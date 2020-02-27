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الدولار يواصل الصعود أمام الجنيه في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٤٦ م
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
واصلت أسعار الدولار الأمريكي صعودها أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وارتفع سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع قرشين ليسجل نحو 15.65 جنيه للبيع، و15.55 جنيه للشراء، كما ارتفع سعر الدولار في البنك المصري الخليجي بواقع قرشين ليسجل نحو 15.67 جنيه للبيع، و15.57 جنيه للشراء، وارتفع سعر الدولار في كل من بنك عودة، وبنك إتش إس بي سي بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 15.66 جنيه للبيع، و15.56 جنيه للشراء.
وسجل سعر الدولار في كل من بنك الاستثمار العربي، وبنك التنمية الصناعية، والبنك العربي الإفريقي، وبنك التعمير والإسكان نحو 15.66 جنيه للبيع، و15.56 جنيه للشراء.كما سجل سعر الدولار في كل من مصرف أبوظبي الإسلامي، والمصرف المتحد، والبنك الأهلي الكويتي، وبنك كريدي إجريكول نحو 15.66 جنيه للبيع، و15.56 جنيه
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اسعار-الذهب-دهب (6)

الذهب يستقر في السوق المحلي وعيار 21 يسجل 714 جنيها

شهدت أسعار الذهب استقرارًا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في السوق المحلي، وذلك رغم صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1646 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
وزارة-المالية

وزير المالية: سداد 112 مليار جنيه لصناديق المعاشات

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم سداد 112 مليار جنيه حتى الآن لصناديق المعاشات، ومن المستهدف أن تصل إلى 160.5 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي، وجرى تخصيص 18 مليار جنيه لبرنامج "تكافل وكرامة"، و89 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و6 مليارات جنيه لمساندة وتنمية الصادرات، مشددًا على التزام الحكومة برد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، للمصدرين. جاء ذلك خلال لقائه مع رجال الصناعة وكبار المستثمرين في الحلقة الثانية من الحوار المجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020-2021.
وزير-المالية -محمد-معيط

معيط: مصر تحتل المركز الأول عالميا في خفض الديون

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة تستهدف في موازنة العام المالي المقبل تحقيق نمو مستدام 6% من الناتج المحلي الإجمالي، والحفاظ على الفائض الأولى 2%، وخفض العجز الكلي إلى 6.2%، والنزول بمعدل الدين إلى 79%. وأضاف معيط، أن مصر سجلت خلال العام المالي الماضي المركز الثاني عالميًا بعد الأكوادور في الفائض الأولى، والسادس في النمو بمعدل 5.6%، والأول في خفض الدين خلال عامين بنسبة 18%؛ بما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أنه من المستهدف تحقيق قفزة جديدة في الاعتمادات المالية المقررة للاستثمارات.
وزير-الماليه

تكليفات رئاسية بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن هناك تكليفات رئاسية بزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية البشرية التي تعد إحدى دعائم التنمية الاقتصادية المستدامة، والتركيز على تسريع وتيرة العمل بالمشروع القومي للتحول الرقمى، على النحو الذي يسهم في تيسير الإجراءات وتعزيز الحوكمة وتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين، وضمان حصولهم على الخدمات العامة بقيمتها الفعلية، وكذلك زيادة المخصصات المالية لمساندة القطاعات الإنتاجية؛ بما يسهم فى تشجيع القطاع الخاص على التوسع فى أنشطته الاستثمارية.
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الدولار (2)

الدولار يرتفع أمام الجنيه في البنوك بختام التعاملات

شهدت أسعار الدولار الأمريكي ارتفاعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وارتفع سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع قرشين ليسجل نحو 15.63 جنيه للبيع، و15.53 جنيه للشراء، كما ارتفع سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية بواقع 3 قروش ليسجل نحو 15.64 جنيه للبيع، و15.54 جنيه للشراء، وارتفع سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي بواقع 6 قروش ليسجل نحو 15.65 جنيه للبيع، و15.55 جنيه للشراء.
دولارات

سعر الدولار اليوم الأربعاء 26 فبراير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.52 جنيه، ونحو 15.62 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في بنك الاستثمار العربي ليسجل نحو 15.59 جنيه للبيع، و15.49 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك كريدي إجريكول، وبنك قناة السويس، وبنك البركة، وبنك عودة ليسجل نحو 15.63 جنيه للبيع، و15.53 جنيه للشراء.
دولارات

سعر الدولار اليوم السبت 22 فبراير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، السبت، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.51 جنيه، ونحو 15.61 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من المصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي ليسجل نحو 15.60 جنيه للبيع، و15.50 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من مصرف أبوظبي الإسلامي، والبنك المصري لتنمية الصادرات ليسجل نحو 15.66 جنيه للبيع، و15.56 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك البركة نحو 15.62 جنيه للبيع، و15.52 جنيه للشراء.
دولار

الدولار يواصل التراجع ويخسر 5 قروش أمام الجنيه

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وفقدت العملة الخضراء حوالي 5 قروش من قيمتها أمام الجنيه. وانخفض سعر الدولار في كل من المصرف العربي الدولي، والمصرف المتحد بواقع 5 قروش ليسجل أقل سعر بنحو 15.60 جنيه للبيع، و15.50 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الأسكندرية بواقع 4 قروش ليسجل نحو 15.61 جنيه للبيع، و15.51 جنيه للشراء.
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