة الامريكية حرص الغرفة على تنمية وتطوير الاقتصاد المصري من خلال المساهمة في النهوض بالصناعة المصرية وزيادة الصادرات للأسواق العالمية، مشيرين الى سعي أعضاء اللجنة لوضع تصور شامل بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة لايجاد حلول فعالة للتحديات التي تواجه الصناعة الوطنية. وأضاف أعضاء اللجنة خلال لقائهم وزيرة التجارة والصناعة بغرفة التجارة الامريكية، والذي تناول سبل تعزيز التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة.
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