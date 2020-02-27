الخليج يواجه «كورونا».. وترحيب سعودي بتعليق العمرة

المملكة العربية السعودية أعلنت تعليق دخول غير السعوديين للمملكة لأغراض العمرة والزيارة مؤقتًا، وذلك من منطلق المسؤولية نحو منع تفشي فيروس كورونا الجديد

تحرير:وفاء بسيوني ٢٧ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٢٩ ص

قرارات عاجلة اتخذتها المملكة العربية السعودية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، في إطار سلسلة إجراءات احترازية تهدف لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، بعد أن اتسع نطاق تفشي الفيروس، وبات منتشرا في أكثر من أربعين دولة حتى الآن، وظهرت إصابات في عدة دول عربية كالإمارات والكويت والبحرين والعراق، وإيران، حيث شهدت الأخيرة سقوط حالات وفاة. ونظرًا لأن المسلمين من كل جنسيات العالم يلتقون في المسجد الحرام لأداء مناسك العمرة في كل أوقات العام، جاء أبرز تلك القرارات تعليق المملكة لأول مرة الدخول إلى أراضيها لأداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي.

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية أن تعليق الدخول إلى المملكة سيكون مؤقتا، كما تم تعليق الدخول بالتأشيرات السياحية للأشخاص القادمين من الدول التي ينتشر بها فيروس كورونا الجديد. كما علقت السعودية استخدام "البطاقة الشخصية" لمواطنيها ومواطني الدول الخليجية من أجل التنقل بين دول مجلس التعاون، وجاءت هذه القرارات

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية أن تعليق الدخول إلى المملكة سيكون مؤقتا، كما تم تعليق الدخول بالتأشيرات السياحية للأشخاص القادمين من الدول التي ينتشر بها فيروس كورونا الجديد.

كما علقت السعودية استخدام "البطاقة الشخصية" لمواطنيها ومواطني الدول الخليجية من أجل التنقل بين دول مجلس التعاون، وجاءت هذه القرارات وفق المعايير التي حددتها الجهات الصحية المختصة داخل المملكة.

وأكدت الحكومة السعودية أن هذه الإقرارات مؤقتة، وتخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة إيقاف إصدار تأشيرات العمرة وتعليق الدخول للمملكة لمن حصل على تأشيرة العمرة.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت الوزارة: "تم تعليق دخول غير السعوديين للمملكة لأغراض العمرة والزيارة مؤقتًا، وذلك من منطلق المسؤولية نحو منع تفشي مرض كورونا الجديد، وعليه قامت الوزارة بإيقاف إصدار تأشيرات العمرة، كذلك تم تعليق الدخول لمن حصل على تأشيرة العمرة".

دعوات مسبقة

استبقت القرارات السعودية دعوات مطالبة بتعليق العمرة، حيث دعا إعلاميون سعوديون لوقف أداء مناسك العمرة للقادمين من خارج المملكة خوفا من انتشار كورونا، بعد تخطيه حدود الصين إلى دول أخرى حول العالم.

وكان الإعلامي السعودي وحيد الغامدي دعا الاثنين إلى وقف القادمين من خارج المملكة لأداء شعائر العمرة كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا بعد ظهوره في دول مجاورة.



وقال الغامدي عبر تويتر "بعد أسبوعين سيكون وقت عمرة رجب التي يعتقد كثير من المسلمين ضرورتها، وبعضهم من بلدان انتشر فيها الفيروس".

وأشعلت قفزة في حالات الإصابة الجديدة خارج الصين الجدل حول دعوة الغامدي في ظل بواعث قلق محتدمة من أثر فيروس كورونا إذا ظهر في مكان مثل مدينة مكة المكرمة التي يتلاقى فيها أناس من كل الجنسيات عبر العالم داخل المسجد الحرام.

وتفاعلت الكاتبة والأكاديمية السعودية أريج الجهني مع دعوة الغامدي بالقول "ليس فقط العمرة، ولكن كل الرحلات غير المستدعية للعلاج أو قد يعقبها خسائر مادية فادحة يفترض إلغاؤها"، مضيفة أنه يمكن حاليًّا عقد الاجتماعات عبر التقنيات العديدة، "المرض مستأسد وفي نوبة انتشار، وما زلنا نتعاطى معه باستهتار، بل أحدهم أخذته نوبة شماتة وتندر! تخفيف الزيارات والسلام التقليدي مطلب".

ترحيب بالقرار

وفور الإعلان عن تعليق العمرة مؤقتا، توالت ردود الفعل داخل المملكة المؤيدة لقرار المملكة نتيجة تزايد حجم حالات الإصابة بالفيروس المميت فى الدول العربية والأوروبية.



وغردت مواطنة سعودية: "والله إنكم كفؤ، الله يحفظ ديارنا من كل مكروه، أفضل قرار صراحة كنا خايفين من حكاية العمرة"، وغرد آخر: "قرار صائب اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين".

وكتب آخر: "تعليق الدخول إلى السعودية لأغراض العمرة والسياحة وتنقلات الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي داخل المملكة بسبب الكورونا.. فهذا هو القرار الصحيح والصائب.. ونسأل الله أن يحمينا وإياكم".

وقالت مواطنة أخرى معلقة: "والله أنا أفتخر أني ولدت بالسعودية لما أشوف كيف يبذلون كل جهدهم عشان يمنعون هالمرض من دخول المملكة، ولما يأخذون احتياطاتهم عشان المواطنين والمقيمين لا يتضررون.. صح كل شيء بيد رب العالمين بس اهتمام الصحة واهتمام الملك وولي عهده بصحة كل شخص".

وفي مصر، كشف عادل هيكل عضو غرفة شركات السياحة، أمين غرفة الدلتا، مصير المعتمرين الحاجزين في عمرة رجب، وأوضح أن التأشيرات التي حصل عليها الحاجزون ستظل سارية حتى وإن انتهى تاريخها، على أن يتم تجديدها بالتعاون مع الجهات المختصة.

وأشار إلى أن تذاكر الطيران سيتم إلغاؤها على أن يتم تحديد حجز جديد بموعد السفر الجديد، وهو الأمر نفسه الذي ينطبق على حجز الفنادق الذي سيتم إلغاؤه وتأكيد حجز جديد.

كما أكد عضو غرفة شركات السياحة أن تعليق العمرة ليس إلغاء للموسم، لكنه مجرد إجراء احترازي منعا لتفشي فيروس كورونا، مشددا على استحالة استعادة أموال الحجز لأنها ذهبت إلى شركات الطيران والسكن في الفنادق أو الشقق والتأشيرة، لكن سيتم تدارك كل ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

إجراءات خليجية

لم يقتصر الأمر على الإجراءات السعودية، فقد اتخذت العديد من دول الخليج إجراءات متعددة لمواجهة فيروس كورونا؛ خوفًا من انتشاره على أراضيها بعد ظهور عدد من الإصابات داخل دول مجلس التعاون الخليجي.



فقد سبق أن قررت الإمارات منع سفر مواطني الدولة إلى إيران وتايلاند، في الوقت الحالي وحتى إشعار آخر، وذلك في ظل جهود الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد في عدد من الدول، وحرصًا على سلامة وصحة المواطنين.

وعلقت البحرين الدراسة لمدة أسبوعين في المدارس الحكومية والخاصة، ورياض الأطفال، تحسبا لانتشار فيروس كورونا.

الكويت أيضًا قامت بتعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات والكليات الحكومية والخاصة، وقررت منع السفن القادمة أو المتجهة إلى الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وسنغافورة وتايلاند واليابان والعراق من التوقف في الموانئ الكويتية.



وفي سلطنة عمان، تم تعليق جميع الرحلات الجوية المدنية مع إيران ابتداء من الإثنين الماضي، ولأجل غير مسمى؛ وذلك على خلفية اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا لمواطنتين عمانيتين قادمتين من إيران.