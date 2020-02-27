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الإعلان عن أول إصابة بفيروس كورونا في فيينا

٢٧ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٤٦ م
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
أعلنت بلدية فيينا، في تصريحات لها، اليوم الخميس، عن التأكد من وقوع أول حالة إصابة بفيروس كورونا في العاصمة النمساوية. وقال بيتر هاكر مستشار حاكم فيينا، في تصريحات له، اليوم الخميس، إنه تم بالفعل اكتشاف أول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا الجديد وهي لرجل متقدم في العمر، وأنه تم نقله على الفور إلى إلى أحد المستشفيات الحكومية، لافتا إلى ضرورة تثقيف السكان بشكل أكبر حول الحماية الذاتية في مسألة فيروس كورونا والإجراءات المتبعة في الحالات المشتبه فيها.
ومن جانبه، قال فرانز لانج نائب المدير العام للأمن العام، إن الوضع مستقر في النمسا ولا داعي الذعر، مشيرا إلى جهود الدولة في منع المزيد من انتشار الفيروس وتفشي الأمراض في النمسا.وسجلت جنيف، اليوم، أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لما أفادته قناة "روسيا اليوم"، في نبأ عاجل، وأعلنت السلطات الرومانية
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كورونا 7

رومانيا والنرويج تسجلان أول إصابة بفيروس كورونا

سجلت جنيف، اليوم الخميس، أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لما أفادته قناة "روسيا اليوم"، في نبأ عاجل، وأعلنت السلطات الرومانية عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، موضحة أن الشخص المصاب بالفيروس كان قادما من إيطاليا، فيما سجلت النرويج أول إصابة بالفيروس لشخص عائد من الصين. وفي وقت سابق اليوم، سجلت دولتا إستونيا والدنمارك أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما عززت عدة دول أوروبية إجراءات الوقاية من انتشاره، بعد ارتفاع عدد الحالات المصابة به وارتفاع عدد الوفيات خارج الصين.
كورونا

الدنمارك وإستونيا تسجلان أول حالة إصابة بـ«كورونا»

سجلت دولتا إستونيا والدنمارك أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما عززت عدة دول أوروبية إجراءات الوقاية من انتشاره، بعد ارتفاع عدد الحالات المصابة به وارتفاع عدد الوفيات خارج الصين. وقالت القناة التلفزيونية الإستونية، اليوم الخميس: "أبلغنا صباح اليوم أنه تم التعرف على أول شخص مصاب في إستونيا، وهو وليس مواطنا من مواطنيها، وستقدم وزارة الصحة معلومات أكثر دقة". وأعلن وزير الشؤون الاجتماعية تانيل كييك، أن الشخص المصاب عاد إلى إستونيا، مساء أمس الأربعاء قادما من إيران، وهو معزول حاليا، مضيفا: "وفقا لمعلوماتي، نحن نتحدث عن مواطن إيراني".
ايران وكورونا

تفاقم الأزمة بين واشنطن وطهران بسبب كورونا

تصاعدت الحرب الكلامية بين واشنطن وطهران، بعد تفشي فيروس "كورونا" داخل إيران، واتهام أمريكا لها بحجب الكثير من المعلومات وتضارب الأعداد المعلنة عن الوفيات، وسط اتهامات داخلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي للنظام بالتستر على نطاق انتشار المرض، إذ تسجل إيران ثاني أعلى معدل وفيات بعد الصين. وأرجع إيرانيون الأسباب إلى خشية سلطات نظام المرشد بقيادة علي خامنئي، من إعلان أنباء تفشي كورونا القاتل، عشية إقامة انتخابات البرلمان بدورته، التي شهدت عزوفا عن التصويت.
كورونا

