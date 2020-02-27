رومانيا والنرويج تسجلان أول إصابة بفيروس كورونا

٢٧ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٣٣ ص

كورونا - صورة أرشيفية

سجلت جنيف، اليوم الخميس، أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لما أفادته قناة "روسيا اليوم"، في نبأ عاجل، وأعلنت السلطات الرومانية عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، موضحة أن الشخص المصاب بالفيروس كان قادما من إيطاليا، فيما سجلت النرويج أول إصابة بالفيروس لشخص عائد من الصين. وفي وقت سابق اليوم، سجلت دولتا إستونيا والدنمارك أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما عززت عدة دول أوروبية إجراءات الوقاية من انتشاره، بعد ارتفاع عدد الحالات المصابة به وارتفاع عدد الوفيات خارج الصين.

وقالت القناة التلفزيونية الإستونية، اليوم الخميس: "أبلغنا صباح اليوم أنه تم التعرف على أول شخص مصاب في إستونيا، وهو وليس مواطنا من مواطنيها، وستقدم وزارة الصحة معلومات أكثر دقة". وأعلن وزير الشؤون الاجتماعية تانيل كييك، أن الشخص المصاب عاد إلى إستونيا، مساء أمس الأربعاء قادما من إيران، وهو معزول حاليا،