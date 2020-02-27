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السيسي يعزي خادم الحرمين في وفاة الأمير طلال

٢٧ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٣٦ ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعث برقية تعازى لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في وفاة الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. كما أوفد السيسي، العميد شريف أحمد رشدي حسن، للتعزية في وفاة راجية محمود عمر مكرم، حفيدة الزعيم عمر مكرم، وإبلاغ أسرتها خالص تعازيه ومواساته.
من ناحية أخرى، أصدر الرئيس، القرار رقم 519 لسنة 2019، بالموافقة على اتفاق قرض بين مصر وصندوق الأوبك للتنمية الدولية أوفيد بمبلغ 14 مليون دولار أمريكي، وذلك لتنفيذ مشروع مرافق تخزين الحبوب ببورسعيد والموقع بتاريخ 24 يوليو 2019، كما أصدر السيسي القرار رقم 76 لسنة 2020 بإعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضي
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طقس-معتدل (1)

الأرصاد: غدا طقس دافئ نهارا على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، تصاحبه شبورة صباحا وشوائب عالقة، معتدل على السواحل الشمالية الغربية نهارا يصاحبه أمطار خفيفة على بعض المناطق، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء نهارا، مائل للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد نهارا، حار على جنوب الصيد نهارا، كما يتوقع الخبراء أن تكون الرياح معتدلة على الأنحاء كافة.
ثانوية-عامة‎ (5)

إتاحة جدول الثانوية المقترح بموقع التعليم لمدة أسبوع

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، في تصريحات له، اليوم الخميس، إنه سيتم إتاحة تصور مقترح لجدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدة أسبوع على الموقع الخاص بالوزارة من خلال الرابط http://thanwya.emis.gov.eg/، موضحا أن هذه الخطوة ضرورية حتى يتمكن أبناؤنا الطلاب من الاطلاع على الجدول، وإبداء الرأى فيما ورد به، وإرسال جميع المقترحات من خلال البريد الإلكترونى [email protected]
طارق-شوقى

مدرسة في الإسماعيلية بلا معلمين خلال الحصة الأولى

قرر الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، إحالة مدير مدرسة النيل الرسمية لغات إلى التحقيق ونقله إلى إدارة شمال الاسماعيلية التعليمية لحين الانتهاء من التحقيقات، وذلك عقب جولة تفقدية قام بها للمدرسة اليوم الخميس، خلال الجولة التفقدية أبدى قبيصي عن عدم رضاة عن انضباط معلمين المدرسة وتدني مستوى النظافة، علاوة على وجود حشائش وبعض المقاعد الخشبية داخل المدرسة خاصة في الفناء وحديقة المدرسة إلى جانب الطرقات والفصول، وكذلك عدم انضباط العمل بدفتر الحضور والانصراف.
محمد-حسنى-مبارك

وزير كويتي: لن ننسى دور مصر ومبارك في حرب التحرير

قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، إن الكويت لا يمكن أن تنسى دور مصر والرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في تحريرها من الغزو العراقي، قائلا: "تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، الذى كان له دور مميز فيما يخص الأمور والقضايا المتعلقة بالأمتين العربية والإسلامية؛ حيث نتذكر مواقفه الصلبة والراسخة والحازمة في رفع الاحتلال وعودة الشرعية وتحرير الكويت"، جاءلك على هامش تقديمه واجب العزاء في الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بمقر سكن السفير المصري لدى الكويت طارق القوني اليوم الخميس.
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السيسي (1)

قرض بـ14 مليون دولار.. السيسي يصدر 8 قرارات جمهورية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 519 لسنة 2019، بالموافقة على اتفاق قرض بين مصر وصندوق الأوبك للتنمية الدولية أوفيد بمبلغ 14 مليون دولار أمريكي، وذلك لتنفيذ مشروع مرافق تخزين الحبوب ببورسعيد والموقع بتاريخ 24 يوليو 2019، كما أصدر السيسي القرار رقم 76 لسنة 2020 بإعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية مطروح لاستخدامها في بعض المشروعات، والقرار رقم 77 لسنة 2020 بإعادة تخصيص مساحة 12,81 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية بلقاس بمحافظة الدقهلية لاستخدامها في إقامة محطة مياه الصرف الصحي.
محمد-حسنى-مبارك (5)

الكويت تخلد ذكرى مبارك بإطلاق اسمه على صرح هام

أعلن مجلس الوزراء الكويتي، في تدوينة له عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس، أن أمير البلاد صباح الأحمد الجابر الصباح، أمر بإطلاق اسم رئيس جمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك على أحد الصروح الهامة، لافتا إلى أن هذه الخطوة تأتي تقديرا لمكانة الراحل الكبير وتخليدا لذكراه، وإلى دور مبارك الكبير في مواجهة الغزو العراقي للكويت، مشددا على أن هذا الموقف المبدئي الحاسم سيبقى دائما وأبدا عنوانا للوفاء والإخلاص محفورا في قلوب وذاكرة الكويتيين.
مبارك إلى مثواه الأخير.. أبرز مشاهد الجنازة (39)

سفارة مصر بالكويت تفتح سجل العزاء في وفاة مبارك

فتحت سفارة مصر لدى الكويت، اليوم الخميس، سجل التعازي في وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وذلك بمقر سكن السفير طارق القوني. وتوافد عدد كبير من الوزراء والمسئولين الكويتيين، بالإضافة إلى السفراء العرب، والأفارقة، والأجانب على مقر سكن السفير، للعزاء بالرئيس الأسبق مبارك، حيث استقبلهم سفير مصر لدى الكويت طارق القوني وحرمه هدى القوني. وكان في مقدمة الحضور وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، الذي حرص على تسجيل كلمة في سجل التعازي.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جنازة مبارك

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جنازة رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، اليوم الأربعاء، المقامة في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وقدم التعازي إلى نجلي الراحل علاء وجمال. وتقدم الرئيس الجنازة العسكرية لمبارك، حيث تم إطلاق 21 طلقة نارية في وداع الرئيس الأسبق، كما تقدم الجنازة الفريق أحمد شفيق رئيس وزراء مصر الأسبق، والدكتور فتحي سرور رئيس البرلمان المصري الأسبق، وأحمد نظيف رئيس وزراء مصر الأسبق، والدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
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