وزير كويتي: لن ننسى دور مصر ومبارك في حرب التحرير

٢٧ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٢ ص

الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك - صورة أرشيفية

قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، إن الكويت لا يمكن أن تنسى دور مصر والرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في تحريرها من الغزو العراقي، قائلا: "تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، الذى كان له دور مميز فيما يخص الأمور والقضايا المتعلقة بالأمتين العربية والإسلامية؛ حيث نتذكر مواقفه الصلبة والراسخة والحازمة في رفع الاحتلال وعودة الشرعية وتحرير الكويت"، جاءلك على هامش تقديمه واجب العزاء في الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بمقر سكن السفير المصري لدى الكويت طارق القوني اليوم الخميس.

وذكر ناصر أن الكويتيين لا يمكن أن ينسوا أن مبارك الذي بادر بعد الساعات الأولى للغزو، إلى جمع العرب، من خلال دعوته لاجتماع قمة عربية استثنائية، لإدانة الغزو العراقي والعمل على تحرير الكويت، مشددا على أن الشعب الكويتي يعتبر الرئيس الأسبق مبارك، أحد الفرسان البارزين في تحرير الكويت، وعلى خصوصية وتميز العلاقات