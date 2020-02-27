التموين: صرف 95% من السلع لأصحاب البطاقات التموينية

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٧ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:١٣ ص

سلع تموينية

أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر فبراير الحالي. وأكدت في بيان لها اليوم، الخميس، أنه جرى صرف ما يقرب من 95% من المقررات لأصحاب البطاقات حتى الآن، من خلال بقالين التموين ومنافذ التوزيع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات التموينية، وهو 50 جنيهًا. وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد استعدت لموسم الشتاء بالعمل على تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية للمحافظات، خاصة المناطق الحدودية مثل شمال وجنوب سيناء ومطروح والبحر الأحمر والمحافظات النائية.

وتم توفير جميع السلع خاصة السكر والزيت والمكرونة والبقوليات ومنتجات اللحوم والدواجن وغيرها من السلع الأخرى بكميات كبيرة، وكذلك توفير أرصدة من الدقيق للمخابز لإنتاج الخبز للمواطنين، وكذلك القمح بالنسبة للمطاحن.من ناحية أ خرى، قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية إدخال تعديلات في لائحة المخابز المعمول