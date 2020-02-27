فايزر: تحصين 2.5 مليون طفل سنويا من المكورات الرئوية

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٧ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٦ ص

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ براين مكماهون نائب الرئيس وأمين الصندوق المساعد لشركة فايزر العالمية لتصنيع الأدوية والوفد المرافق له الذى ضم كل من الدكتور ديفيد بلوم، أستاذ علوم الاقتصاد في قسم الصحة العالمية والسكان بجامعة هارفارد و السيد يسري نوار، المدير الإقليمي لشركة فايزر للصناعات الدوائية – مصر. وخلال اللقاء أوضحت السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مسؤولة بشكل أساسى عن صياغة ومتابعة تنفيذ أجندة التنمية المستدامة الوطنية؛ رؤية مصر 2030، والتى تأتى اتساقًا مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وأكد يسري نوار المدير الإقليمي لشركة فايزر للصناعات الدوائية – مصر، أن الشركة تعمل في مصر منذ أكثر من 60 عامًا، وقد ساهمت طيلة هذه السنوات بإيجابية في دعم تطوير ونهضة صناعة الدواء فى مصر وخدمة ملايين المرضى.وأشار نوار إلى أنه فى أعقاب اجتماع رئيس شركة فايزرلمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط مع الرئيس عبد