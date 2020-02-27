الدولار يواصل الصعود أمام الجنيه في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٤٦ م

سعر الدولار اليوم

واصلت أسعار الدولار الأمريكي صعودها أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وارتفع سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع قرشين ليسجل نحو 15.65 جنيه للبيع، و15.55 جنيه للشراء، كما ارتفع سعر الدولار في البنك المصري الخليجي بواقع قرشين ليسجل نحو 15.67 جنيه للبيع، و15.57 جنيه للشراء، وارتفع سعر الدولار في كل من بنك عودة، وبنك إتش إس بي سي بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 15.66 جنيه للبيع، و15.56 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدولار في كل من بنك الاستثمار العربي، وبنك التنمية الصناعية، والبنك العربي الإفريقي، وبنك التعمير والإسكان نحو 15.66 جنيه للبيع، و15.56 جنيه للشراء.كما سجل سعر الدولار في كل من مصرف أبوظبي الإسلامي، والمصرف المتحد، والبنك الأهلي الكويتي، وبنك كريدي إجريكول نحو 15.66 جنيه للبيع، و15.56 جنيه