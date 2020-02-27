مدبولي: الاتصالات تلعب دورا حيويا في التحول الرقمي

استعرض وزير الاتصالات مشروع الخدمات الحكومية الرقمية التي تقدم دون تدخل العنصر البشري من خلال استخدام كافة المدفوعات الرقمية عبر كافة المنافذ الرقمية

٢٧ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٢١ ص

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعا مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إذ تم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تعمل على تنفيذها الوزارة، وفي مستهل الاجتماع، أكد مدبولي على الدور الحيوي الذي تلعبه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة الجهود المبذولة في ملف التحول الرقمي الذي يستهدف بشكل أساسي تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المجالات. من جانبه، استعرض الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مبادرات التدريب التي تتبناها الوزارة لبناء القدرات.

وأوضح طلعت أن من بين المبادرات: التدريب المتخصص بالتعاون مع شركة "هواوي" من خلال تدريب 10 آلاف متدرب على عدد من الموضوعات، تتمثل في: إنترنت الأشياء، الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، التخزين، الجيل الخامس، الألياف الضوئية، والمبادرة الثانية تدريب وتوظيف المهنيين المستقلين، (Freelancers) الذين يعملون

وأوضح طلعت أن من بين المبادرات: التدريب المتخصص بالتعاون مع شركة "هواوي" من خلال تدريب 10 آلاف متدرب على عدد من الموضوعات، تتمثل في: إنترنت الأشياء، الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، التخزين، الجيل الخامس، الألياف الضوئية، والمبادرة الثانية تدريب وتوظيف المهنيين المستقلين، (Freelancers) الذين يعملون لصالح عدد من الشركات على مشروعات مختلفة، بحيث لا يكون المهنى المستقل موظفا للشركة ولكن مجرد شخص منوط به إنهاء مهمة معينة مقابل مبلغ مادى محدد مسبقا، لافتا إلى أنه من المستهدف التحاق 100 ألف متدرب بالمبادرة خلال سنتين، وتعزيز ترتيب مصر عالميا لتكون ضمن الخمسة الأوائل في هذا المجال.

وأضاف أن إحدى هذه المبادرات المهمة هي مبادرة التدريب على اللغات للمتخصصين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويشمل ذلك اللغات الإنجليزية والألمانية والفرنسية والإيطالية والإسبانية، ومن المستهدف تدريب من 60 إلى 80 ألف متدرب على كل هذه اللغات بحلول 2023، وكذا مبادرة برامج التدريب في مراكز الشباب من خلال 20 ألف متدرب بنهاية يونيو 2020 من بينهم 10 % على الأقل من ذوي القدرات الخاصة، ويتم تحديد أعداد المتدربين وفقا لمتطلبات سوق العمل.

كما تم استعراض الموقف الإنشائي لمجمعات الإبداع في المنصورة والمنوفية والمنيا وسوهاج وجنوب الوادي وأسوان، ومركز الإبداع بجامعة القاهرة، فضلا عن موقف جامعة تكنولوجيا المعلومات، إذ تجري مناقشات متقدمة مع 4 جامعات في الولايات المتحدة وكندا، وكذا موقف منصة البريد مول للتجارة الرقمية حيث تم إطلاق المنصة مطلع الشهر الجاري؛ لتكون منصة تجارة إلكترونية B2C باستخدام تقنيات SAP Hybris تتيح عرض المنتجات وإدارة عمليات العرض والبيع online.

كما تضم المبادرات التي تتبناها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مبادرة التشخيص عن بعد بالتعاون مع وزارتي الصحة والتعليم العالي، حيث تم ربط 130 وحدات صحية بكابلات الألياف الضوئية، ومبادرة مشروع العثور على الأطفال المفقودين، من خلال إنشاء نظام يستخدم تقنيات التعرف على الوجه Face Recognition والتعلم العميق Deep Learning للمطابقة بين الصور التى يتم تصويرها للأطفال بالملاجئ والصور التى يتم إدخالها للنظام من قبل أهالى الأطفال التائهين للبحث عن أطفالهم، حيث يتم إنشاء بوابة على الانترنت تدار بواسطة وزارة التضامن الاجتماعى تحتوى على محرك البحث لتمكين المستخدمين من تسجيل الدخول، وتحميل الصور للطفل الذى يبحثون عنه، والحصول على إشعار عند حدوث المطابقة.

