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وزير كويتي: لن ننسى دور مصر ومبارك في حرب التحرير

٢٧ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٢ ص
الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك - صورة أرشيفية
الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك - صورة أرشيفية
قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، إن الكويت لا يمكن أن تنسى دور مصر والرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في تحريرها من الغزو العراقي، قائلا: "تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، الذى كان له دور مميز فيما يخص الأمور والقضايا المتعلقة بالأمتين العربية والإسلامية؛ حيث نتذكر مواقفه الصلبة والراسخة والحازمة في رفع الاحتلال وعودة الشرعية وتحرير الكويت"، جاءلك على هامش تقديمه واجب العزاء في الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بمقر سكن السفير المصري لدى الكويت طارق القوني اليوم الخميس.
وذكر ناصر أن الكويتيين لا يمكن أن ينسوا أن مبارك الذي بادر بعد الساعات الأولى للغزو، إلى جمع العرب، من خلال دعوته لاجتماع قمة عربية استثنائية، لإدانة الغزو العراقي والعمل على تحرير الكويت، مشددا على أن الشعب الكويتي يعتبر الرئيس الأسبق مبارك، أحد الفرسان البارزين في تحرير الكويت، وعلى خصوصية وتميز العلاقات
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طقس-معتدل (1)

الأرصاد: غدا طقس دافئ نهارا على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، تصاحبه شبورة صباحا وشوائب عالقة، معتدل على السواحل الشمالية الغربية نهارا يصاحبه أمطار خفيفة على بعض المناطق، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء نهارا، مائل للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد نهارا، حار على جنوب الصيد نهارا، كما يتوقع الخبراء أن تكون الرياح معتدلة على الأنحاء كافة.
ثانوية-عامة‎ (5)

إتاحة جدول الثانوية المقترح بموقع التعليم لمدة أسبوع

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، في تصريحات له، اليوم الخميس، إنه سيتم إتاحة تصور مقترح لجدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدة أسبوع على الموقع الخاص بالوزارة من خلال الرابط http://thanwya.emis.gov.eg/، موضحا أن هذه الخطوة ضرورية حتى يتمكن أبناؤنا الطلاب من الاطلاع على الجدول، وإبداء الرأى فيما ورد به، وإرسال جميع المقترحات من خلال البريد الإلكترونى [email protected]
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (3)

السيسي يعزي خادم الحرمين في وفاة الأمير طلال

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعث برقية تعازى لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في وفاة الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. كما أوفد السيسي، العميد شريف أحمد رشدي حسن، للتعزية في وفاة راجية محمود عمر مكرم، حفيدة الزعيم عمر مكرم، وإبلاغ أسرتها خالص تعازيه ومواساته.
طارق-شوقى

مدرسة في الإسماعيلية بلا معلمين خلال الحصة الأولى

قرر الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، إحالة مدير مدرسة النيل الرسمية لغات إلى التحقيق ونقله إلى إدارة شمال الاسماعيلية التعليمية لحين الانتهاء من التحقيقات، وذلك عقب جولة تفقدية قام بها للمدرسة اليوم الخميس، خلال الجولة التفقدية أبدى قبيصي عن عدم رضاة عن انضباط معلمين المدرسة وتدني مستوى النظافة، علاوة على وجود حشائش وبعض المقاعد الخشبية داخل المدرسة خاصة في الفناء وحديقة المدرسة إلى جانب الطرقات والفصول، وكذلك عدم انضباط العمل بدفتر الحضور والانصراف.
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محمد-حسنى-مبارك (5)

الكويت تخلد ذكرى مبارك بإطلاق اسمه على صرح هام

أعلن مجلس الوزراء الكويتي، في تدوينة له عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس، أن أمير البلاد صباح الأحمد الجابر الصباح، أمر بإطلاق اسم رئيس جمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك على أحد الصروح الهامة، لافتا إلى أن هذه الخطوة تأتي تقديرا لمكانة الراحل الكبير وتخليدا لذكراه، وإلى دور مبارك الكبير في مواجهة الغزو العراقي للكويت، مشددا على أن هذا الموقف المبدئي الحاسم سيبقى دائما وأبدا عنوانا للوفاء والإخلاص محفورا في قلوب وذاكرة الكويتيين.
مبارك إلى مثواه الأخير.. أبرز مشاهد الجنازة (39)

سفارة مصر بالكويت تفتح سجل العزاء في وفاة مبارك

فتحت سفارة مصر لدى الكويت، اليوم الخميس، سجل التعازي في وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وذلك بمقر سكن السفير طارق القوني. وتوافد عدد كبير من الوزراء والمسئولين الكويتيين، بالإضافة إلى السفراء العرب، والأفارقة، والأجانب على مقر سكن السفير، للعزاء بالرئيس الأسبق مبارك، حيث استقبلهم سفير مصر لدى الكويت طارق القوني وحرمه هدى القوني. وكان في مقدمة الحضور وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، الذي حرص على تسجيل كلمة في سجل التعازي.
حسنى-مبارك (4)

القومي لحقوق الإنسان ينعى مبارك: قائد وبطل عسكري

تقدم المجلس القومي لحقوق الإنسان رئيسا وأعضاء وأمانة عامة بخالص التعازي في وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية صباح أمس الثلاثاء عن عمر ناهز 91 عاما. وأصدر المجلس، بيانا صحفيا، اليوم الأربعاء، قال فيه إن الرئيس الأسبق حسني مبارك كان قائدا وبطلا عسكريا من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، مضيفا أنه كان رئيسا لجمهورية مصر العربية على مدار 3 عقود، وكانت له اجتهاداته الوطنية والعربية. وهبطت طائرة عسكرية داخل مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، حاملة داخلها جثمان الرئيس الأسبق استعداده لتشييع جثمانه قبل نقله إلى مثواه الأخير.
حسنى-مبارك (3)

وصول جثمان مبارك إلى مسجد المشير طنطاوي

هبطت طائرة عسكرية داخل مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، حاملة داخلها جثمان الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك، استعداده لتشييع جثمانه قبل نقله إلى مثواه الأخير. وشهد محيط مسجد المشير بالتجمع شرق القاهرة اللمسات الأخيرة استعدادا لتشييع الجثمان عقب صلاة ظهر اليوم الأربعاء، وتم رفع علم مصر على امتداد سور المسجد، وشهد الطريق سيولة مرورية وتشديدات أمنية استعدادا لمراسم الجنازة العسكرية، لينقل الجثمان بعدها بطائرة عسكرية ليواري الثري بمقابر الأسرة بمصر الجديدة.
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