رياضة

طاهر أبو زيد: ربع النهائي الإفريقي للأقوياء فقط

٢٧ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٥ ص
طاهر أبو زيد
طاهر أبو زيد
قال طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق، إن مواجهتي الأهلي والزمالك أمام صن داونز والترجي على الترتيب، في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، خارج التوقعات، حيث أضاف نجم الأهلي السابق: "دور الثمانية للأقوياء فقط، والأندية المصرية دائما تتفوق في مثل هذه الأدوار لما لها من خبرة في البطولات القارية". وأكد أن مواجهة الزمالك السابقة أمام الترجي في السوبر الإفريقي، ستمنحه حافزًا قويًا للفوز والوصول للدور نصف النهائي، وتابع: "يجب على فريقي الأهلي والزمالك التمسك بالثبات من أجل الفوز والوصول لنصف النهائي بعد أحداث الأسبوع الماضي المؤسفة".
وعن مواجهة الأهلي أمام صن داونز الجنوب إفريقي، قال طاهر أبو زيد: "هزيمة الفريق الأحمر أمام صن داونز بخماسية العام الماضي سيكون لها أثر إيجابي على اللاعبين، ولاعبو الأهلي تعودوا على المنافسات الإفريقية وخسارة صن داونز الموسم الماضي استثنائية".وعن الاشتباكات التي وقعت بين لاعبي الأهلي والزمالك بعد لقاء
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بيب-جوارديولا (2)

جوارديولا: جئنا للفوز وفعلناها.. وما حدث صعب للغاية

كشف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، أن حسم بطاقة التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا لم ينته بعد، وذلك بعد قلب السيتي تأخره في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني بهدف إلى فوز بنتيجة 2-1 على ملعب سانتياجو بيرنابيو. وقال مدرب السيتي: "جئنا إلى هنا للفوز بالمباراة وفعلناها، هذا هو الجزء الأول فقط. إذا تمكن فريق واحد من التغلب على هذا الموقف، فهذا هو النادي. عندما كنا أفضل، تلقينا هدفا، وعندما كانوا أفضل سجلنا هدفا، هذه هي كرة القدم، وأتذكر ربع النهائي قبل بضعة مواسم في أنفيلد عندما لعبنا بشكل جيد للغاية وسجلوا من جميع تسديداتهم على المرمى".
طارق-يحيى‎

طارق يحيى: مجلس الزمالك سيحل أزمة خصم النقاط

يرى طارق يحيى نجم نادي الزمالك السابق، أن مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة مرتضى منصور سيقدم الأدلة التي تثبت عدم انسحاب الفريق من مواجهة الأهلي في الدوري الممتاز، حيث قال طارق يحيى في تصريحات تليفزيونية: "مواجهة الأهلي لا تختلف عن لقاء جينراسيون السنغالي، حيث واجه الزمالك ظروفا صعبة في عملية الوصول إلى ملعب اللقاء". وأضاف نجم نادي الزمالك السابق: "البعض يتربص ويصر على استهداف نادي الزمالك"، وذلك بعد قرار اتحاد الكرة بخصم نقاط المباراة من الزمالك باعتباره منسحبا، ثم خصم 3 نقاط جديدة في نهاية الموسم.
مرتضى منصور (1) (1)

مرتضى منصور يتوعد مسؤولي اتحاد الكرة

توعد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مسؤولي اتحاد الكرة بعد صدور قرار رسمي باعتماد خسارة القلعة البيضاء لمباراة القمة أمام النادي الأهلي، وخصم 3 نقاط منه بالدوري الممتاز لموسم 2019-2020، بعد غياب الفريق عن المباراة لعدم وصول حافلة اللاعبين. وقال مرتضى منصور عبر قناة نادي الزمالك: "كيف تصدر عقوبات دون تحقيق؟ هل تواصل اتحاد الكرة معنا لمعرفة سبب عدم وصول الحافلة؟ لم يحدث ذلك رغم أنه من الوارد أن يكون هناك حادث سير أو أمر من هذا القبيل".
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صن داونز (1)

صن داونز: مباراة «5- 0» أصبحت من الماضي

أكد جولام فالوديا، محلل أداء فريق صن داونز الجنوب إفريقي، على أنهم جاهزون لأي سيناريو يخص مواجهة الأهلي أو غيره في دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أنهم مستعدون بشكل قوي للمباراة، علمًا بأن الأهلي يستضيف السبت المقبل فريق صن داونز في ذهاب الدور ربع نهائي. وقال جولام في تصريحات لبرنامج "يا مساء الأنوار": "المباراة التي فزنا فيها على الأهلي 5- 0 أصبحت من الماضي، لدينا مباراة مقبلة، نحن في كامل التركيز لتقديم مستوى جيد، والحارس أونيانجو يتدرب بشكل جيد، لدينا عدد من الأيام من أجل تجهيز جميع اللاعبين، اللاعب الوحيد الذي تأكد غيابه هو ثابيلو مورينا".
الأهلي - صن داونز

الأهلي يعلن موعد فتح شباك شراء تذاكر لقاء صن داونز

أكد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أنه تقرر فتح باب الحجز الإلكتروني أمام الجماهير في السادسة مساء اليوم الجمعة، لحجز تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي. ويستضيف الأهلي فريق صنداونز الجنوب الأفريقي، يوم 29 فبراير الجاري على استاد القاهرة في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا. وبحسب الموقع الرسمي للأهلي، فأن قيمة أسعار التذاكر جاءت على النحو التالي: 1500 جنيه لـ"V.V.I.P"، و500 جنيه لـ"V.I.P"، والدرجة الأولى 250 جنيها، والدرجة الثانية 150 جنيهًا، والثالثة 75 جنيهًا.
الاهلي-والمقاولون العرب (2)

التاريخ يقف مع الأهلي ضد صن داونز

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، في أحد الفنادق بالقاهرة، عن وقوع الأهلي في مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، مثلما حدث في نسخة البطولة الماضية، ومن المنتظر أن يخوض المارد الأحمر مباراة الذهاب من الدور ربع النهائي على ملعبه أحد أيام 28، 29 فبراير أو 1 مارس، على أن يخوض مباراة الإياب خارج ملعبه أحد أيام 6، 7 أو 8 مارس. وقبل مواجهة الفريقين، واجه الأهلي نظيره صن داونز الجنوب إفريقي 6 مرات، حقق الفوز في ثلاث مرات وتعادل مرتين، وتعرض للخسارة مرة.
الزمالك- وطنطا (4)

تعرف على تاريخ مواجهات الزمالك والترجي

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، في أحد الفنادق بالقاهرة، عن وقوع الزمالك مع نظيره الترجي التونسي، ومن المنتظر أن يخوض الفارس الأبيض مباراة الذهاب من الدور ربع النهائي على ملعبه أحد أيام 28، 29 فبراير أو 1 مارس، على أن يخوض مباراة الإياب خارج ملعبه أحد أيام 6، 7 أو 8 مارس. وبعد إقامة القرعة، سيلعب الزمالك مع الترجي ثلاث مواجهات في 22 يومًا، حيث يلعب الفريقان بطولة السوبر الإفريقي، في الرابع عشر من شهر فبراير الجاري، في مدينة الدوحة القطرية.
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