مدرسة في الإسماعيلية بلا معلمين خلال الحصة الأولى

تحرير:محمد مصباح ٢٧ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٦ ص

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم - صورة أرشيفية

قرر الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، إحالة مدير مدرسة النيل الرسمية لغات إلى التحقيق ونقله إلى إدارة شمال الاسماعيلية التعليمية لحين الانتهاء من التحقيقات، وذلك عقب جولة تفقدية قام بها للمدرسة اليوم الخميس، خلال الجولة التفقدية أبدى قبيصي عن عدم رضاة عن انضباط معلمين المدرسة وتدني مستوى النظافة، علاوة على وجود حشائش وبعض المقاعد الخشبية داخل المدرسة خاصة في الفناء وحديقة المدرسة إلى جانب الطرقات والفصول، وكذلك عدم انضباط العمل بدفتر الحضور والانصراف.

وفي الوقت نفسه، لم يكن هناك أي انضباط والتزام بالجدول المدرسي، إذ كانت الفصول الدراسية بدون معلم خلال الحصة الأولى علاوة على غياب عدد كبير من الطلاب سواء بالمرحلة الابتدائية أو المرحلة الإعدادية.وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية أنه قراراه يأتي فى إطار انضباط وانتظام العملية التعليمية،