البيتزا والجمبري.. أطعمة شهية ولكن غنية بالصوديوم

تحرير:إسراء سليمان ٢٩ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٠٠ م

تقليل الملح بالطعام

الصوديوم من العناصر الغذائية الهامة، ويلعب دور حيوي في الحفاظ على توازن السوائل بالجسم، كما يساعد في استرخاء العضلات والانتقال العصبي، إضافة إلى ذلك، يعمل الصوديوم بجانب المعادن الضرورية الأخرى مثل البوتاسيوم والمغنسيوم والكالسيوم، لتحقيق توازن معدلات الماء بخلايا الجسم، ومع ذلك الإفراط في تناوله يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، الذي ينجم عنه أمراض القلب والسكتات الدماغية، لذا لا بد من التعرف على الأطعمة الغنية بكميات كبيرة من الصوديوم، لتجنبها من أجل الحفاظ على صحتك، وذلك نقلًا عن "boldsky".

يضاف الملح للعديد من الأطعمة، للحصول على النكهة المتطلبة، ولكن توجد أنواع أخرى من الطعام، غنية بالصوديوم، ويجب تجنبها، وفيما يلي بعض منها: -الجبنة القريش تحتوي على الكالسيوم والصوديوم والفوسفور وفيتامين B12 وحمض الفوليك، وللتخلص من الملح الزائد، يمكنك نقع الجبنة في الماء لـ3 دقائق، لتقليل معدلاته بنسبة63%. -الجمبري بالرغم