وتضمن العرض الذى قدمه وزير الاتصالات المحاور الرئيسية لاستراتيجية التحول الرقمي والتي تتمثل في ميكنة الخدمات، والمدفوعات الإلكترونية، وإعداد الموظف الحديث، وإعداد منصة تتضمن المعلومات الجغرافية، ومنصة أخرى لحصرأصول الدولة، بالإضافة إلى تدشين منصات للمحتوى الثقافي، وتأسيس بيئة تكنولوجية مؤمنة، وبنية مؤسسية حكومية، كما استعرض مشروع الخدمات الحكومية الرقمية، التي تقدم دون تدخل العنصر البشري، من خلال استخدام كافة المدفوعات الرقمية عبر كافة المنافذ الرقمية، مقدما مشروع الخدمات الرقمية ببورسعيد كنموذج على هذه الخدمة.

وتناول العرض موقف مراكز الخدمة البريدية، حيث انتهت الهيئة القومية للبريد من تطوير 830 مكتب بريد ليصبح مركز خدمات بريدية متكاملا، وتم رفع كفاءة 348 مكتبا آخر، فضلا عن تركيب عدد من الأكشاك البريدية بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية تقدم خدمات الحوالات الفورية، والبطاقات مسبقة الدفع، والحوالات الحكومية، وخدمات المرور، وخدمات وزارة الإسكان، وخدمات وزارة التعليم.

واستعرض الوزير مشروع حوكمة منظومة تأجير المحاجر، والتي تتيح بيانات عن مواقع المحاجر من خلال صور الأقمار الصناعية لتحديد المساحات وكشف أماكن التعديات، وحساب إنتاجية المحجر من خلال الطائرة بدون طيار، وكذا منظومة الضرائب التي تستهدف توحيد وتسهيل الإجراءات، وحوكمة الأداء وزيادة الحصيلة، ومراقبة دورة حياة الشركة وتعاملاتها، وضبط المنظومة الضريبية والتأمينية، من خلال منصة لتقديم خدمات الشركات من التراخيص والحوافز والضرائب وإجراءات التأسيس من خلال وزارات التموين والتضامن والهيئة العامة للاستثمار والمالية والتجارة والصناعة والبيئة والعدل والجهات المعنية الأخرى.

وأشار إلى مشروع تطوير منظومة الحيازة الزراعية وإصدار الكارت الذكي للفلاح حيث تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية في محافظات: الغربية، بورسعيد، الشرقية، البحيرة، أسيوط، سوهاج، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الثالثة أبريل المقبل، والانتهاء من المرحلة الأخيرة في أكتوبر المقبل، لافتا إلى جهود وزارة الاتصالات لرفع متوسط سرعة الإنترنت، حيث أشار لتطور متوسط سرعات تحميل الانترنت فى مصر على مؤشر Oookla في الفترة من يناير 2019 إلى يناير 2020، ووفقا لنتائج مصر فى يناير 2020 فإن ترتيب مصر صعد إلى الثالث إفريقيا، وذلك بدلا من المركز الأربعين إفريقيا في يناير 2019.

كما استعرض الوزير مبادرة تطوير سرعات الإنترنت داخل الفنادق في إطار دعم استراتيجية الدولة لتنشيط السياحة ومبادرة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو تطوير ورفع مستوى خدمات الإنترنت الثابت داخل الفنادق، حيث تم البدء بالفنادق ذات التصنيف الأربع والخمس نجوم.