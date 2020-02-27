وزير المالية: سداد 112 مليار جنيه لصناديق المعاشات

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:١٢ م

وزارة المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم سداد 112 مليار جنيه حتى الآن لصناديق المعاشات، ومن المستهدف أن تصل إلى 160.5 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي، وجرى تخصيص 18 مليار جنيه لبرنامج "تكافل وكرامة"، و89 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و6 مليارات جنيه لمساندة وتنمية الصادرات، مشددًا على التزام الحكومة برد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، للمصدرين. جاء ذلك خلال لقائه مع رجال الصناعة وكبار المستثمرين في الحلقة الثانية من الحوار المجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020-2021.

وأوضح معيط، أن وزارة المالية تمضي بقوة في تحديث المنظومة الضريبية وميكنتها، وبنهاية ديسمبر المقبل سنكون قد قطعنا شوطًا كبيرًا في هذا المشروع القومي الضخم، على النحو الذي يسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة وتحقيق العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي.وأشار الوزير إلى أنه تم تعديل بعض أحكام