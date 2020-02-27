أمن الإسكندرية يتلقى طلبا لإقامة سرادق عزاء لمبارك

تحرير:محمد مجلي ٢٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٤٦ م

الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك - صورة أرشيفية

تقدم المواطن محمود أحمد عبد العليم، سائق، بطلب رسمي إلى مديرية أمن الإسكندرية، موجه إلى اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، يطلب فيه الموافقة على إقامة سرادق عزاء للرئيس الراحل محمد حسني مبارك، اعترافا وتقديره بقيمة الراحل ومن دافع حبه. وتوفي مبارك، أول من أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 92 عاما بعد صراع طويل مع المرض، حيث أجرى الرئيس الراحل عملية جراحية قبل عدة أشهر وأشار نجله إلى أن والده بخير قبل أن يتعرض إلى أزمة جديدة دخل على إثرها المستشفى.

جاء فى الخطاب الموجه لمديرية أمن الإسكندرية: "أتقدم إليكم بطلب راجيا موافقة سيادتكم على إقامة سرادق بشارع اسكندرية مطروح، بغرب المحافظة، للرئيس الراحل محمد حسني مبارك، اعترافا منا نحن محبيه وعشاقه ولما له في قلوبنا من محبة واعترافا لما قدمه لمصرنا الغالية، وليعلم الجميع نحن أبناء هذا الشعب لا نُنسى