طارق يحيى: مجلس الزمالك سيحل أزمة خصم النقاط

٢٧ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٧ ص

طارق يحيى

يرى طارق يحيى نجم نادي الزمالك السابق، أن مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة مرتضى منصور سيقدم الأدلة التي تثبت عدم انسحاب الفريق من مواجهة الأهلي في الدوري الممتاز، حيث قال طارق يحيى في تصريحات تليفزيونية: "مواجهة الأهلي لا تختلف عن لقاء جينراسيون السنغالي، حيث واجه الزمالك ظروفا صعبة في عملية الوصول إلى ملعب اللقاء". وأضاف نجم نادي الزمالك السابق: "البعض يتربص ويصر على استهداف نادي الزمالك"، وذلك بعد قرار اتحاد الكرة بخصم نقاط المباراة من الزمالك باعتباره منسحبا، ثم خصم 3 نقاط جديدة في نهاية الموسم.

وتابع مدرب الزمالك الأسبق "لماذا لم يؤجل اتحاد الكرة مواجهة الأهلي رغم تأجيل 3 مباريات أخرى في دوري القسم الثاني بسبب الأمطار".وزاد طارق يحيى: "كان لا بد من تأجيل مواجهة القمة مع الأهلي بعد المشاحنات التي شهدتها مواجهة السوبر في الإمارات، وحالة الاحتقان بين قطبي الكرة المصرية، كما أن هناك ارتباطات أفريقية

وتابع مدرب الزمالك الأسبق "لماذا لم يؤجل اتحاد الكرة مواجهة الأهلي رغم تأجيل 3 مباريات أخرى في دوري القسم الثاني بسبب الأمطار".



وزاد طارق يحيى: "كان لا بد من تأجيل مواجهة القمة مع الأهلي بعد المشاحنات التي شهدتها مواجهة السوبر في الإمارات، وحالة الاحتقان بين قطبي الكرة المصرية، كما أن هناك ارتباطات أفريقية مهمة للأهلي والزمالك تستدعي تأجيل القمة".



وأتم نجم نادي الزمالك السابق: "حالة الاحتقان وصلت إلى قيام بعد الجماهير الغاضبة بالهجوم على سيارة إمام عاشور لاعب الزمالك على خلفية ما حدث في لقاء السوبر، واتحاد الكرة لم يحتكم للغة العقل وأصر على إقامة المباراة، لكن مجلس الزمالك قادر على حل الأزمة".



