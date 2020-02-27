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مدرسة في الإسماعيلية بلا معلمين خلال الحصة الأولى

تحرير:محمد مصباح ٢٧ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٦ ص
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم - صورة أرشيفية
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم - صورة أرشيفية
قرر الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، إحالة مدير مدرسة النيل الرسمية لغات إلى التحقيق ونقله إلى إدارة شمال الاسماعيلية التعليمية لحين الانتهاء من التحقيقات، وذلك عقب جولة تفقدية قام بها للمدرسة اليوم الخميس، خلال الجولة التفقدية أبدى قبيصي عن عدم رضاة عن انضباط معلمين المدرسة وتدني مستوى النظافة، علاوة على وجود حشائش وبعض المقاعد الخشبية داخل المدرسة خاصة في الفناء وحديقة المدرسة إلى جانب الطرقات والفصول، وكذلك عدم انضباط العمل بدفتر الحضور والانصراف.
وفي الوقت نفسه، لم يكن هناك أي انضباط والتزام بالجدول المدرسي، إذ كانت الفصول الدراسية بدون معلم خلال الحصة الأولى علاوة على غياب عدد كبير من الطلاب سواء بالمرحلة الابتدائية أو المرحلة الإعدادية.وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية أنه قراراه يأتي فى إطار انضباط وانتظام العملية التعليمية،
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طقس-معتدل (1)

الأرصاد: غدا طقس دافئ نهارا على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، تصاحبه شبورة صباحا وشوائب عالقة، معتدل على السواحل الشمالية الغربية نهارا يصاحبه أمطار خفيفة على بعض المناطق، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء نهارا، مائل للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد نهارا، حار على جنوب الصيد نهارا، كما يتوقع الخبراء أن تكون الرياح معتدلة على الأنحاء كافة.
ثانوية-عامة‎ (5)

إتاحة جدول الثانوية المقترح بموقع التعليم لمدة أسبوع

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، في تصريحات له، اليوم الخميس، إنه سيتم إتاحة تصور مقترح لجدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدة أسبوع على الموقع الخاص بالوزارة من خلال الرابط http://thanwya.emis.gov.eg/، موضحا أن هذه الخطوة ضرورية حتى يتمكن أبناؤنا الطلاب من الاطلاع على الجدول، وإبداء الرأى فيما ورد به، وإرسال جميع المقترحات من خلال البريد الإلكترونى [email protected]
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (3)

السيسي يعزي خادم الحرمين في وفاة الأمير طلال

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعث برقية تعازى لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في وفاة الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. كما أوفد السيسي، العميد شريف أحمد رشدي حسن، للتعزية في وفاة راجية محمود عمر مكرم، حفيدة الزعيم عمر مكرم، وإبلاغ أسرتها خالص تعازيه ومواساته.
محمد-حسنى-مبارك

وزير كويتي: لن ننسى دور مصر ومبارك في حرب التحرير

قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، إن الكويت لا يمكن أن تنسى دور مصر والرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في تحريرها من الغزو العراقي، قائلا: "تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، الذى كان له دور مميز فيما يخص الأمور والقضايا المتعلقة بالأمتين العربية والإسلامية؛ حيث نتذكر مواقفه الصلبة والراسخة والحازمة في رفع الاحتلال وعودة الشرعية وتحرير الكويت"، جاءلك على هامش تقديمه واجب العزاء في الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بمقر سكن السفير المصري لدى الكويت طارق القوني اليوم الخميس.
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فرحة-طلاب-الثانوية-العامة (2)

التعليم تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مقترح جدول امتحانات الثانوية العامة 2020، وبحسب ما أعلنته الوزارة، تبدأ امتحانات الدور الأول في 7 يونيو المقبل، فيما تنطلق امتحانات الدور الثاني 15 أغسطس المقبل. وقال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، في تصريحات له، إنه تم إعلان مقترح جدول امتحانات الثانوية العامة، اليوم الأربعاء، على موقع الوزارة لإجراء حوار مجتمعي عليه من قبل الطلاب وأولياء أمورهم، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يصدر قرار وزاري خلال الفترة المقبلة بموعد بدء الامتحانات رسميًّا.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

لم يحضر أحد.. إضراب معلمي وطلاب مدرسة مجمع الملك فهد

قال خالد صفوت منسق اتحاد ثورة أمهات مصر على المناهج التعليمية، إن مدرسة مجمع الملك فهد، علقت الدراسة اليوم الأحد، كنوع من الإضراب، اعتراضا على نقل الإدارة التعليمية بغرب مدينة نصر داخل المدرسة، لتشكيل خطورة بالغة على الطلاب وعدم توافر الأمان، حيث لم يحضر أحد من الطلاب البالغ عددهم 2300 طالبا للمدرسة كما لم يحضر المعلمين، مشيرا إلى أن مجلس أمناء المدرسة تقدم باستقالة جماعية، اعتراضا على نقل الإدارة، ومنع تنفيذ هذا القرار المرفوض من قبل المدرسين وأولياء الأمور جملة وتفصيلا.
مدارس - فصل دراسي

إصرار العواجيز.. طايع يقدم طلب تطوع لتعليم أهل قريته

لم يمنعه سنه من الإصراره على تحقيق حلمه، فعلى الرغم من بلوغه سن الـ80 عاما إلا أن عشقه للغة العربية جعله يقدم على التطوع للتدريس، من أجل خدمة أهل قريته استجابة لوزارة التربية والتعليم التي فتحت باب التطوع للتدريس في المدارس شرط حصول المتطوع على مؤهل عالي تربوي، فتوجه فاروق طايع عبد الحليم غلاب - من مواليد قرية المقربية شمال مركز قوص بمحافظة قنا عام 1940 وحاصل على شهادة فنية متوسط عام 1959 أهلته للعمل بشكرة مصانع سكر قوص - إلى إدارة قوص التعليمية، رغبة في التطوع لتدريس اللغة العربية.
حمو-بيكا

طلب مناقشة عامة بالبرلمان بسبب «مهرجانات المدارس»

تقدم النائب جون طلعت، بطلب مناقشه عامة لرئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، بشأن سياسة الحكومة تجاه فوضى المهرجانات التي انتشرت مؤخرا بالشارع المصري، ودورها في الانحدار الفني والأخلاقي وتزييف الوعي ونشر القبح وإفساد الذوق العام، وضرورة إعادة الهيبة والاعتبار لحصة المزيكا والموسيقى بالمدارس، باعتبارها المشكل الرئيسي والأول في الذوق العام لدى الأجيال المقبلة. وتضمن الطلب أن الشارع المصري شهد خلال الفترة الأخيرة تزايد وانتشار ظاهرة المهرجانات الشعبية من قبل عدد ممن يطلقون زعما على أنفسهم فنانين، من خلال أغاني يتم تصنيعها تحت بير السلم.
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