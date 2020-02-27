رياضة

مرتضى منصور يتوعد مسؤولي اتحاد الكرة

٢٧ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٠ ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
توعد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مسؤولي اتحاد الكرة بعد صدور قرار رسمي باعتماد خسارة القلعة البيضاء لمباراة القمة أمام النادي الأهلي، وخصم 3 نقاط منه بالدوري الممتاز لموسم 2019-2020، بعد غياب الفريق عن المباراة لعدم وصول حافلة اللاعبين. وقال مرتضى منصور عبر قناة نادي الزمالك: "كيف تصدر عقوبات دون تحقيق؟ هل تواصل اتحاد الكرة معنا لمعرفة سبب عدم وصول الحافلة؟ لم يحدث ذلك رغم أنه من الوارد أن يكون هناك حادث سير أو أمر من هذا القبيل".
وأضاف رئيس الزمالك: "اتحاد الكرة نفسه أعلن تأجيل 3 مباريات في نفس اليوم بدوري القسم الثاني لسوء الطقس، والمباراة نفسها تأخرت لعدم وصول الأهلي في الموعد المحدد رغم أن حافلة الأهلي خالفت قوانين المرور وسارت في اتجاه معاكس، وكان من الوارد أن تتسبب في حادث سير".وأوضح مرتضى منصور أن المباراة ستعاد وإذا لم
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بيب-جوارديولا (2)

جوارديولا: جئنا للفوز وفعلناها.. وما حدث صعب للغاية

كشف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، أن حسم بطاقة التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا لم ينته بعد، وذلك بعد قلب السيتي تأخره في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني بهدف إلى فوز بنتيجة 2-1 على ملعب سانتياجو بيرنابيو. وقال مدرب السيتي: "جئنا إلى هنا للفوز بالمباراة وفعلناها، هذا هو الجزء الأول فقط. إذا تمكن فريق واحد من التغلب على هذا الموقف، فهذا هو النادي. عندما كنا أفضل، تلقينا هدفا، وعندما كانوا أفضل سجلنا هدفا، هذه هي كرة القدم، وأتذكر ربع النهائي قبل بضعة مواسم في أنفيلد عندما لعبنا بشكل جيد للغاية وسجلوا من جميع تسديداتهم على المرمى".
طارق-يحيى‎

طارق يحيى: مجلس الزمالك سيحل أزمة خصم النقاط

يرى طارق يحيى نجم نادي الزمالك السابق، أن مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة مرتضى منصور سيقدم الأدلة التي تثبت عدم انسحاب الفريق من مواجهة الأهلي في الدوري الممتاز، حيث قال طارق يحيى في تصريحات تليفزيونية: "مواجهة الأهلي لا تختلف عن لقاء جينراسيون السنغالي، حيث واجه الزمالك ظروفا صعبة في عملية الوصول إلى ملعب اللقاء". وأضاف نجم نادي الزمالك السابق: "البعض يتربص ويصر على استهداف نادي الزمالك"، وذلك بعد قرار اتحاد الكرة بخصم نقاط المباراة من الزمالك باعتباره منسحبا، ثم خصم 3 نقاط جديدة في نهاية الموسم.
طاهر-ابو زيد (4)

طاهر أبو زيد: ربع النهائي الإفريقي للأقوياء فقط

قال طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق، إن مواجهتي الأهلي والزمالك أمام صن داونز والترجي على الترتيب، في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، خارج التوقعات، حيث أضاف نجم الأهلي السابق: "دور الثمانية للأقوياء فقط، والأندية المصرية دائما تتفوق في مثل هذه الأدوار لما لها من خبرة في البطولات القارية". وأكد أن مواجهة الزمالك السابقة أمام الترجي في السوبر الإفريقي، ستمنحه حافزًا قويًا للفوز والوصول للدور نصف النهائي، وتابع: "يجب على فريقي الأهلي والزمالك التمسك بالثبات من أجل الفوز والوصول لنصف النهائي بعد أحداث الأسبوع الماضي المؤسفة".
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امير-مرتضى

