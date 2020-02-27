خروج قطار عن القضبان بمطروح.. والسكة الحديد: لا توجد وفيات

تحرير:التحرير ٢٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٧:٠٦ م

حادث قطار - أرشيفية

أعلنت هيئة السكة الحديد، اليوم الخميس، أنه أثناء مسير القطار رقم 654 مطور القادم من الإسكندرية إلى مرسى مطروح، عن خروج جرار القطار والعربات الأولى والثانية والثالثة عن القضبان بين محطتي: «سيدي عبد الرحمن _وغزال»، خط القباري مطروح، ما نتج عنه بعض الإصابات الخفيفة، ولايوجد وفيات وجاري الدفع بأوناش السكة الحديد لرفع الجرار والعربات للاستعداد بالسكة.

وتلقت غرفة العمليات الرئيسة بمحافظة مطروح، بلاغا بحادث انقلاب القطار، الذي وقع قبل قرية سيدي عبد الرحمن بـ3 كيلومتر، وانتقلت سيارات الإسعاف نقلت 14 مصابا إلى مستشفى الضبعة المركزي، و10 مصابين إلى مستشفى العلمين المركزي. وكانت غرفة عمليات الإسعاف قد تلقت بلاغا بالحادث، وتم الدفع بـ3 سيارات إسعاف، لنقل