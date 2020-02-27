السيسي يعزي خادم الحرمين في وفاة الأمير طلال

٢٧ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٣٦ ص

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعث برقية تعازى لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في وفاة الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. كما أوفد السيسي، العميد شريف أحمد رشدي حسن، للتعزية في وفاة راجية محمود عمر مكرم، حفيدة الزعيم عمر مكرم، وإبلاغ أسرتها خالص تعازيه ومواساته.

من ناحية أخرى، أصدر الرئيس، القرار رقم 519 لسنة 2019، بالموافقة على اتفاق قرض بين مصر وصندوق الأوبك للتنمية الدولية أوفيد بمبلغ 14 مليون دولار أمريكي، وذلك لتنفيذ مشروع مرافق تخزين الحبوب ببورسعيد والموقع بتاريخ 24 يوليو 2019، كما أصدر السيسي القرار رقم 76 لسنة 2020 بإعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضي