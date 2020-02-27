البورصة تخسر 7.9 مليار جنيه بنهاية تعاملات الخميس

تحرير:أمل نبيل ٢٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٥ م

أرشيفية

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة يوم الخميس، أخر جلسات الأسبوع على تباين في الأداء، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 7.9 مليار جنيه وسط ضغوط بيعية للعرب والأجانب. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 1.45% ليصل إلى مستوى 13008.94 نقطة،وانخفض مؤشر الشركات الصغيرةوالمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة1.14.% ليصل إلى مستوى 1209.27نقطة، وتراجع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة1.12% ليغلق عند مستوى 1311.08 نقطة.

وبلغ إجمالي التداولات على الاسهم نحو 1.5مليار جنيه بعد التداول على 304.82 ألف سهم.ومالت تعاملات المصريين نحو الشراء بصافي مشتريات 121.68 مليون جنيه ، في حين مالت تعاملات العرب و الأجانب نحو الشراء بصافي مشتريات 37.70 مليون جنيه. و 83.97 مليون جنيه على التوالي.الأسهم الأكثر ارتفاعًاتصدر سهم مطاحن ومخابز

وبلغ إجمالي التداولات على الاسهم نحو 1.5مليار جنيه بعد التداول على 304.82 ألف سهم.

ومالت تعاملات المصريين نحو الشراء بصافي مشتريات 121.68 مليون جنيه ، في حين مالت تعاملات العرب و الأجانب نحو الشراء بصافي مشتريات 37.70 مليون جنيه. و 83.97 مليون جنيه على التوالي.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا

تصدر سهم مطاحن ومخابز الاسكندرية قائمة الأسهم المرتفعة، تلاه سهم شارم دريمز للاستثمار السياحى ثم سهم اسمنت سيناء.

الأسهم الأكثر تراجعًا

جاء سهم وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى، ،على قائمة الأسهم المتراجعة، تلاه سهم اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، ثم سهم العربية للمحابس.







