أمن الإسكندرية يتلقى طلبا لإقامة سرادق عزاء لمبارك
تحرير:محمد مجلي
٢٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٤٦ م
الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك - صورة أرشيفية
تقدم المواطن محمود أحمد عبد العليم، سائق، بطلب رسمي إلى مديرية أمن الإسكندرية، موجه إلى اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، يطلب فيه الموافقة على إقامة سرادق عزاء للرئيس الراحل محمد حسني مبارك، اعترافا وتقديره بقيمة الراحل ومن دافع حبه. وتوفي مبارك، أول من أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 92 عاما بعد صراع طويل مع المرض، حيث أجرى الرئيس الراحل عملية جراحية قبل عدة أشهر وأشار نجله إلى أن والده بخير قبل أن يتعرض إلى أزمة جديدة دخل على إثرها المستشفى.
جاء فى الخطاب الموجه لمديرية أمن الإسكندرية: "أتقدم إليكم بطلب راجيا موافقة سيادتكم على إقامة سرادق بشارع اسكندرية مطروح، بغرب المحافظة، للرئيس الراحل محمد حسني مبارك، اعترافا منا نحن محبيه وعشاقه ولما له في قلوبنا من محبة واعترافا لما قدمه لمصرنا الغالية، وليعلم الجميع نحن أبناء هذا الشعب لا نُنسى
جاء فى الخطاب الموجه لمديرية أمن الإسكندرية: "أتقدم إليكم بطلب راجيا موافقة سيادتكم على إقامة سرادق بشارع اسكندرية مطروح، بغرب المحافظة، للرئيس الراحل محمد حسني مبارك، اعترافا منا نحن محبيه وعشاقه ولما له في قلوبنا من محبة واعترافا لما قدمه لمصرنا الغالية، وليعلم الجميع نحن أبناء هذا الشعب لا نُنسى قادتنا"، مطالبا الجهات الأمنية بتحديد الموعد المناسب لإقامة السرادق بحسب ما يترأى للجهات الأمنية ودون معارضة القانون.
وأقيمت أمس صلاة الجنازة على الرئيس الأسبق حسني مبارك، في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وهبطت طائرة عسكرية داخل المسجد حاملة داخلها جثمان الرئيس الأسبق استعدادا لتشييع جثمانه قبل نقله إلى مثواه الأخير، وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي الجنازة العسكرية لمبارك.