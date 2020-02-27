طاهر أبو زيد: ربع النهائي الإفريقي للأقوياء فقط

٢٧ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٥ ص

طاهر أبو زيد

قال طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق، إن مواجهتي الأهلي والزمالك أمام صن داونز والترجي على الترتيب، في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، خارج التوقعات، حيث أضاف نجم الأهلي السابق: "دور الثمانية للأقوياء فقط، والأندية المصرية دائما تتفوق في مثل هذه الأدوار لما لها من خبرة في البطولات القارية". وأكد أن مواجهة الزمالك السابقة أمام الترجي في السوبر الإفريقي، ستمنحه حافزًا قويًا للفوز والوصول للدور نصف النهائي، وتابع: "يجب على فريقي الأهلي والزمالك التمسك بالثبات من أجل الفوز والوصول لنصف النهائي بعد أحداث الأسبوع الماضي المؤسفة".

وعن مواجهة الأهلي أمام صن داونز الجنوب إفريقي، قال طاهر أبو زيد: "هزيمة الفريق الأحمر أمام صن داونز بخماسية العام الماضي سيكون لها أثر إيجابي على اللاعبين، ولاعبو الأهلي تعودوا على المنافسات الإفريقية وخسارة صن داونز الموسم الماضي استثنائية".وعن الاشتباكات التي وقعت بين لاعبي الأهلي والزمالك بعد لقاء

وعن مواجهة الأهلي أمام صن داونز الجنوب إفريقي، قال طاهر أبو زيد: "هزيمة الفريق الأحمر أمام صن داونز بخماسية العام الماضي سيكون لها أثر إيجابي على اللاعبين، ولاعبو الأهلي تعودوا على المنافسات الإفريقية وخسارة صن داونز الموسم الماضي استثنائية".



وعن الاشتباكات التي وقعت بين لاعبي الأهلي والزمالك بعد لقاء السوبر المحلي قال وزير الرياضة الأسبق: "ما حدث أمر مرفوض، وسقطة في تاريخ كرة القدم المصرية، نتمنى عدم تكرارها".



وحول إمكانية ترشحه لرئاسة النادي الأهلي قال طاهر أبو زيد إن الأمر سابق لآوانه في ظل وجود مجلس إدارة يعمل حاليًا مشيرًا إلى أنه يكن له كل الاحترام.

