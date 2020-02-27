قرض بـ14 مليون دولار.. السيسي يصدر 8 قرارات جمهورية

٢٧ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٤ ص

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 519 لسنة 2019، بالموافقة على اتفاق قرض بين مصر وصندوق الأوبك للتنمية الدولية أوفيد بمبلغ 14 مليون دولار أمريكي، وذلك لتنفيذ مشروع مرافق تخزين الحبوب ببورسعيد والموقع بتاريخ 24 يوليو 2019، كما أصدر السيسي القرار رقم 76 لسنة 2020 بإعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية مطروح لاستخدامها في بعض المشروعات، والقرار رقم 77 لسنة 2020 بإعادة تخصيص مساحة 12,81 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية بلقاس بمحافظة الدقهلية لاستخدامها في إقامة محطة مياه الصرف الصحي.

وأصدر السيسي، القرار رقم 78 لسنة 2020 بالموافقة على تخصيص بعض قطع الأراضى من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظات قنا وأسيوط والمنيا وذلك لاستخدامها فى إقامة قرى للظهير الصحراوي، والقرار رقم 79 لسنة 2020 بالموافقة على تخصيص مساحة 2,46 فدان تقريبا ناحية إدكو – محافظة البحيرة من الأراضي

وأصدر السيسي، القرار رقم 78 لسنة 2020 بالموافقة على تخصيص بعض قطع الأراضى من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظات قنا وأسيوط والمنيا وذلك لاستخدامها فى إقامة قرى للظهير الصحراوي، والقرار رقم 79 لسنة 2020 بالموافقة على تخصيص مساحة 2,46 فدان تقريبا ناحية إدكو – محافظة البحيرة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لاستخدامها فى المشروعات البترولية.



بالإضافة إلى القرار رقم 80 لسنة 2020 بتخصيص مساحة 2,59 فدان تقريبا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية بني سليمان بمحافظة بني سويف لاستخدامها في إقامة منشآت رياضية ملعب كرة قدم، والقرار رقم 81 لسنة 2020 بإنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة لبعض مساحات الأراضي ناحية مدينة الخارجة والمملوكة لبعض الجهات ويعاد تخصيصها لصالح محافظة الوادي الجديد لتوفير التمويل اللازم لإنشاء مجمع المصالح الحكومية.



وأخيرا القرار رقم 88 لسنة 2020 بالإذن لعلاء الدين حسين رضوان الوزير التجاري بالتمثيل التجاري، بالزواج من منية بنت حسين بن محمد التومي الممتعة بجنسية الجمهورية التونسية.



