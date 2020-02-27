الوزراء: تلقينا 284 شكوى من 12 محافظة بشأن الأمطار

٢٧ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٠ ص

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - صورة أرشيفية

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، تقريرا من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، تضمن متابعة لما تم تسجيله ورصده من شكاوى وبلاغات من المواطنين تتعلق بتداعيات وآثار الأمطار الغزيرة التى سقطت على بعض المناطق فى عدد من المحافظات. وفى مستهل التقرير، أشار الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إلى أنه تنفيذا لتوجيهات مدبولي، بأهمية فتح المزيد من قنوات التواصل مع المواطنين، لتلقى ورصد أى شكاوى تتعلق بتداعيات التقلبات فى حالة الطقس، تم التنسيق مع مختلف الجهات المعنية للتعامل السريع مع شكاوى المواطنين للتخفيف من آثارها.

وأوضح الرفاعي أن المنظومة استقبلت ورصدت 284 شكوى خلال الفترة من 24 إلى 26 فبراير الجارى، حيث استقبلت المنظومة، 119 شكوى يوم الإثنين الماضي، و150 شكوى أول من أمس الثلاثاء، و15 شكوى أمس الأربعاء، جاءت من 12 محافظة، تركزت أغلبها في محافظة القاهرة، تلتها محافظة القليوبية، ثم محافظة الجيزة، فمحافظات الشرقية،