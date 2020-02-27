الأرصاد: غدا طقس دافئ نهارا على معظم الأنحاء

٢٧ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٥١ م

طقس معتدل - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، تصاحبه شبورة صباحا وشوائب عالقة، معتدل على السواحل الشمالية الغربية نهارا يصاحبه أمطار خفيفة على بعض المناطق، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء نهارا، مائل للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد نهارا، حار على جنوب الصعيد نهارا، كما يتوقع الخبراء أن تكون الرياح معتدلة على الأنحاء كافة.

وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج 1.4 إلى 1.8 متر ، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 1.3 إلى 1.8 متر. درجات الحرارة المتوقعة غدا: المدينة: الصغرى - العظمى القاهرة 14 25 شبين الكوم 14 24 طنطا 12 24 دمنهور 11 22 الإسكندرية 12 21 بلطيم 12 22 مطروح 11 20 السلوم 11 21 سيوة 12 23 بورسعيد