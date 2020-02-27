جوارديولا: جئنا للفوز وفعلناها.. وما حدث صعب للغاية

٢٧ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٧ ص

بيب جوارديولا

كشف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، أن حسم بطاقة التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا لم ينته بعد، وذلك بعد قلب السيتي تأخره في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني بهدف إلى فوز بنتيجة 2-1 على ملعب سانتياجو بيرنابيو. وقال مدرب السيتي: "جئنا إلى هنا للفوز بالمباراة وفعلناها، هذا هو الجزء الأول فقط. إذا تمكن فريق واحد من التغلب على هذا الموقف، فهذا هو النادي. عندما كنا أفضل، تلقينا هدفا، وعندما كانوا أفضل سجلنا هدفا، هذه هي كرة القدم، وأتذكر ربع النهائي قبل بضعة مواسم في أنفيلد عندما لعبنا بشكل جيد للغاية وسجلوا من جميع تسديداتهم على المرمى".

وأردف مدرب مانشستر سيتي: "هذه هي الخطوة الأولى. لم تنته بعد. يمكننا الاستمتاع بهذه اللحظة، ثم يوم الأحد لدينا نهائي. وبعدها في الدوري الإنجليزي ونستعد للمباراة الإياب".وأتم بيب جوارديولا: "إصابة إيمريك لابورت بعد خمسة أشهر من الإصابة القديمة هذا أمر صعب للغاية، لكن البرازيلي فيرناندينيو شارك بشكل جيد

وأردف مدرب مانشستر سيتي: "هذه هي الخطوة الأولى. لم تنته بعد. يمكننا الاستمتاع بهذه اللحظة، ثم يوم الأحد لدينا نهائي. وبعدها في الدوري الإنجليزي ونستعد للمباراة الإياب".



وأتم بيب جوارديولا: "إصابة إيمريك لابورت بعد خمسة أشهر من الإصابة القديمة هذا أمر صعب للغاية، لكن البرازيلي فيرناندينيو شارك بشكل جيد للغاية، أنا فخور للغاية".



وحقق بيب جوارديولا، رقمًا مميزًا عقب فوز فريقه على ريال مدريد، ووفقًا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن جوارديولا هو ثاني مدرب يحقق فوزين على ريال مدريد في "سانتياجو برنابيو" بدوري أبطال أوروبا، عقب الألماني أوتمار هيتسفيلد، وأضافت أن جوارديولا هو أول مدرب يسقط الميرنجي على ملعبه مرتين في دوري الأبطال مع ناديين مختلفين.