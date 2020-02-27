ضبط طن دواجن ولحوم فاسدة في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٢٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٤ م

لحوم فاسدة - صورة أرشيفية

تمكن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستخدام الآدمي، بأحد المنافذ الخاصة بدون ترخيص، وذلك بنطاق دائرة حي الجمرك وسط المحافظة، صباح اليوم الخميس. بدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام أحد الأشخاص بإدارة منفذ لحوم ودواجن بدون ترخيص وأن اللحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي.

تم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة وباستهداف المنفذ تم مداهمته بدائرة قسم شرطة الجمرك، وتم إلقاء القبض على المدير المسئول وتم ضبط كميات كبيرة من اللحوم والدواجن غير صالحة للاستخدام الآدمي قبل بيعها للمواطنين.بتفتيش المنفذ تم ضبط طن و60 كيلو جرام عبارة عن سلع غذائية متنوعى "مقطعات لحوم ومقطعات دواجن"