الفلبين وفيتنام تفرضان حظرا على المسافرين من كوريا

أعلنت الفلبين، اليوم الأربعاء، أنها منعت المسافرين من إقليم "جيونجسانج الشمالي" في كوريا الجنوبية من دخول البلاد، وذلك عقب تفشي فيروس كورونا الجديد هناك. كما قالت فيتنام إنها منعت السياح من المناطق التي تفشى بها الفيروس في كوريا الجنوبية من دخول البلاد. وكانت السلطات في كوريا الجنوبية قد أعلنت ارتفاع عدد الضحايا جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 12 حالة وفاة و1146 حالة إصابة مؤكدة، وذلك بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط عن قناة (سي إن بي سي) الأمريكية.
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بيل-جيتس

100 مليون دولار من بيل جيتس لمواجهة «كورونا»

أعرب الملياردير الأمريكي بيل جيتس، عن عزمه التبرع بـ100 مليون دولار، لمكافحة فيروس «كورونا». جاء ذلك بعد إعلان منظمة الصحة العالمية إطلاق برنامج لمساعدة الدول التي انتشر فيها الفيروس، حسبما ذكر موقع «روسيا اليوم». وقال تيدروس أدهانوم مدير منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء: «اليوم نطلق استراتيجية للاستعداد والاستجابة بهدف مساعدة الدول في منع انتشار المرض واكتشافه وتشخيصه.. نحتاج إلى 675 مليون دولار لتنفيذ هذا المخطط»، موضحا أن المنظمة تساعد الدول في التصدي لانتشار فيروس «كورونا».
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الصين تواجه فيروس كورونا بـ«الروبوتات»

أطلقت السلطات الصينية، اليوم الخميس، مجموعة من الروبوتات الآلية التي تعمل بتقنية "5G"، بهدف قياس درجة حرارة المارة والمواطنين لمكافحة انتشار فيروس كورونا القاتل في مختلف المناطق الصينية. وذكرت صحيفة "دايلي تايمز" البريطانية أن الشرطة الصينية نشرت آليات وروبوتات تتحكم بها وقد سجلت الشرطة على هذه المكنات أصوات تدعو إلى ارتداء قناع وجه أثناء الخروج، وغسل اليدين بشكل متكرر، وتجنب التجمع، والتطوع لقياس درجة حرارة الجسم. كما تخبر الروبوتات الشرطة في حال رصدت شخصا لا يرتدي قناعا، وهو إجراء وقائي إلزامي، وهي يمكن أن تساعد في منع انتشار الفيروس.
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سكتة قلبية تنهي حياة طبيب كافح كورونا 10 أيام متواصلة

توفي طبيب صيني جراء سكتة قلبية، بعد عمله المتواصل لمدة 10 أيام في مكافحة فيروس كورونا الجديد. وعمل الطبيب، سونغ بينغ جي، البالغ من العمر 27 عاما، كقائد فريق في عيادة محلية بمقاطعة هونان، على الحدود مع هوبي، في الوسط الشرقي للصين، وفقا للسلطة المحلية. وكان مسؤولا عن إجراء اختبار درجة حرارة السائقين والركاب على طريق سريع، وعمل دون توقف منذ 25 يناير الماضي. وقالت حكومة مدينة هنغيانغ، إن سونغ، وهو مواطن من بلدة كايون في مقاطعة هنغشان، توفي بعد عودته إلى غرفة النوم في الساعات الأولى من يوم الإثنين.
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الصين: 21 دولة بينها مصر قدمت لنا إمدادات طبية

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، أن حكومات 21 دولة بينها مصر قدمت مساعدات وإمدادات طبية إلى الصين وذلك لمساعدتها في جهود مكافحة فيروس "كورونا الجديد" الذي تفشى في منطقة ووهان والتي دخلت في حجر صحي، مؤكدة ترحيبها وتقديرها لهذه المساعدات. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ"، في تصريح لها اليوم، خلال مؤتمر صحفي تم عقده عبر الإنترنت، إن الصين ترحب بالدعم والمساعدة المقدمة من المجتمع الدولي، وتود الصين توجيه الشكر للدول المعنية.
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