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التموين: صرف 95% من السلع لأصحاب البطاقات التموينية

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٧ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:١٣ ص
سلع تموينية
سلع تموينية
أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر فبراير الحالي. وأكدت في بيان لها اليوم، الخميس، أنه جرى صرف ما يقرب من 95% من المقررات لأصحاب البطاقات حتى الآن، من خلال بقالين التموين ومنافذ التوزيع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات التموينية، وهو 50 جنيهًا. وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد استعدت لموسم الشتاء بالعمل على تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية للمحافظات، خاصة المناطق الحدودية مثل شمال وجنوب سيناء ومطروح والبحر الأحمر والمحافظات النائية.
وتم توفير جميع السلع خاصة السكر والزيت والمكرونة والبقوليات ومنتجات اللحوم والدواجن وغيرها من السلع الأخرى بكميات كبيرة، وكذلك توفير أرصدة من الدقيق للمخابز لإنتاج الخبز للمواطنين، وكذلك القمح بالنسبة للمطاحن.من ناحية أ خرى، قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية إدخال تعديلات في لائحة المخابز المعمول
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10 مؤشرات-إيجابية تؤكد قوة-الاقتصاد-المصرى

10 أرقام إيجابية حققها الاقتصاد المصري في 6 أشهر

نجحت سياسات الاصلاح في تحقيق تحسن ملحوظ في معدلات النمو الاقتصادي للبلاد، حيث قامت الحكومة بإتخاذ العديد من الإجراءات الاصلاحية خلال الثلاث سنوات السابقة في مختلف المجالات، بهدف وضع الاقتصاد على مساره الصحيح نحو أداء يواكب إمكانته والإستغلال الأمثل للطاقات الكامنة. وحقق برنامج الاصلاح الاقتصادي نتائج ملموسة منذ بدايته عام 2016، والذي يعد أفضل وأنجح برنامج إصلاح اقتصادي، مقارنة بجميع الأسواق الناشئة على مستوى العالم، بحسب إشادة العديد من المؤسسات الدولية.
وزارة-المالية

الضرائب: إتاحة التحصيل الإلكتروني بدءا من 6 مارس

قال رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه سيتم اعتبارا من 6 مارس 2020 إتاحة التحصيل الإلكتروني لضريبة الإقرار عن طريق بوابة السداد الإلكتروني الخاصة بمركز الدفع والتحصيل الإلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني للإقرارات الضريبية، وذلك عن طريق إنشاء صفحة للسداد على الموقع الإلكتروني للإقرارات الضريبية طبقاً لبنود السداد التي تقر إتاحتها مصلحة الضرائب المصرية. وأوضح عبدالقادر، أن طرق السداد التي ستتاح من خلال بوابة سداد مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني ستكون باستخدام البطاقات بأنواعها، وذلك مقيد بالحد الأقصى المسموح به لبطاقة الممول.
هالة السعيد- وزيرة التخطيط

فايزر: تحصين 2.5 مليون طفل سنويا من المكورات الرئوية

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ براين مكماهون نائب الرئيس وأمين الصندوق المساعد لشركة فايزر العالمية لتصنيع الأدوية والوفد المرافق له الذى ضم كل من الدكتور ديفيد بلوم، أستاذ علوم الاقتصاد في قسم الصحة العالمية والسكان بجامعة هارفارد و السيد يسري نوار، المدير الإقليمي لشركة فايزر للصناعات الدوائية – مصر. وخلال اللقاء أوضحت السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مسؤولة بشكل أساسى عن صياغة ومتابعة تنفيذ أجندة التنمية المستدامة الوطنية؛ رؤية مصر 2030، والتى تأتى اتساقًا مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
دولارات

سعر الدولار اليوم الخميس 27 فبراير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الخميس، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.54 جنيه، ونحو 15.64 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في بنك بلوم ليسجل نحو 15.61 جنيه للبيع، و15.51 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل نحو 15.66 جنيه للبيع، و15.56 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر نحو 15.63 جنيه للبيع، و15.53 جنيه للشراء.
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استقبال طلبات أصحاب بطاقات التموين على موقع دعم مصر

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن موقع دعم مصر يواصل استقبال المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية على مدار الساعة لكتابة رقم التليفون المحمول الخاص بهم أو رقم المحمول لأحد أفراد الأسرة المستفيدة من دعم البطاقة أو تصحيح رقم المحمول فى حال تغيير الرقم الذى سبق تسجيله، وأن ذلك لمصلحة صاحب البطاقة، حيث سيتيح هذا الرقم تمكن الوزارة من التواصل مع أصحاب البطاقات فى حال إبلاغهم بأى معلومات تفيدهم عن منظومة دعم السلع، وأن ذلك لن يوقف اى بطاقة نهائيا وإنما لمصلحة اصحاب البطاقات للتواصل معهم.
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تجار: «الأوكازيون الشتوي» الأفضل بعد تراجع الدولار

انطلقت عروض الأوكازيون الشتوي لعام 2020 يوم 27 يناير الماضي، ومن المقرر استمراره لمدة شهر، وبلغ عدد المحال المشاركة حتى الأن حوالي 676 محلا، ومن المتوقع وصول عدد المشتركين بالأوكازيون إلى 3 ألاف محل، بحسب بيانات وزارة التموين والتجارة الداخلية. وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، التشديد على الأجهزة الرقابية، وجهاز حماية المستهلك بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، للتأكد من طرح منتجات جيدة، ومطابقة للمواصفات القياسية. وأشار إلى أنه من حق أي محل تجارى المشاركة بالأوكازيون بالمحافظة التابع لها بعد التقدم بطلب لمديرية التموين بالمحافظة.
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هل تنجح الحكومة في تطبيق نظام الدعم النقدي الجديد؟

في يونيو الماضي، أجرت وزارة التموين محادثات مع وزارة المالية وأصحاب المخابز ولجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب وعدد من الجهات الأخرى، بشأن خطتها المستهدفة لتحويل دعم الخبز من عيني إلى نقدي. وأكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أن الدعم العيني مستمر، وأن الحكومة تدرس مقترح الدعم النقدي ولكنه لن يتم إلا بالمناقشة مع ممثلي الشعب، لافتا إلى أن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي أو أي تغيير في نظام الدعم الحالي لن يتم إلا من خلال قاعة البرلمان.
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اليوم.. بدء صرف السلع التموينية لشهر فبراير 2020

تبدأ شركات الجملة التابعة لوزارة التموين والبداليين، صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر فبراير لأصحاب البطاقات التموينية من خلال بقالين التموين ومنافذ التوزيع اعتبارا من اليوم، السبت، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيها. وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، في وقت سابق، توافر السلع الأساسية وأرصدتها الاستراتيجية، حيث بلغ الاحتياطي الاستراتيجي من السكر 6 أشهر، الزيت 4 أشهر، القمح 5 أشهر، الأرز 3 أشهر، اللحوم والدواجن المجمدة 3 أشهر.
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