معالق خشبية والخلاط| قطع لا توضع في غسالة الأطباق

تحرير:إسراء سليمان ٢٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٤:٠٠ م

غسالة الأطباق

الأعمال المنزلية وتنظيف المطبخ وغسيل الأطباق من الأشياء الضرورية، والمهمة في كل بيت، لذا يلجأ البعض إلى شراء غسالة للأطباق، لتوفير الوقت والجهد، ولا مانع من مواكبة التقدم والتطور، الذي يفيد البشرية، ولكن العديد من الأشخاص لا يعرفون الاستخدام الجيد لغسالة الأطباق، ويقومون بوضع قطع تضر بالغسالة، لذا وضح خبراء أستراليون من حماية المستهلك، أي العناصر صالحة لغسالة الأطباق، وأيها يسبب ضررا، أو تلفا عندما تضعه، وذلك نقلا عن الموقع البريطاني "dailymail".

نعتقد دائمًا أن غسالة الأطباق، صالحة فقط للأطباق، من ناحية أخرى كشف خبراء أستراليون أن البعض يسيئون استخدامها، والبعض الآخر لا يعرف أنه يمكن وضع خيارات متعددة بهذه الغسالة السحرية، وفيما يلي دليلك للحفاظ على غسالتك: - المعالق الخشبية والمقليات المصنوعة من الحديد والخلاط والسكاكين جميعها مستبعدة من