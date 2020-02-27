مصر للطيران تلغي سفر المعتمرين من اليوم

تحرير:أميرة إبراهيم ٢٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٤٦ م

أرشيفية

على خلفية قرار الحكومة السعودية بتعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتًا من حاملي تأشيرات العمرة، وكذلك من حاملي تأشيرات السياحة القادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID) منها خطرًا، ووفقًا للمعايير الدولية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية للحد من انتشار الفيروس، أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران التزامها الكامل بتلك القرارات مع التأكيد على استمرار القيام بتشغيل كل رحلاتها من وإلى المملكة العربية السعودية، ومتابعة الموقف أولا بأول وفقًا للمستجدات والقرارات الصادرة من الجانب السعودي في هذا الشأن.

وقررت مصر للطيران إلغاء حجوزات جميع الركاب حاملي (تأشيرات العمرة)، سواء كانت مجموعات أو أفرادًا، اعتبارًا من اليوم الخميس 27 فبراير 2020 وحتى إشعار آخر، مع التأكيد على إعفاء كل تذاكر العمرة الصادرة بحجز مؤكد إلى المملكة العربية السعودية من جميع القيود والغرامات عند (إعادة الحجز- تغيير خط السير- الاسترداد-

وقررت مصر للطيران إلغاء حجوزات جميع الركاب حاملي (تأشيرات العمرة)، سواء كانت مجموعات أو أفرادًا، اعتبارًا من اليوم الخميس 27 فبراير 2020 وحتى إشعار آخر، مع التأكيد على إعفاء كل تذاكر العمرة الصادرة بحجز مؤكد إلى المملكة العربية السعودية من جميع القيود والغرامات عند (إعادة الحجز- تغيير خط السير- الاسترداد- التخلف عن السفر).





