أثناء التنقيب عن الآثار.. هدم عقار لاستخراج جثة سباك

تحرير:محمد مجلي ٢٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٨ م

جثة - صورة أرشيفية

باءت محاولات لجنة هندسية بحي شرق الإسكندرية في استخراج جثة سباك مدفونة أسفل عقار، بمحطة الرمل، شرق المدينة، أثناء التنقيب عن الآثار، بالفشل وأرفقت اللجنة، في تقريرها، بضرورة هدم العقار والمكون من 3 طوابق حتى سطح الأرض. وكان المستشار أشرف المغربي المحامي العام لنيابات المنتزه، قد أصدر قرارا بتشكيل بتشكيل لجنة من كلية الهندسة وحي شرق والدفاع المدني لاتخاذ اللازم بشأن استخراج جثة "راضي ع"، يبلغ من العمر 28 عاما، سباك، دون حدوث أي أضرار خاصة بالعقارات المجاورة.

بدأت الواقعة بتلقى اللواء عاطف مهران مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، بورود إخطار باختفاء المتوفي منذ 4 أشهر وبإجراء التحريات تبين أنه توجه لأصدقائه بمحافظة الإسكندرية واتفقوا فيما بينهم على التنقيب عن الآثار بمنزل أحدهم.وبدأت المباحث الجنائية بمديرية أمن الإسكندرية، بالتنسيق مع أمن الشرقية كشف