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الطيب: الأزهر هو المرجعية الأولى للمسلمين في العالم

تحرير:محمد فتحي ٢٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٤ م
أحمد الطيب_أرشيفية
أحمد الطيب_أرشيفية
استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، بمشيخة الأزهر، السفير ستيفان رومانيه، سفير فرنسا بالقاهرة، لبحث العلاقات العلمية والثقافية المشتركة، إذ قال الطيب، إن الأزهر هو المرجعية الأولى للمسلمين في العالم، ويعمل دائمًا على توعية الناس بأمور دينهم ودنياهم وحماية المجتمع من الأفكار الضالة وأي أفكار تأخذ الناس بعيدًا عن وسطية الإسلام، فلا يقبل التفريط ولا المغالاة، وعلى مدار تاريخ هذه المؤسسة العريقة تحظى باحترام المسلمين بل وغير المسلمين أيضًا لأنها تنطلق من صحيح الدين الإسلامي الذي جاء رحمة للعالمين.
من جانبه، عبر السفير الفرنسي عن متانة العلاقات العلمية والثقافية بين فرنسا والأزهر، وأن فرنسا تعمل دائمًا على تطويرها، لأننا نعلم المكانة المحورية للأزهر الشريف عالميًّا، وهو المرجع الوحيد لفرنسا الذي يمثل الإسلام السني المعتدل، ونحن حينما نأتي إلى الأزهر فإننا نعلم لمن نتوجه حينما نريد أن نستعلم أو
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احمد-الطيب-شيخ-الازهر

الأزهر: بناء المستوطنات استفزاز لمشاعر المسلمين والمسيحيين

أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات، إعلان الكيان الصهيوني بناء 3500 وحدة سكنية استيطانية جديدة بالضفة الغربية المحتلة شرق القدس، معتبرا هذا القرار تعديا صارخا على أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة، واستفزازا لمشاعر الفلسطينيين مسلمين ومسيحين، مؤكدًا على موقفه الرافض لهذه القرارات، مشيرا إلى أنَّ مثل هذه الخطوات التي تأتي في إطار سياسة فرض الأمر الواقع لن تُغيِّر من حقيقة عروبة الأرض وأن الكيان الصهيوني مغتصب لأراضي غيره من الشعوب صاحبة الحق.
حسنى-مبارك (2)

أمن الإسكندرية يتلقى طلبا لإقامة سرادق عزاء لمبارك

تقدم المواطن محمود أحمد عبد العليم، سائق، بطلب رسمي إلى مديرية أمن الإسكندرية، موجه إلى اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، يطلب فيه الموافقة على إقامة سرادق عزاء للرئيس الراحل محمد حسني مبارك، اعترافا وتقديره بقيمة الراحل ومن دافع حبه. وتوفي مبارك، أول من أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 92 عاما بعد صراع طويل مع المرض، حيث أجرى الرئيس الراحل عملية جراحية قبل عدة أشهر وأشار نجله إلى أن والده بخير قبل أن يتعرض إلى أزمة جديدة دخل على إثرها المستشفى.
طقس-معتدل (1)

الأرصاد: غدا طقس دافئ نهارا على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، تصاحبه شبورة صباحا وشوائب عالقة، معتدل على السواحل الشمالية الغربية نهارا يصاحبه أمطار خفيفة على بعض المناطق، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء نهارا، مائل للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد نهارا، حار على جنوب الصعيد نهارا، كما يتوقع الخبراء أن تكون الرياح معتدلة على الأنحاء كافة.
ثانوية-عامة‎ (5)

إتاحة جدول الثانوية المقترح بموقع التعليم لمدة أسبوع

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، في تصريحات له، اليوم الخميس، إنه سيتم إتاحة تصور مقترح لجدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدة أسبوع على الموقع الخاص بالوزارة من خلال الرابط http://thanwya.emis.gov.eg/، موضحا أن هذه الخطوة ضرورية حتى يتمكن أبناؤنا الطلاب من الاطلاع على الجدول، وإبداء الرأى فيما ورد به، وإرسال جميع المقترحات من خلال البريد الإلكترونى [email protected]
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احمد-الطيب-شيخ-الازهر

الأزهر: بناء المستوطنات استفزاز لمشاعر المسلمين والمسيحيين

أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات، إعلان الكيان الصهيوني بناء 3500 وحدة سكنية استيطانية جديدة بالضفة الغربية المحتلة شرق القدس، معتبرا هذا القرار تعديا صارخا على أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة، واستفزازا لمشاعر الفلسطينيين مسلمين ومسيحين، مؤكدًا على موقفه الرافض لهذه القرارات، مشيرا إلى أنَّ مثل هذه الخطوات التي تأتي في إطار سياسة فرض الأمر الواقع لن تُغيِّر من حقيقة عروبة الأرض وأن الكيان الصهيوني مغتصب لأراضي غيره من الشعوب صاحبة الحق.
أحمد- كريمة (7)

الدكتور أحمد كريمة: الأزهر أكبر وأول قوة ناعمة لمصر

واحد من علماء الأزهر الشريف، تتلمذ على يد عظماء المشيخة، ومن أصحاب المسيرات العلمية السريعة، إذ حصل على دبلومة الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه في 5 سنوات، يحمل في جعبته الكثير من الأسرار عن الجماعات السلفية والإخوان، له آراء جريئة في مختلفة القضايا، إنه الدكتور أحمد محمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، الذي أجرينا معه حوارا شمل مختلف الموضوعات.
دار-الافتاء-المصرية

الإفتاء: دعاوى المتشددين بوجوب معاداة غير المسلمين تحريف لمبادئ الدين

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن القول إن العلاقة مع الآخر في دين الإسلام وشريعته قائمة على العداء والصدام والكراهية والعنف والشدة والغلظة قول باطل بنصوص القرآن والسنة وحال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الكرام. وأضافت دار الإفتاء، في فيديو "موشن جرافيك" اليوم الإثنين، أن أمة الإسلام تحمل الرحمة والمحبة للخلق جميعًا دون نظر لاختلاف في العقيدة أو الجنس واللون.
جامعه-الازهر

نائب رئيس جامعة الأزهر: تجديد الفكر ضرورة كونية ورحمة

قال نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب الدكتور يوسف عامر، أن تجديد الفكر الديني مظهر من مظاهرِ الرحمة، وسنة كونية متناغمةً مع طبائع المُكونات، وضرورة حتمية بدت جليةً واضحةً في التراث الإسلامي. وأضاف خلال مؤتمر "دور الأزهر في الإصلاح والتجديد ومواجهة الفكر المنحرف"، الذي عقد اليوم الاثنين، بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بطنطا، إن الفكر المنحرف نابع من سوء فهم للشريعة الإسلامية، والاستغراق في فهم الفروع على حساب الأصول، وفهم قاصر وخاطئ لعلوم الشريعة واللغة.
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