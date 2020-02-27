الضرائب: إتاحة التحصيل الإلكتروني بدءا من 6 مارس

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٧ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٤ ص

وزارة المالية

قال رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه سيتم اعتبارا من 6 مارس 2020 إتاحة التحصيل الإلكتروني لضريبة الإقرار عن طريق بوابة السداد الإلكتروني الخاصة بمركز الدفع والتحصيل الإلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني للإقرارات الضريبية، وذلك عن طريق إنشاء صفحة للسداد على الموقع الإلكتروني للإقرارات الضريبية طبقاً لبنود السداد التي تقر إتاحتها مصلحة الضرائب المصرية. وأوضح عبدالقادر، أن طرق السداد التي ستتاح من خلال بوابة سداد مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني ستكون باستخدام البطاقات بأنواعها، وذلك مقيد بالحد الأقصى المسموح به لبطاقة الممول.

وأضاف عبد القادر، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الإتاحة لن تكون بديلاً عن التحصيل الإلكتروني المتاح حالياً من خلال أفرع البنوك المشتركة في منظومة مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحالية أو منظومة CPS وغيرها.وأوضح رئيس المصلحة، أنه سيتم إصدار إخطار سداد من خلال الموقع الإلكتروني للإقرارات الضريبية للممول