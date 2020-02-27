مرتضى منصور يتوعد مسؤولي اتحاد الكرة

٢٧ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٠ ص

مرتضى منصور

توعد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مسؤولي اتحاد الكرة بعد صدور قرار رسمي باعتماد خسارة القلعة البيضاء لمباراة القمة أمام النادي الأهلي، وخصم 3 نقاط منه بالدوري الممتاز لموسم 2019-2020، بعد غياب الفريق عن المباراة لعدم وصول حافلة اللاعبين. وقال مرتضى منصور عبر قناة نادي الزمالك: "كيف تصدر عقوبات دون تحقيق؟ هل تواصل اتحاد الكرة معنا لمعرفة سبب عدم وصول الحافلة؟ لم يحدث ذلك رغم أنه من الوارد أن يكون هناك حادث سير أو أمر من هذا القبيل".

وأضاف رئيس الزمالك: "اتحاد الكرة نفسه أعلن تأجيل 3 مباريات في نفس اليوم بدوري القسم الثاني لسوء الطقس، والمباراة نفسها تأخرت لعدم وصول الأهلي في الموعد المحدد رغم أن حافلة الأهلي خالفت قوانين المرور وسارت في اتجاه معاكس، وكان من الوارد أن تتسبب في حادث سير".وأوضح مرتضى منصور أن المباراة ستعاد وإذا لم

وأضاف رئيس الزمالك: "اتحاد الكرة نفسه أعلن تأجيل 3 مباريات في نفس اليوم بدوري القسم الثاني لسوء الطقس، والمباراة نفسها تأخرت لعدم وصول الأهلي في الموعد المحدد رغم أن حافلة الأهلي خالفت قوانين المرور وسارت في اتجاه معاكس، وكان من الوارد أن تتسبب في حادث سير".



وأوضح مرتضى منصور أن المباراة ستعاد وإذا لم يحدث ذلك سيعتزل مهنة المحاماة، موجهًا رسالة لعمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة بأن اللقاء سيعاد رغم أنفه.



وحول العقوبات بعد أحداث السوبر، علق رئيس الزمالك: "لا عقوبة بدون نص، ولائحة لجنة الانضباط والأخلاق غير معتمدة من الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، وبالتالي غير قانونية".



وأوضح مرتضى منصور أن عقوبات السوبر بلا قيمة لأنها غير شرعية، وكل ما فعلته أنها زادت التعصب والاحتقان بين الجماهير.

