أمريكا ترصد أول حالة كورونا دون الاحتكاك بشخص مصاب

٢٧ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٦ ص

كورونا - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة الأمريكية، اليوم الخميس، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، غير متصلة بمناطق تفش معروفة للفيروس، في مؤشر على إمكانية أن يكون الفيروس منتشر بالفعل في البلاد. وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، نقلا عن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أنه لا يبدو أن المريض سبق أن سافر إلى الصين أو اختلط بأي حالات إصابة بالفيروس. وأعربت السلطات الصحية بأمريكا عن قلقها من إمكانية حدوث إصابات جماعية بالفيروس، بحيث ينتشر خارج مناطق الحجر الصحي أو عمليات الاختلاط المعروفة مع المصابين.

وكانت الولايات المتحدة، قد أعلنت أن بها 15 حالة إصابة بكورونا حتى الآن. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات من البيت الأبيض، إنه ربما يقيد السفر من وإلى إيطاليا وكوريا الجنوبية في الوقت المناسب، وسط تفشي فيروس كورونا، مضيفا: "في الوقت المناسب ربما نفعل ذلك، وحاليا، الوقت ليس مناسبا، سنرى ماذا