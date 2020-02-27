إتاحة جدول الثانوية المقترح بموقع التعليم لمدة أسبوع

٢٧ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٥١ ص

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى أن إعداد الجدول يجب أن يتم وفق معايير عدة أهمها تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الشعب، مؤكدة الالتزام ببداية ونهاية الجدول المقترح، موضحة أنه سيتم عقد لقاء مع المكتب التنفيذى لاتحاد طلاب مصر، لمناقشة تلك التعديلات أسوة بالأعوام السابقة.وأعلنت الوزارة،

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى أن إعداد الجدول يجب أن يتم وفق معايير عدة أهمها تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الشعب، مؤكدة الالتزام ببداية ونهاية الجدول المقترح، موضحة أنه سيتم عقد لقاء مع المكتب التنفيذى لاتحاد طلاب مصر، لمناقشة تلك التعديلات أسوة بالأعوام السابقة.

وأعلنت الوزارة، أمس الأربعاء، مقترح جدول امتحانات الثانوية العامة 2020، وبحسب ما أعلنته الوزارة، تبدأ امتحانات الدور الأول في 7 يونيو المقبل، فيما تنطلق امتحانات الدور الثاني 15 أغسطس المقبل. وقال حجازي، إنه تم إعلان مقترح جدول امتحانات الثانوية العامة، اليوم الأربعاء، على موقع الوزارة لإجراء حوار مجتمعي عليه من قبل الطلاب وأولياء أمورهم، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يصدر قرار وزاري خلال الفترة المقبلة بموعد بدء الامتحانات رسميا. (التفاصيل)