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نواب يتهمون أنجيلا ميركل بالتورط في قتل «سليماني»

تحرير:وكالات ٢٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:١٨ م
أنجيلا ميركل_أرشيفية
أنجيلا ميركل_أرشيفية
اتهم عدد من نواب اليسار المتطرف في ألمانيا، اليوم الخميس، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بالتورط في مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليمان في ضربة أمريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي، إذ قال ثمانية من نواب السيار المتطرف: إنهم تقدموا بشكوى ضد «ميركل» ووزراء تتهمهم بالتورط في مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في العراق. وتتعلق الشكوى بقاعدة رامشتاين الجوية الأميركية المترامية الأطراف في غرب ألمانيا، التي يعتقد أنها تضم محطة للأقمار الاصطناعية وتستخدم للتحكم بالطائرات الأمريكية المسيرة في أجواء أفريقيا والشرق الأوسط.
وصرح الكسندر نيو النائب عن حزب اليسار في بيان: «لا يمكن إرسال إشارات التحكم في هجوم الطائرة المسيرة التي قتلت سليماني سوى من خلال محطة إرسال على الأراضي الألمانية وهي قاعدة رامشتاين الأمريكية الجوية»، وفقًا لسكاي نيوز.وتظهر نسخة الشكوى الجنائية التي نشرها نيو على موقعه الإلكتروني استهداف المستشارة وزراء
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إصابة نائبة الرئيس الإيراني بفيروس كورونا

أصيبت معصومة ابتكار نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة، اليوم الخميس، بفيروس كورونا الجديد المتفشي في البلاد، وذلك حسبما ذكر موقع وكالة "روسيا اليوم"، في نبأ عاجل له، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وفي ذات السياق أعلنت مواقع إيرانية، وفاة الدبلوماسي والسياسى الإيراني ورجل الدين ورئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة الأسبق حجة الإسلام سيد هادي خسروشاهي، بعد إصابته بفيروس كورونا في مدينة قم، وخضوعه للعلاج منذ أيام في إحدى مستشفيات العاصمة طهران.
كورونا 5

الإعلان عن أول إصابة بفيروس كورونا في فيينا

أعلنت بلدية فيينا، في تصريحات لها، اليوم الخميس، عن التأكد من وقوع أول حالة إصابة بفيروس كورونا في العاصمة النمساوية. وقال بيتر هاكر مستشار حاكم فيينا، في تصريحات له، اليوم الخميس، إنه تم بالفعل اكتشاف أول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا الجديد وهي لرجل متقدم في العمر، وأنه تم نقله على الفور إلى إلى أحد المستشفيات الحكومية، لافتا إلى ضرورة تثقيف السكان بشكل أكبر حول الحماية الذاتية في مسألة فيروس كورونا والإجراءات المتبعة في الحالات المشتبه فيها.
كورونا 7

رومانيا والنرويج تسجلان أول إصابة بفيروس كورونا

سجلت جنيف، اليوم الخميس، أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لما أفادته قناة "روسيا اليوم"، في نبأ عاجل، وأعلنت السلطات الرومانية عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، موضحة أن الشخص المصاب بالفيروس كان قادما من إيطاليا، فيما سجلت النرويج أول إصابة بالفيروس لشخص عائد من الصين. وفي وقت سابق اليوم، سجلت دولتا إستونيا والدنمارك أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما عززت عدة دول أوروبية إجراءات الوقاية من انتشاره، بعد ارتفاع عدد الحالات المصابة به وارتفاع عدد الوفيات خارج الصين.
كورونا

الدنمارك وإستونيا تسجلان أول حالة إصابة بـ«كورونا»

سجلت دولتا إستونيا والدنمارك أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما عززت عدة دول أوروبية إجراءات الوقاية من انتشاره، بعد ارتفاع عدد الحالات المصابة به وارتفاع عدد الوفيات خارج الصين. وقالت القناة التلفزيونية الإستونية، اليوم الخميس: "أبلغنا صباح اليوم أنه تم التعرف على أول شخص مصاب في إستونيا، وهو وليس مواطنا من مواطنيها، وستقدم وزارة الصحة معلومات أكثر دقة". وأعلن وزير الشؤون الاجتماعية تانيل كييك، أن الشخص المصاب عاد إلى إستونيا، مساء أمس الأربعاء قادما من إيران، وهو معزول حاليا، مضيفا: "وفقا لمعلوماتي، نحن نتحدث عن مواطن إيراني".
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وزير الخارجية يعقد لقاء ثنائيا مع نظيرته بلغاريا

عقد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، لقاءً ثنائيا مع نائبة رئيس الوزراء للإصلاح القضائي ووزيرة خارجية بلغاريا ايكاترينا زاهرييفا، وذلك استمرارا للقاءاته المكثفة في اليوم الثاني من زيارته إلى ميونخ، وتناول اللقاء أوجه العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن شكري أشاد بالزخم الذي شهدته العلاقات خلال الفترة الماضية، مؤكدا أهمية استكشاف مجالات جديدة للتعاون، معربا عن التطلع لانعقاد الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة برئاسة وزيري خارجية مصر وبلغاريا قريبا.
سليماني

بعد رحيله.. سليماني يظهر مجددًا في لبنان ويثير الغضب

ما زال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني يثير الجدل والغضب حتى بعد رحيله خلال ضربة أمريكية في الثالث من يناير الماضي استهدفت موكبه قرب مطار بغداد الذي وصل إليه قادمًا من سوريا ولبنان، واستهدف أيضًا مع سليماني نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس ومجموعة من مسؤولي التشريفات وضباط في الحرس الثوري الإيراني. وظهر سليماني، أمس السبت، بعد إزالة الستار عن مجسم له، تمت إقامته في منطقة مارون الراس على الحدود بين لبنان وإسرائيل.
سامح-شكرى

وزير الخارجية يلتقي مستشار الأمن القومي الألماني

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السبت، مستشار الأمن القومي الألماني "يان هاكر، على هامش أعمال الدورة الـ56 لمؤتمر ميونيخ للأمن، وفي تصريح للمستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أوضح أن شكري أكد خلال اللقاء على الأولوية التي توليها مصر لدفع علاقات التعاون التي تجمع بين البلدين الصديقين، منوها بأهمية مواصلة التنسيق حول مختلف القضايا والملفات التي تهم البلدين. وأضاف حافظ أن اللقاء شهد كذلك تبادل الرؤى حول سبل حلحلة الأزمات في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة في ليبيا، وسُبل الدفع بحل سياسي شامل هناك.
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شكري يستهل زيارته إلى ميونخ بلقاء وزير خارجية هولندا

التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم السبت، ستيف بلوك وزير خارجية هولندا، وذلك في مستهل زيارته الحالية للمدينة الألمانية ميونخ للمشاركة في الدورة الـ56 لمؤتمر ميونيخ للأمن. وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن شكري أشاد في بداية اللقاء بالعلاقات المتشعبة والممتدة بين البلدين، منوها بأهمية العمل على زيادة الاستثمارات الهولندية في مصر في القطاعات المختلفة، ومعربا عن التطلع لاستمرار التشاور والتنسيق لتعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى حول كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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