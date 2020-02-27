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مصر للطيران تلغي سفر المعتمرين من اليوم

تحرير:أميرة إبراهيم ٢٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٤٦ م
أرشيفية
أرشيفية
على خلفية قرار الحكومة السعودية بتعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتًا من حاملي تأشيرات العمرة، وكذلك من حاملي تأشيرات السياحة القادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID) منها خطرًا، ووفقًا للمعايير الدولية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية للحد من انتشار الفيروس، أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران التزامها الكامل بتلك القرارات مع التأكيد على استمرار القيام بتشغيل كل رحلاتها من وإلى المملكة العربية السعودية، ومتابعة الموقف أولا بأول وفقًا للمستجدات والقرارات الصادرة من الجانب السعودي في هذا الشأن.
وقررت مصر للطيران إلغاء حجوزات جميع الركاب حاملي (تأشيرات العمرة)، سواء كانت مجموعات أو أفرادًا، اعتبارًا من اليوم الخميس 27 فبراير 2020 وحتى إشعار آخر، مع التأكيد على إعفاء كل تذاكر العمرة الصادرة بحجز مؤكد إلى المملكة العربية السعودية من جميع القيود والغرامات عند (إعادة الحجز- تغيير خط السير- الاسترداد-
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احالة- رئيس- قسم -الإعلانات -ورئيس -إدارة- إشغال-. للنيابة (3)

إحالة رئيسي الإعلانات وإشغال الطريق بالإسكندرية للنيابة

قرر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إحالة كلا من رئيس قسم الإعلانات، ورئيس إدارة إشغال الطريق اللذان يعملان بحي شرق إلى النيابة الإدارية، ووقفهما عن العمل لحين الإنتهاء من التحقيقات الخاصة بتقصيرهما في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الإعلانات المخالفة بنطاق حي شرق وعدم اتخاذ الإجراءات نحو إزالتها بالمخالفة للقانون وتعليمات محافظ الإسكندرية، مخذرا أنه لن يتهاون تجاه أي موظف مقصر أو مخالف يتسبب في الإضرار بالمال العام أو المنفعة العامة، وسيتم معاقبته في الحال.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

وزارة الصحة: تعافي أول حالة حاملة لفيروس كورونا بمصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، ومنظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، عن تعافي أول حالة كانت حاملة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» داخل البلاد لشخص «أجنبي»، وخروجه من مستشفى العزل بعد التأكد من سلبية النتائج المعملية له، وقضائه فترة حضانة الفيروس بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الفريق الطبي المتابع لحالة الشخص الأجنبي قام بإجراء كل الفحوصات والتحاليل الدورية، كما تم إجراء تحليل الـ«pcr» له تحت إشراف كلا من وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، عدة مرات متتالية آخرها اليوم بعد قضائه 14 يومًا داخل الحجر الصحي، وجاءت نتيجة التحليل سلبية في كل مرة.
قطارات إيطاليا1

خروج قطار عن القضبان بمطروح.. والسكة الحديد: لا توجد وفيات

أعلنت هيئة السكة الحديد، اليوم الخميس، أنه أثناء مسير القطار رقم 654 مطور القادم من الإسكندرية إلى مرسى مطروح، عن خروج جرار القطار والعربات الأولى والثانية والثالثة عن القضبان بين محطتي: «سيدي عبد الرحمن _وغزال»، خط القباري مطروح، ما نتج عنه بعض الإصابات الخفيفة، ولايوجد وفيات وجاري الدفع بأوناش السكة الحديد لرفع الجرار والعربات للاستعداد بالسكة.
احمد-الطيب (3)

الطيب: الأزهر هو المرجعية الأولى للمسلمين في العالم

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، بمشيخة الأزهر، السفير ستيفان رومانيه، سفير فرنسا بالقاهرة، لبحث العلاقات العلمية والثقافية المشتركة، إذ قال الطيب، إن الأزهر هو المرجعية الأولى للمسلمين في العالم، ويعمل دائمًا على توعية الناس بأمور دينهم ودنياهم وحماية المجتمع من الأفكار الضالة وأي أفكار تأخذ الناس بعيدًا عن وسطية الإسلام، فلا يقبل التفريط ولا المغالاة، وعلى مدار تاريخ هذه المؤسسة العريقة تحظى باحترام المسلمين بل وغير المسلمين أيضًا لأنها تنطلق من صحيح الدين الإسلامي الذي جاء رحمة للعالمين.
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وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

الكويت:43 إصابة مؤكدة بكورونا جميعهم قادمين من إيران

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، عن رصد 43 حالة مؤكدة بفيروس كورونا في الكويت، وجميع حالات فيروس كورونا المسجلة حتى الآن هي لأشخاص قدموا من إيران، وأنه تم عزل جميع حالات فيروس كورونا وفق البروتوكولات الطبية، مضيفة أنه تم تفعيل برامج الرصد والاستجابة في الوزارة منذ بداية انتشار فيروس كورونا، كما تم دعم تأمين المستلزمات الطبية والمختبرات بالكواشف الفيروسية لمنع تفشي فيروس كورونا، وذلك بحسب ما أورده موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، اليوم الخميس.
حج-وعمرة (7)

السعودية تمنع رحلات العمرة وزيارة المسجد النبوي

أعلنت الممكلة العربية السعودية، اليوم الخميس، تعليق الدخول إلى أراضيها لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتا، وكذلك تعليق دخول أصحاب التأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID) منها خطرا. وأوضحت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها، أنها اتخذت تلك القرارات وفق المعايير التي تحددها الجهات الصحية المختصة بالمملكة، التي تتابع عن كثب تطورات انتشار فيروس كورونا الجديد «19-COVID».
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مصر للطيران تؤجل استئناف الرحلات إلى الصين

أصدرت شركة مصر للطيران، بيان لها، اليوم الأربعاء، تلعن فيه عن تأجيل استئناف رحلاتها إلى ومن الصين، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد. وكانت شركة مصر للطيران، قد أصدرت بيانا صحفيا، يوم الخميس الماضي، أعلنت فيها عن قرارها بتشغيل رحلة واحدة أسبوعية كل يوم خميس، من القاهرة إلى الصين، بخط سير "القاهرة - بكين – جوانزو"، والعودة "جوانزو- بكين- القاهرة"، وذلك اعتبارا من يوم 27 فبراير الجاري، نظرا لوجود طلب للسفر في الاتجاهين من وإلى جمهورية الصين الشعبية.
إحالة-وكيل-مدرسة-بالدقهلية-بسبب-سُلفة-الصيانة (1)

هل ينتشر «الكورونا» بين طلاب المدارس؟.. الحكومة تجيب

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان له، اليوم الأربعاء، أنه في ضوء ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من رسائل صوتية تحذر من انتشار فيروس كورونا بين طلاب المدارس، تواصل المركز مع وزارتي الصحة، والتربية والتعليم، واللتين شددتا على عدم صحة تلك الأنباء، مؤكدتان أن جميع المدارس بكافة المحافظات خالية تماما من أي فيروسات وبائية، وأن هناك شفافية كاملة في التعامل مع أي حالات مشتبه بإصابتها بالفيروس، وأنه تم اتخاذ سلسلة من التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمواجهة أي أمراض معدية، وذلك في إطار حرص الدولة على سلامة وصحة جميع الطلاب.
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