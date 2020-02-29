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البيتزا والجمبري.. أطعمة شهية ولكن غنية بالصوديوم

تحرير:إسراء سليمان ٢٩ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٠٠ م
تقليل الملح بالطعام
تقليل الملح بالطعام
الصوديوم من العناصر الغذائية الهامة، ويلعب دور حيوي في الحفاظ على توازن السوائل بالجسم، كما يساعد في استرخاء العضلات والانتقال العصبي، إضافة إلى ذلك، يعمل الصوديوم بجانب المعادن الضرورية الأخرى مثل البوتاسيوم والمغنسيوم والكالسيوم، لتحقيق توازن معدلات الماء بخلايا الجسم، ومع ذلك الإفراط في تناوله يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، الذي ينجم عنه أمراض القلب والسكتات الدماغية، لذا لا بد من التعرف على الأطعمة الغنية بكميات كبيرة من الصوديوم، لتجنبها من أجل الحفاظ على صحتك، وذلك نقلًا عن "boldsky".
يضاف الملح للعديد من الأطعمة، للحصول على النكهة المتطلبة، ولكن توجد أنواع أخرى من الطعام، غنية بالصوديوم، ويجب تجنبها، وفيما يلي بعض منها: -الجبنة القريش تحتوي على الكالسيوم والصوديوم والفوسفور وفيتامين B12 وحمض الفوليك، وللتخلص من الملح الزائد، يمكنك نقع الجبنة في الماء لـ3 دقائق، لتقليل معدلاته بنسبة63%. -الجمبري بالرغم
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المكسرات طعام صحي.. ويساعد على فقدان الوزن

التخلص من الكيلو جرامات الزائدة من الأمور الصحية، التي يجب وضعها في الاعتبار دائمًا، بجانب الحصول على جسم رشيق ومثالي، وبالتالي توجد العديد من الأنظمة الغذائية الفعالة، مثل الكيتو والبحر المتوسط، كما أن المكسرات من الخيارات المثالية، لأنها غنية بعناصر غذائية هامة يتطلبها الجسم، وتحفز من فقدان الدهون المزعجة، على سبيل المثال عين الجمل، مصدر غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية، واللوز غني بالبروتين، أما البلح، فيمد الجسم بالحديد، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
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تحتاج العظام إلى عناصر غذائية محددة، للحفاظ على قوتها، مع عدم التعرض للكسور، وعند حدوث خلل في الكمية المتطلبة، ينصح الأطباء بتناول أطعمة صحية، تمد الجسم بالمواد الغذائية المتطلبة، لذا لابد من اتباع نظام غذائي غني بالبروتين والكالسيوم، وخاصة بالنسبة للمرضى الذين يعانون من كسور بالجسم، فالبروتين يساعد على الشفاء وإصلاح الأنسجة، أما الكالسيوم يعتبر مفيد للغاية في الحفاظ على العظام، ومن أهم الأطعمة المتطلبة: التونة ومنتجات الألبان والمكسرات والسالمون، وذلك نقلًا عن "timesofindia".
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لو عاوز تخس وتحافظ على قلبك.. تناول مكملات الكولاجين

الكولاجين من أهم العناصر الغذائية، التي يحتاجها جسم الإنسان، ويعتبر من أهم البروتينات المطلوبة، كما يتميز بعديد من الفوائد الصحية والعلاجية، وخاصة الحفاظ على صحة البشرة، وحمايتها من التجاعيد على المدى البعيد، كما يقوي من العظام، فأثبتت العديد من الدراسات أن مكملات الكولاجين، من الأشياء الهامة، التي يجب وضعها في الاعتبار، إضافة إلى ذلك، ينبغي تناول أطعمة غنية بهذا البروتين، وللكولاجين فوائد أخرى تعرف عليها، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "healthline".
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ينصح دائمًا باستخدام كمية أقل من الملح في طعامك، وخاصة بالنسبة لمرضى ضغط الدم المرتفع، حيث أن تناول كميات كبيرة من الملح، يؤدي إلى الإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة، على سبيل المثال يؤثر بشكل سلبي على القلب والأوعية الدموية، وليس ذلك فقط، بل يؤدي إلى الإصابة بسرطان الأمعاء وأمراض الكلى والصداع والتورم وزيادة الوزن بالجسم، لذا عليك بتقليل استهلاكك من الملح تدريجيًا، بمساعدة بعض من النصائح المقدمة من قبل خبراء التغذية، وذلك نقلًا عن موقع "timesofindia".
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