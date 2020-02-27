فايزر: تحصين 2.5 مليون طفل سنويا من المكورات الرئوية
تحرير:رنا عبد الصادق
٢٧ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٦ ص
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ براين مكماهون نائب الرئيس وأمين الصندوق المساعد لشركة فايزر العالمية لتصنيع الأدوية والوفد المرافق له الذى ضم كل من الدكتور ديفيد بلوم، أستاذ علوم الاقتصاد في قسم الصحة العالمية والسكان بجامعة هارفارد و السيد يسري نوار، المدير الإقليمي لشركة فايزر للصناعات الدوائية – مصر.
وخلال اللقاء أوضحت السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مسؤولة بشكل أساسى عن صياغة ومتابعة تنفيذ أجندة التنمية المستدامة الوطنية؛ رؤية مصر 2030، والتى تأتى اتساقًا مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وأكد يسري نوار المدير الإقليمي لشركة فايزر للصناعات الدوائية – مصر، أن الشركة تعمل في مصر منذ أكثر من 60 عامًا، وقد ساهمت طيلة هذه السنوات بإيجابية في دعم تطوير ونهضة صناعة الدواء فى مصر وخدمة ملايين المرضى.وأشار نوار إلى أنه فى أعقاب اجتماع رئيس شركة فايزرلمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط مع الرئيس عبد
وأكد يسري نوار المدير الإقليمي لشركة فايزر للصناعات الدوائية – مصر، أن الشركة تعمل في مصر منذ أكثر من 60 عامًا، وقد ساهمت طيلة هذه السنوات بإيجابية في دعم تطوير ونهضة صناعة الدواء فى مصر وخدمة ملايين المرضى.
وأشار نوار إلى أنه فى أعقاب اجتماع رئيس شركة فايزرلمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط مع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية منذ عامين، تم تكوين فريق عمل من وزارة الصحة وشركة فايزر لصياغة مسودة مذكرة تفاهم غير ملزمة و لدعم رؤية مصر 2030 فى مجال الرعاية الصحية بما فيها توفير أفضل سبل الحماية للأجيال القادمة بما يتناسب مع المعايير الدولية.
ونصت المذكرة على تقديم لقاح المكورات السحائية للبالغين ولقاح المكورات الرئوية للصغار مما يساهم في تحصين ما يقرب من 2.5 مليون طفل في العام، وقد تم إبرام هذه المذكرة في فبراير 2019.