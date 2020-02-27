سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الخليج يواجه «كورونا».. وترحيب سعودي بتعليق العمرة

المملكة العربية السعودية أعلنت تعليق دخول غير السعوديين للمملكة لأغراض العمرة والزيارة مؤقتًا، وذلك من منطلق المسؤولية نحو منع تفشي فيروس كورونا الجديد
تحرير:وفاء بسيوني ٢٧ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٢٩ ص
تعليق أداء العمرة
تعليق أداء العمرة
قرارات عاجلة اتخذتها المملكة العربية السعودية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، في إطار سلسلة إجراءات احترازية تهدف لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، بعد أن اتسع نطاق تفشي الفيروس، وبات منتشرا في أكثر من أربعين دولة حتى الآن، وظهرت إصابات في عدة دول عربية كالإمارات والكويت والبحرين والعراق، وإيران، حيث شهدت الأخيرة سقوط حالات وفاة. ونظرًا لأن المسلمين من كل جنسيات العالم يلتقون في المسجد الحرام لأداء مناسك العمرة في كل أوقات العام، جاء أبرز تلك القرارات تعليق المملكة لأول مرة الدخول إلى أراضيها لأداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي.
وأعلنت وزارة الخارجية السعودية أن تعليق الدخول إلى المملكة سيكون مؤقتا، كما تم تعليق الدخول بالتأشيرات السياحية للأشخاص القادمين من الدول التي ينتشر بها فيروس كورونا الجديد. كما علقت السعودية استخدام "البطاقة الشخصية" لمواطنيها ومواطني الدول الخليجية من أجل التنقل بين دول مجلس التعاون، وجاءت هذه القرارات
اقرأ المزيد
اردوغان (3)

مقتل 3 جنود من الجيش التركي شمال غرب سوريا

أفاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، بمقتل ثلاثة جنود من الجيش التركي في إدلب شمال غرب سوريا، حيث تساند القوات التركية فصائل مسلحة تحارب الجيش السوري. وبمقتل الجنود الثلاثة يصل عدد الخسائر البشرية في صفوف الجيش التركي بإدلب إلى 21 شخصا هذا الشهر. وتشهد إدلب معارك محتدمة بين الجيش السوري والفصائل المسلحة المدعومة من تركيا، حيث أفادت مصادر سورية، اليوم، بسيطرة الجيش على ريف إدلب الجنوبي عقب تقدمها في العديد من القرى والبلدات التي كانت خاضعة لسيطرة الفصائل المعارضة، وفقًا لسكاي نيوز.
الحكومة التونسية

بعد تحدي الثقة.. ماذا ينتظر الحكومة التونسية الجديدة؟

اجتازت الحكومة التونسية الجديدة اختبار الحصول على ثقة البرلمان بعد مخاض عسير وبعد شهور من التجاذبات السياسية وشد وجذب استمر عدة شهور، وصادق البرلمان بغالبية 129 صوتًا من أصل 217 على الحكومة التي تضم 32 ما بين وزراء وكتاب دولة منهم 17 مستقلا. يقود هذه الحكومة التي خرجت أخيرا إلى النور بعد جلسة ماراثونية، إلياس الفخفاخ الذي كلفه الرئيس قيس سعيد بتشكيل الحكومة الشهر الماضي، حيث جمع أحزابًا من مختلف الأطياف السياسية إلى حكومته، ولكنهم ما زالوا يختلفون حول عدة سياسات اقتصادية.
صور- 1-لأكثر-من-مليوني-مصل-يشهدون-ختم-القرآن-بالمسجد-الحرام (2)

