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لحرق الدهون في الصباح.. تناول كوكيز جوز الهند

تحرير:إسراء سليمان ٢٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٠ م
فوائد الكوكيز
فوائد الكوكيز
نبحث دائمًا عن وجبة فطار مختلفة، للمساعدة في تناول العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، ونحرص على إدراج الفواكه والخضراوات المهمة، للحصول على الفيتامينات والمعادن، ومن أفضل الخيارات الصحية التي تساعدك على حرق مزيد من الدهون بالصباح "كوكيز جوز الهند"، ويرجع ذلك إلى أنه يحتوي على عناصر غذائية محددة، تمنحك القيمة الغذائية، التي ترغب بها، فهو غني بالألياف الغذائية والبروتين والدهون الصحية، والقليل من الكربوهيدرات، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "dailyhealthpost".
نعيش الآن فترة المدارس، وتحضير لانش بوكس صحي بالصباح، والبحث عن أنواع مختلفة من الطعام، ولكن الحل سهل وبسيط، يمكنك تحضير كوكيز جوز الهند بالمنزل، حيث يساعد على حرق الدهون، والتعزيز من عملية الأيض في الصباح، وفيما يلي مكوناته: - زيت جوز الهند: يعزز من الهضم وصحة القلب ووظائف المخ، ويساعد في فقدان الوزن،
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مفاجأة.. وجبة فطار كبيرة = فقدان أسرع للوزن

أصبح فقدان الوزن والرشاقة بمثابة هوس لدى العديد من الأشخاص، فالجميع يبحث عن أسهل الطرق للوصول إلى وزن مثالي، بدون بذل مجهود أو الشعور بآلام الجوع، ومن أكثر الحلول المستخدمة، اتباع نظام غذائي صحي مثل النظام النباتي والكيتو، لكن توجد بعض الحيل البسيطة، التي يمكن أن تكون فعالة، وتساعدك على فقد الكثير، على سبيل المثال وجبة كبيرة في الإفطار غنية بالعناصر الغذائية المتطلبة لبناء صحي للجسم، تغنيك عن اتباع أنظمة غذائية، غير فعالة مع طبيعة جسمك، وذلك نقلًا عن "timesofindia".
وجبة-الإفطار-لفقدان الوزن

لفقدان الوزن.. تجنب عادات تفعلها في الصباح

فقدان الوزن والرشاقة من الأشياء التي أصبحت تطاردنا، وعند مقارنة أجسامنا مع الآخرين على مواقع التواصل الاجتماعي، يؤدي ذلك إلى الشعور بالاكتئاب والإحباط، لذا نبحث دائمًا عن أنظمة غذائية صحية، تساعدنا على فقد الكيلو جرامات في فترة قصيرة، بما في ذلك، نظام الكيتو الذي حظى بشهرة كبيرة في الأونة الأخيرة، من ناحية أخرى، وضح خبراء التغذية وجود عادات يومية نمارسها في الصباح، وتؤدي إلى زيادة مؤكدة بالوزن، مثل عدم شرب ماء، أو تناول وجبات سريعة، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "boldsky".
الإفراط في-تناول-الفواكه

كيوي وتوت|5 فواكه غنية بالألياف الغذائية

تحدثنا كثيرًا عن الألياف الغذائية، وأهميتها بالنسبة لصحة الجسم، ودائمًا ننصح بادراجها في أي نظام غذائي صحي، نظرُا لفوائدها المتعددة، على سبيل المثال الوقاية من الإمساك، والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، مع تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، وبالنسبة للسرطان، فهي تقوم بدور فعال في الحماية من سرطان القولون، ولكن هل تعلم أنه توجد مجموعة من الفواكه غنية بالألياف أكثر من غيرها، على سبيل المثال الكيوي والتوت والجوافة، فإذا كنت تعاني من الإمساك، ركز على هذه الفواكه، نقلًا عن "boldsky".
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