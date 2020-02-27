الوزراء: تلقينا 284 شكوى من 12 محافظة بشأن الأمطار
٢٧ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٠ ص
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - صورة أرشيفية
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، تقريرا من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، تضمن متابعة لما تم تسجيله ورصده من شكاوى وبلاغات من المواطنين تتعلق بتداعيات وآثار الأمطار الغزيرة التى سقطت على بعض المناطق فى عدد من المحافظات. وفى مستهل التقرير، أشار الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إلى أنه تنفيذا لتوجيهات مدبولي، بأهمية فتح المزيد من قنوات التواصل مع المواطنين، لتلقى ورصد أى شكاوى تتعلق بتداعيات التقلبات فى حالة الطقس، تم التنسيق مع مختلف الجهات المعنية للتعامل السريع مع شكاوى المواطنين للتخفيف من آثارها.
وأوضح الرفاعي أن المنظومة استقبلت ورصدت 284 شكوى خلال الفترة من 24 إلى 26 فبراير الجارى، حيث استقبلت المنظومة، 119 شكوى يوم الإثنين الماضي، و150 شكوى أول من أمس الثلاثاء، و15 شكوى أمس الأربعاء، جاءت من 12 محافظة، تركزت أغلبها في محافظة القاهرة، تلتها محافظة القليوبية، ثم محافظة الجيزة، فمحافظات الشرقية،
وأوضح الرفاعي أن المنظومة استقبلت ورصدت 284 شكوى خلال الفترة من 24 إلى 26 فبراير الجارى، حيث استقبلت المنظومة، 119 شكوى يوم الإثنين الماضي، و150 شكوى أول من أمس الثلاثاء، و15 شكوى أمس الأربعاء، جاءت من 12 محافظة، تركزت أغلبها في محافظة القاهرة، تلتها محافظة القليوبية، ثم محافظة الجيزة، فمحافظات الشرقية، السويس، المنوفية، الغربية، بني سويف، الدقهلية، البحيرة، بورسعيد، الإسماعيلية.
وتابع أن النصيب الأكبر من تلك الشكاوى يتمثل في التضرر من ارتفاع منسوب المياه ببعض الطرق والشوارع وانسدادات أو طفح في بالوعات الصرف، يليها التضرر من انقطاع أوضعف مياه الشرب بعدد 103 شكاوى، وتركز أغلبها في القاهرة الجديدة نتيجة الإجراءات الاحترازية لتخفيف الضغوط على شبكة الصرف الصحي، بالإضافة إلى شكاوى وبلاغات تتعلق بالكهرباء سواء الإبلاغ عن انقطاع أو أعطال أو الإشارة لتخوفات من بعض أعمدة الإنارة المائلة أو الكابلات أو كبائن ومحولات الكهرباء المكشوفة، والتي قد تتسبب في خطورة على حياة المواطن، فضلا عن شكاوى التضرر من الاختناقات المرورية الناتجة عن سقوط الأمطار.
وأشار مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة إلى أنه تم دراسة وفحص الشكاوى الواردة إلى المنظومة، وتوجيهها لجهات الاختصاص، وفقا لطبيعة كل منها، إلى جانب التنسيق مع الوزارات والمحافظات المعنية لسرعة التعامل معها، موضحا أنه تم توجيه 147 شكوى إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، و40 شكوى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، كما استقبلت محافظة القاهرة 33 شكوى، ومحافظة الجيزة 15 شكوى، إلى جانب شكاوى تخص عددا من المحافظات الأخرى.
وأوضح مدير المنظومة أن الوزارة ممثلة فى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وفروعها بجميع المحافظات بالتعاون مع المحافظات المتضررة، تعاملت مع الشكاوى الواردة من المواطنين، وذلك من خلال سحب المياه من الشوارع أو فتح بلاعات الصرف وإعادة المياه في عدد من المناطق المتضررة، وذلك وفقا للمستجدات على أرض الواقع.