أمير مرتضى منصور: الزمالك لا يخشى الأهلي

علق أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بالزمالك، على واقعة غياب الفريق عن لقاء القمة أمام الأهلي على استاد القاهرة، حيث قال أمير في تصريحات تليفزيونية: "وجدنا عنادًا وإصرارًا غير مبرر من جانب اللجنة الخماسية لإقامة اللقاء، وذلك رغم إلغاء 3 مباريات في دوري القسم الثاني بسبب سوء الطقس". وأضاف: "الأهلي نفسه وجد معاناة في الوصول لملعب المباراة، وسارت حافلته عكس الاتجاه بعد تأخر الفريق، وأتعجب مما يتردد بشأن الحديث عن عدم حضور الزمالك لخوفه من الأهلي، فهذا غير منطقي، فقد حققنا بطولتين في 6 أيام من بينهما بطولة من الأهلي، والزمالك لا يخشى الأهلي".
الجبلاية - اتحاد الكرة (4)

خبير لوائح يحدد خطأ اتحاد الكرة في أزمة لقاء القمة

كشف محمد بيومي خبير اللوائح، عن العقوبات المتوقع أن يفرضها اتحاد الكرة على الزمالك بعد الانسحاب من لقاء القمة في مسابقة الدوري، حيث قال بيومي: "اتحاد الكرة سيخصم 6 نقاط من رصيد الزمالك في نهاية الموسم، كما سيتم اعتبار الأهلي فائزاً بالمواجهة وسيحصل على 3 نقاط، وأتوقع أن يفرض اتحاد الكرة عقوبات إضافية ولن يكتفي باللائحة". وواصل خبير اللوائح: "الزمالك تعمد الانسحاب من المباراة بدليل تصريحات رئيسه مرتضى منصور في وسائل الإعلام حول عدم خوض اللقاء، بالإضافة إلى التأخر في الوصول لملعب اللقاء، ولذلك لا يمتلك الأبيض أي دليل قانوني قوي في هذه النقطة".
مبارة- الاهلى- والزمالك (4)

شادي محمد: الزمالك جلب العار للكرة المصرية

انتقد شادي محمد، قائد الأهلي السابق، تصرفات لاعبي قطبي الكرة المصرية بعد لقاء السوبر بالإمارات، الذي انتهى بفوز الزمالك بركلات الترجيح، الخميس الماضي. وقال شادي محمد، خلال تصريحات تليفزيونية: "كان لا بد من تدخل اللاعبين الكبار في الفريقين لاحتواء الأزمة.. وأرى أن محمود كهربا تعرض للظلم، في عقوبة إيقافه حتى نهاية الموسم، أما شيكابالا فقد ارتكب فضيحة، لكن تمت مجاملته بإيقافه لـ8 مباريات فقط". وأردف الدولي المصري السابق: "أرى أن الأهلي يفتقد وجود قائد للفريق في الملعب حاليا".
ربيع-ياسين

ربيع ياسين: مشهد القمة لا يتناسب مع دولة بحجم مصر

أشاد ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب بالمستويات المميزة، التي يقدمها فريقه في بطولة كأس العرب، حيث قال ياسين: "قدمنا عروضا ونتائج مميزة أمام الجزائر والسعودية وفلسطين، ونستعد لمواجهة العراق في لقاء قوي أيضا في ظل التشابه بيننا وبين المنافس في الأمور البدنية والفنية". وأضاف ربيع: "هناك تواصل مستمر بيني وبين شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، للحديث عن بعض اللاعبين المميزين في منتخب الشباب، والأولوية بكل تأكيد ستكون له ولن أتأخر عن دعمه، ومنتخب الشباب يبحث عن التجارب والمباريات القوية من أجل التعرف على نقاط القوة والضعف في صفوفه".
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