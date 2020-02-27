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خروج قطار عن القضبان بمطروح.. والسكة الحديد: لا توجد وفيات

تحرير:التحرير ٢٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٧:٠٦ م
حادث قطار - أرشيفية
حادث قطار - أرشيفية
أعلنت هيئة السكة الحديد، اليوم الخميس، أنه أثناء مسير القطار رقم 654 مطور القادم من الإسكندرية إلى مرسى مطروح، عن خروج جرار القطار والعربات الأولى والثانية والثالثة عن القضبان بين محطتي: «سيدي عبد الرحمن _وغزال»، خط القباري مطروح، ما نتج عنه بعض الإصابات الخفيفة، ولايوجد وفيات وجاري الدفع بأوناش السكة الحديد لرفع الجرار والعربات للاستعداد بالسكة.
وتلقت غرفة العمليات الرئيسة بمحافظة مطروح، بلاغا بحادث انقلاب القطار، الذي وقع قبل قرية سيدي عبد الرحمن بـ3 كيلومتر، وانتقلت سيارات الإسعاف نقلت 14 مصابا إلى مستشفى الضبعة المركزي، و10 مصابين إلى مستشفى العلمين المركزي. وكانت غرفة عمليات الإسعاف قد تلقت بلاغا بالحادث، وتم الدفع بـ3 سيارات إسعاف، لنقل
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احالة- رئيس- قسم -الإعلانات -ورئيس -إدارة- إشغال-. للنيابة (3)

إحالة رئيسي الإعلانات وإشغال الطريق بالإسكندرية للنيابة

قرر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إحالة كلا من رئيس قسم الإعلانات، ورئيس إدارة إشغال الطريق اللذان يعملان بحي شرق إلى النيابة الإدارية، ووقفهما عن العمل لحين الإنتهاء من التحقيقات الخاصة بتقصيرهما في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الإعلانات المخالفة بنطاق حي شرق وعدم اتخاذ الإجراءات نحو إزالتها بالمخالفة للقانون وتعليمات محافظ الإسكندرية، مخذرا أنه لن يتهاون تجاه أي موظف مقصر أو مخالف يتسبب في الإضرار بالمال العام أو المنفعة العامة، وسيتم معاقبته في الحال.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

وزارة الصحة: تعافي أول حالة حاملة لفيروس كورونا بمصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، ومنظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، عن تعافي أول حالة كانت حاملة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» داخل البلاد لشخص «أجنبي»، وخروجه من مستشفى العزل بعد التأكد من سلبية النتائج المعملية له، وقضائه فترة حضانة الفيروس بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الفريق الطبي المتابع لحالة الشخص الأجنبي قام بإجراء كل الفحوصات والتحاليل الدورية، كما تم إجراء تحليل الـ«pcr» له تحت إشراف كلا من وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، عدة مرات متتالية آخرها اليوم بعد قضائه 14 يومًا داخل الحجر الصحي، وجاءت نتيجة التحليل سلبية في كل مرة.
طائرة- مصر -للطيران (2)

مصر للطيران تلغي سفر المعتمرين من اليوم

على خلفية قرار الحكومة السعودية بتعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتًا من حاملي تأشيرات العمرة، وكذلك من حاملي تأشيرات السياحة القادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID) منها خطرًا، ووفقًا للمعايير الدولية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية للحد من انتشار الفيروس، أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران التزامها الكامل بتلك القرارات مع التأكيد على استمرار القيام بتشغيل كل رحلاتها من وإلى المملكة العربية السعودية، ومتابعة الموقف أولا بأول وفقًا للمستجدات والقرارات الصادرة من الجانب السعودي في هذا الشأن.
احمد-الطيب (3)

الطيب: الأزهر هو المرجعية الأولى للمسلمين في العالم

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، بمشيخة الأزهر، السفير ستيفان رومانيه، سفير فرنسا بالقاهرة، لبحث العلاقات العلمية والثقافية المشتركة، إذ قال الطيب، إن الأزهر هو المرجعية الأولى للمسلمين في العالم، ويعمل دائمًا على توعية الناس بأمور دينهم ودنياهم وحماية المجتمع من الأفكار الضالة وأي أفكار تأخذ الناس بعيدًا عن وسطية الإسلام، فلا يقبل التفريط ولا المغالاة، وعلى مدار تاريخ هذه المؤسسة العريقة تحظى باحترام المسلمين بل وغير المسلمين أيضًا لأنها تنطلق من صحيح الدين الإسلامي الذي جاء رحمة للعالمين.
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قطار - أرشيفية

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم السبت

أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان لها، اليوم السبت، التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة- الإسكندرية" يبلغ 45 دقيقة، وعلى خط "القاهرة- أسيوط" 45 دقيقة، و"أسيوط- أسوان" 40 دقيقة، وعلى خط "بنها- بورسعيد" 45 دقيقة، وخط "طنطا- المنصورة- دمياط" مدة 40 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
قطار - أرشيفية

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء

أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة- الإسكندرية" يبلغ 40 دقيقة، وعلى خط "القاهرة- أسيوط" 40 دقيقة، و"أسيوط- أسوان" 40 دقيقة، وعلى خط "بنها- بورسعيد" 40 دقيقة، وخط "طنطا- المنصورة- دمياط" مدة 35 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
السكة-الحديد

إضافة 3 عربات مكيفة لقطاري «بورسعيد - سوهاج»

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إضافة 3 عربات مكيفة لقطاري «بورسعيد - سوهاج»، بعد تعديل تركيب القطارين أرقام "186، 185" من بورسعيد إلى سوهاج والعكس. ووفقا للتعديل، يقوم القطار رقم 186 سياحي "بورسعيد - سوهاج" من بورسعيد، غدا الإثنين، الساعة الثامنة والنصف صباحا ويصل سوهاج الساعة التاسعة والنصف مساءً، بتركيب 3 عربات مكيفة إسباني و8 عربات مميزة، في حين يقوم القطار رقم 185 سياحي "سوهاج - بورسعيد"، بعد غد الثلاثاء، الساعة الثانية عشر منتصف الليل ويصل بورسعيد الساعة الثانية و40 دقيقة ظهرا بنفس تركيب عربات القطار رقم 186.
قطار - أرشيفية

رئيس السكة الحديدية: الراكب سيشهد تطورًا في القطارت يونيو المقبل

قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، إن مجلس النواب اعتمد قرض بقيمة 461 مليون دولار من البنك المجري والروسي، في إطار خطة تطوير عربات ووحدات السكك الحديد، لافتًا إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتطوير مرفق السكة الحديد، على مستوى كل قطاعاته. وأضاف «رسلان»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «مال وأعمال»، المُذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أنه سيتم الدفع بنحو 1300 عربة ركاب جديدة بخط الوجه القبلي، وستكون نقلة نوعية للمرفق كله، مؤكدا أن الراكب بحلول 30 يونيو 2020 سيشهد سكة حديد آمنة ومتطورة ونظيفة.
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