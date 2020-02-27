نواب يتهمون أنجيلا ميركل بالتورط في قتل «سليماني»

تحرير:وكالات ٢٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:١٨ م

أنجيلا ميركل_أرشيفية

اتهم عدد من نواب اليسار المتطرف في ألمانيا، اليوم الخميس، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بالتورط في مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليمان في ضربة أمريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي، إذ قال ثمانية من نواب السيار المتطرف: إنهم تقدموا بشكوى ضد «ميركل» ووزراء تتهمهم بالتورط في مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في العراق. وتتعلق الشكوى بقاعدة رامشتاين الجوية الأميركية المترامية الأطراف في غرب ألمانيا، التي يعتقد أنها تضم محطة للأقمار الاصطناعية وتستخدم للتحكم بالطائرات الأمريكية المسيرة في أجواء أفريقيا والشرق الأوسط.

وصرح الكسندر نيو النائب عن حزب اليسار في بيان: «لا يمكن إرسال إشارات التحكم في هجوم الطائرة المسيرة التي قتلت سليماني سوى من خلال محطة إرسال على الأراضي الألمانية وهي قاعدة رامشتاين الأمريكية الجوية»، وفقًا لسكاي نيوز.وتظهر نسخة الشكوى الجنائية التي نشرها نيو على موقعه الإلكتروني استهداف المستشارة وزراء