رياضة

جوارديولا: جئنا للفوز وفعلناها.. وما حدث صعب للغاية

٢٧ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٧ ص
بيب جوارديولا
بيب جوارديولا
كشف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، أن حسم بطاقة التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا لم ينته بعد، وذلك بعد قلب السيتي تأخره في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني بهدف إلى فوز بنتيجة 2-1 على ملعب سانتياجو بيرنابيو. وقال مدرب السيتي: "جئنا إلى هنا للفوز بالمباراة وفعلناها، هذا هو الجزء الأول فقط. إذا تمكن فريق واحد من التغلب على هذا الموقف، فهذا هو النادي. عندما كنا أفضل، تلقينا هدفا، وعندما كانوا أفضل سجلنا هدفا، هذه هي كرة القدم، وأتذكر ربع النهائي قبل بضعة مواسم في أنفيلد عندما لعبنا بشكل جيد للغاية وسجلوا من جميع تسديداتهم على المرمى".
وأردف مدرب مانشستر سيتي: "هذه هي الخطوة الأولى. لم تنته بعد. يمكننا الاستمتاع بهذه اللحظة، ثم يوم الأحد لدينا نهائي. وبعدها في الدوري الإنجليزي ونستعد للمباراة الإياب".وأتم بيب جوارديولا: "إصابة إيمريك لابورت بعد خمسة أشهر من الإصابة القديمة هذا أمر صعب للغاية، لكن البرازيلي فيرناندينيو شارك بشكل جيد
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طارق-يحيى‎

طارق يحيى: مجلس الزمالك سيحل أزمة خصم النقاط

يرى طارق يحيى نجم نادي الزمالك السابق، أن مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة مرتضى منصور سيقدم الأدلة التي تثبت عدم انسحاب الفريق من مواجهة الأهلي في الدوري الممتاز، حيث قال طارق يحيى في تصريحات تليفزيونية: "مواجهة الأهلي لا تختلف عن لقاء جينراسيون السنغالي، حيث واجه الزمالك ظروفا صعبة في عملية الوصول إلى ملعب اللقاء". وأضاف نجم نادي الزمالك السابق: "البعض يتربص ويصر على استهداف نادي الزمالك"، وذلك بعد قرار اتحاد الكرة بخصم نقاط المباراة من الزمالك باعتباره منسحبا، ثم خصم 3 نقاط جديدة في نهاية الموسم.
مرتضى منصور (1) (1)

مرتضى منصور يتوعد مسؤولي اتحاد الكرة

توعد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مسؤولي اتحاد الكرة بعد صدور قرار رسمي باعتماد خسارة القلعة البيضاء لمباراة القمة أمام النادي الأهلي، وخصم 3 نقاط منه بالدوري الممتاز لموسم 2019-2020، بعد غياب الفريق عن المباراة لعدم وصول حافلة اللاعبين. وقال مرتضى منصور عبر قناة نادي الزمالك: "كيف تصدر عقوبات دون تحقيق؟ هل تواصل اتحاد الكرة معنا لمعرفة سبب عدم وصول الحافلة؟ لم يحدث ذلك رغم أنه من الوارد أن يكون هناك حادث سير أو أمر من هذا القبيل".
طاهر-ابو زيد (4)

طاهر أبو زيد: ربع النهائي الإفريقي للأقوياء فقط

قال طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق، إن مواجهتي الأهلي والزمالك أمام صن داونز والترجي على الترتيب، في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، خارج التوقعات، حيث أضاف نجم الأهلي السابق: "دور الثمانية للأقوياء فقط، والأندية المصرية دائما تتفوق في مثل هذه الأدوار لما لها من خبرة في البطولات القارية". وأكد أن مواجهة الزمالك السابقة أمام الترجي في السوبر الإفريقي، ستمنحه حافزًا قويًا للفوز والوصول للدور نصف النهائي، وتابع: "يجب على فريقي الأهلي والزمالك التمسك بالثبات من أجل الفوز والوصول لنصف النهائي بعد أحداث الأسبوع الماضي المؤسفة".
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.ستيفن-جيرارد (6)

جيرارد يعلق على إمكانية تدريب ليفربول

تحدث ستيفن جيرارد، مدرب جلاسكو رينجرز والقائد التاريخي للريدز، عن إمكانية توليه تدريب الريدز في يوم من الأيام، وقال جيرارد، في تصريحات أبرزتها شبكة "سكاي سبورتس": "أنا معجب بما يقدمه لامبارد. إنه قاد تشيلسي في أكبر دوري في العالم خلال فترة عانى خلالها النادي من حظر على مستوى الصفقات. أنا فخور به كزميل سابق، وأضاف: "من الطبيعي أن يكون هناك مقارنة بيني وبين فرانك لأن ذلك سبق أن تكرر عندما كنا لاعبين. هل يمكن أن نلعب سويًا؟ من كان أفضل؟ لا يزال هناك جزءًا من ذلك، ولكن واقعيًا إننا في وظيفتين مختلفتين تمامًا".
راموس

راموس مستاء من التحكيم في خسارة الريال أمام ليفانتي

أعرب سيرجيو راموس، مدافع وقائد ريال مدريد، عن استياءه الشديد من القرارات التحكيمية، التي شهدتها مباراة الفريق الملكي أمام ليفانتي أمس السبت، والتي خسرها الريال بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة رقم 25 من الدوري الإسباني، وقال راموس، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لقد عانينا، والآن وصلنا للحظة الأكثر حسمًا وعلينا تغيير الصفحة، حيث بدأنا المباراة في الصدارة وخرجنا في الوصافة، وأي خطأ آخر يمكن أن يُبعدنا عن اللقب، رغم أنه خلال اللقاء حدثت العديد من الأشياء".
نيمار

كاسيميرو: أتحدث مع نيمار كل يوم لينضم لريال مدريد

كشف البرازيلي كاسيميرو، لاعب وسط ريال مدريد، عن رغبته في أن ينضم مواطنه نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، إلى النادي الملكي، حيث قال كاسيميرو، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أردت أن يأتي نيمار إلى ريال مدريد. إنني أتحدث معه كل يوم تقريبًا. إنه لاعب رائع". وأضاف كاسيميرو: "البطولة المفضلة هذا الموسم؟ الدوري يظهر مدى اتساق الفريق في الأداء على مدار العام، حيث إننا نلعب في كل أسبوع، لكن عندما يتم سماع نشيد دوري الأبطال في البرنابيو، تكون مدريد مختلفة، وأفضل الفوز بدوري أبطال أوروبا".
محمد صلاح

محمد صلاح لأتليتكو مدريد: «أنفيلد ينتظركم»

وجه الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، رسالة إلى لاعبي أتليتكو مدريد الإسباني، بعد الخسارة في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا بهدف دون رد، جاء عن طريق ساؤول، قبل مباراة العودة بين الفريقين، المقرر إقامتها في الحادي عشر من شهر مارس المقبل في ملعب أنفيلد معقل الريدز. ونشر النجم المصري صورتين له من مباراة الذهاب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" معلقًا عليها، قائلًا:"أنفيلد ينتظركم"، في رسالة إلى لاعبي أتليتكو مدريد.
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