السعودية: غسل وتعقيم المسجد الحرام 4 مرات يوميا

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية، اليوم الخميس، غسل أرضيات المسجد الحرام الخالية من السجاد 4 مرات يوميا لضمان سلامة قاصديه. ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، اليوم، عن مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر بن أحمد ودعاني قوله إنه يتم رفع 13 ألفا و500 سجادة يوميا من الأماكن المخصصة للصلاة، وغسل الأماكن وتعقيمها، موضحا أن عملية غسل المصليات تتم بشكل دوري حيث يطوى السجاد ويرفع ثم تغسل المصليات وتعقم ويتم تجفيفها وإعادة السجاد من خلال كوادر مؤهله تأهيلا عاليا.
وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

الكويت:43 إصابة مؤكدة بكورونا جميعهم قادمين من إيران

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، عن رصد 43 حالة مؤكدة بفيروس كورونا في الكويت، وجميع حالات فيروس كورونا المسجلة حتى الآن هي لأشخاص قدموا من إيران، وأنه تم عزل جميع حالات فيروس كورونا وفق البروتوكولات الطبية، مضيفة أنه تم تفعيل برامج الرصد والاستجابة في الوزارة منذ بداية انتشار فيروس كورونا، كما تم دعم تأمين المستلزمات الطبية والمختبرات بالكواشف الفيروسية لمنع تفشي فيروس كورونا، وذلك بحسب ما أورده موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، اليوم الخميس.
اقرأ المزيد من الأخبار
صور- 1-لأكثر-من-مليوني-مصل-يشهدون-ختم-القرآن-بالمسجد-الحرام (2)

السعودية: غسل وتعقيم المسجد الحرام 4 مرات يوميا

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية، اليوم الخميس، غسل أرضيات المسجد الحرام الخالية من السجاد 4 مرات يوميا لضمان سلامة قاصديه. ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، اليوم، عن مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر بن أحمد ودعاني قوله إنه يتم رفع 13 ألفا و500 سجادة يوميا من الأماكن المخصصة للصلاة، وغسل الأماكن وتعقيمها، موضحا أن عملية غسل المصليات تتم بشكل دوري حيث يطوى السجاد ويرفع ثم تغسل المصليات وتعقم ويتم تجفيفها وإعادة السجاد من خلال كوادر مؤهله تأهيلا عاليا.
وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

الكويت:43 إصابة مؤكدة بكورونا جميعهم قادمين من إيران

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، عن رصد 43 حالة مؤكدة بفيروس كورونا في الكويت، وجميع حالات فيروس كورونا المسجلة حتى الآن هي لأشخاص قدموا من إيران، وأنه تم عزل جميع حالات فيروس كورونا وفق البروتوكولات الطبية، مضيفة أنه تم تفعيل برامج الرصد والاستجابة في الوزارة منذ بداية انتشار فيروس كورونا، كما تم دعم تأمين المستلزمات الطبية والمختبرات بالكواشف الفيروسية لمنع تفشي فيروس كورونا، وذلك بحسب ما أورده موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، اليوم الخميس.
حج-وعمرة (7)

السعودية تمنع رحلات العمرة وزيارة المسجد النبوي

أعلنت الممكلة العربية السعودية، اليوم الخميس، تعليق الدخول إلى أراضيها لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتا، وكذلك تعليق دخول أصحاب التأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID) منها خطرا. وأوضحت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها، أنها اتخذت تلك القرارات وفق المعايير التي تحددها الجهات الصحية المختصة بالمملكة، التي تتابع عن كثب تطورات انتشار فيروس كورونا الجديد «19-COVID».
الحجر- الصحي (1)

الصحة تنفي إصابة مواطن بـ«كورونا» في الغربية

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن مصر خالية تماما من أي حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه لم يتم رصد أي حالة مصابة أو اشتباه حتى الآن بكافة محافظات الجمهورية، نافيا ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود حالة مشتبه بها في محافظة الغربية، وهو ما نفاه أيضا الدكتور محمد شبل مدير إدارة الحميات بالمديرية، مشيرا إلى أن الحالة المحتجزة في مستشفى حميات طنطا يشتبه في إصابتها بمرض "متلازمة الشرق الأوسط التنفسية"، وليس فيروس كورونا المستجد.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]