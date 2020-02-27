لحرق الدهون في الصباح.. تناول كوكيز جوز الهند

تحرير:إسراء سليمان ٢٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٠ م

فوائد الكوكيز

نبحث دائمًا عن وجبة فطار مختلفة، للمساعدة في تناول العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، ونحرص على إدراج الفواكه والخضراوات المهمة، للحصول على الفيتامينات والمعادن، ومن أفضل الخيارات الصحية التي تساعدك على حرق مزيد من الدهون بالصباح "كوكيز جوز الهند"، ويرجع ذلك إلى أنه يحتوي على عناصر غذائية محددة، تمنحك القيمة الغذائية، التي ترغب بها، فهو غني بالألياف الغذائية والبروتين والدهون الصحية، والقليل من الكربوهيدرات، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "dailyhealthpost".

نعيش الآن فترة المدارس، وتحضير لانش بوكس صحي بالصباح، والبحث عن أنواع مختلفة من الطعام، ولكن الحل سهل وبسيط، يمكنك تحضير كوكيز جوز الهند بالمنزل، حيث يساعد على حرق الدهون، والتعزيز من عملية الأيض في الصباح، وفيما يلي مكوناته: - زيت جوز الهند: يعزز من الهضم وصحة القلب ووظائف المخ، ويساعد في فقدان الوزن،