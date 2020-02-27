الإعلان عن أول إصابة بفيروس كورونا في فيينا

٢٧ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٤٦ م

كورونا - صورة أرشيفية

أعلنت بلدية فيينا، في تصريحات لها، اليوم الخميس، عن التأكد من وقوع أول حالة إصابة بفيروس كورونا في العاصمة النمساوية. وقال بيتر هاكر مستشار حاكم فيينا، في تصريحات له، اليوم الخميس، إنه تم بالفعل اكتشاف أول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا الجديد وهي لرجل متقدم في العمر، وأنه تم نقله على الفور إلى إلى أحد المستشفيات الحكومية، لافتا إلى ضرورة تثقيف السكان بشكل أكبر حول الحماية الذاتية في مسألة فيروس كورونا والإجراءات المتبعة في الحالات المشتبه فيها.

ومن جانبه، قال فرانز لانج نائب المدير العام للأمن العام، إن الوضع مستقر في النمسا ولا داعي الذعر، مشيرا إلى جهود الدولة في منع المزيد من انتشار الفيروس وتفشي الأمراض في النمسا.وسجلت جنيف، اليوم، أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لما أفادته قناة "روسيا اليوم"، في نبأ عاجل، وأعلنت السلطات الرومانية