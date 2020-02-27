جريمة

أثناء التنقيب عن الآثار.. هدم عقار لاستخراج جثة سباك

تحرير:محمد مجلي ٢٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٨ م
جثة - صورة أرشيفية
جثة - صورة أرشيفية
باءت محاولات لجنة هندسية بحي شرق الإسكندرية في استخراج جثة سباك مدفونة أسفل عقار، بمحطة الرمل، شرق المدينة، أثناء التنقيب عن الآثار، بالفشل وأرفقت اللجنة، في تقريرها، بضرورة هدم العقار والمكون من 3 طوابق حتى سطح الأرض. وكان المستشار أشرف المغربي المحامي العام لنيابات المنتزه، قد أصدر قرارا بتشكيل بتشكيل لجنة من كلية الهندسة وحي شرق والدفاع المدني لاتخاذ اللازم بشأن استخراج جثة "راضي ع"، يبلغ من العمر 28 عاما، سباك، دون حدوث أي أضرار خاصة بالعقارات المجاورة.
بدأت الواقعة بتلقى اللواء عاطف مهران مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، بورود إخطار باختفاء المتوفي منذ 4 أشهر وبإجراء التحريات تبين أنه توجه لأصدقائه بمحافظة الإسكندرية واتفقوا فيما بينهم على التنقيب عن الآثار بمنزل أحدهم.وبدأت المباحث الجنائية بمديرية أمن الإسكندرية، بالتنسيق مع أمن الشرقية كشف
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ضبط طن دواجن ولحوم فاسدة في الإسكندرية

تمكن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستخدام الآدمي، بأحد المنافذ الخاصة بدون ترخيص، وذلك بنطاق دائرة حي الجمرك وسط المحافظة، صباح اليوم الخميس. بدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام أحد الأشخاص بإدارة منفذ لحوم ودواجن بدون ترخيص وأن اللحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي.
انتحار

الخدمات الأمنية تنقذ فتاة من الانتحار من أعلى كوبري أكتوبر

نجحت الخدمات الأمنية المعينة أعلى كوبري أكتوبر بدائرة قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة في إنقاذ إحدى الفتيات من الانتحار من أعلى الكوبري. كانت الخدمات الأمنية المعينة لملاحظة الحال قد تمكنت من إنقاذ فتاة "تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية من أصل مصري" مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة، أثناء قيامها بمحاولة الانتحار عن طريق إلقاء نفسها من أعلى سور الكوبرى.
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الداخلية توجه قوافل طبية للكشف على نزلاء سجن القطا

وجه قطاع السجون قافلة طبية (ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية) إلى منطقة سجون القطا بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة بالمجان، لتوقيع الكشف الطبى على النزلاء وتقديم الرعاية الطبية لهم وصرف الأدوية اللازمة لهم، وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والارتقاء بكافة أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون، لاسيما الرعاية الصحية. كما تم سحب عينات من نزلاء السجن، كإجراء وقائى للكشف المُبكر عن "فيروس سى" بالتعاون مع الجهات المعنية بوزارة الصحة.
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أمن المنافذ يحبط تهريب بضائع أجنبية

شنَّ قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملات مكبرة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها قضية ترهيب بضائع أجنبية فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية مقابل تحرير ألف و124 مخالفة مرورية متنوعة تحت إشراف اللواء علاء متولي.
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الكلى بـ30 ألفا.. عصابة لتجارة الأعضاء على فيسبوك

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في تحديد وضبط عناصر إجرامية تخصصوا في ارتكاب جرائم تسهيل بيع وشراء الأعضاء البشرية بمقابل مادي، إذ أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر قيام ثلاثة أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالبشر "الأعضاء البشرية" حيث يقوم أحدهم بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، لاستقطاب المرضى راغبى نقل الكُلى إليهم، وبعض راغبى بيع الكُلى مقابل 30 ألف جنيه لكل حالة بيع مستغلا حاجتهم للمال.
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خريطة الكثافات المرورية في محاور القاهرة والجيزة

بمعدلات سير تصل إلى 65%، سجلت محافظتا القاهرة والجيزة، اليوم الخميس، كثافات متوسطة بعدد من المحاور والميادين الرئيسية خلال الذروة الصباحية دون وقوع أي حوادث مؤثرة وسط انتشار مكثف لرجال المرور تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية. ووجه اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، بانتشار الخدمات المرورية وسيارات الإغاثة بمختلف المحاور والطرق الصحراوية، خاصة التي تشهد ازدحاما مروريا خلال توقيت الذروة الصباحية مع طرح طرق بديلة للهرب من الزحام.
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إحباط تهريب 4 أطنان حشيش قيمتها 390 مليون جنيه

وجهت الأجهزة الأمنية ضربة أمنية كبرى ضد مهربي المواد المخدرة، إذ تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية من إحباط تهريب 4 أطنان من مخدر الحشيش على متن حاويتين تحملان "حمص مخلوط بالطحينة". وبدأت الواقعة بورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات أكدتها التحريات تؤكد وصول حاويتين قادمتين من ميناء إحدى الدول العربية إلى ميناء الإسكندرية البحري، مشمولهما المستندي المشروع معلبات معدنية لمنتج غذائى "حمص مخلوط بالطحينة" مشحونة بمعرفة إحدى الشركات ومقرها بالقاهرة، وقيام أصحاب الشأن بإخفاء كمية كبيرة من مخدر الحشيش داخل الحاويتين.
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حبس أمين عهدة اختلس 100 ألف جنيه من مجمع استهلاكي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام، من ضبط أمين عهدة، بالمجمعات الاستهلاكية، بالإسكندرية، اختلس 100 ألف جنيه من أحد فروع الجملة بالمجمعات الاستهلاكية، فتم ضبطه وبعرضه على النيابة طلبت سرعة تحريات مباحث الأموال العامة وتحريات التموين حول الواقعة وقررت حبس أمين العهدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، على أن يراعى التجديد له في الميعاد ووضع لجنة قانونية للإشراف على الفرع.
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