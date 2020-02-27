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وزارة الصحة: تعافي أول حالة حاملة لفيروس كورونا بمصر

تحرير:محمد فتحي ٢٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٨ م
وزيرة الصحة_أرشيفية
وزيرة الصحة_أرشيفية
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، ومنظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، عن تعافي أول حالة كانت حاملة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» داخل البلاد لشخص «أجنبي»، وخروجه من مستشفى العزل بعد التأكد من سلبية النتائج المعملية له، وقضائه فترة حضانة الفيروس بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الفريق الطبي المتابع لحالة الشخص الأجنبي قام بإجراء كل الفحوصات والتحاليل الدورية، كما تم إجراء تحليل الـ«pcr» له تحت إشراف كلا من وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، عدة مرات متتالية آخرها اليوم بعد قضائه 14 يومًا داخل الحجر الصحي، وجاءت نتيجة التحليل سلبية في كل مرة.
وأشار إلى أنه تلقى الرعاية الطبية الفائقة، وحالته الصحية جيدة تمامًا وخالٍ من الفيروس، وبهذا تصبح مصر خالية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».وأضاف مجاهد، أنه عند خروج الحالة من المستشفى كان في استقبالها وفد من سفارة بلاده، والذي أشاد بالرعاية الطبية التي تلقاها المريض طوال فترة العزل، مشيدين بالإجراءات
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احالة- رئيس- قسم -الإعلانات -ورئيس -إدارة- إشغال-. للنيابة (3)

إحالة رئيسي الإعلانات وإشغال الطريق بالإسكندرية للنيابة

قرر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إحالة كلا من رئيس قسم الإعلانات، ورئيس إدارة إشغال الطريق اللذان يعملان بحي شرق إلى النيابة الإدارية، ووقفهما عن العمل لحين الإنتهاء من التحقيقات الخاصة بتقصيرهما في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الإعلانات المخالفة بنطاق حي شرق وعدم اتخاذ الإجراءات نحو إزالتها بالمخالفة للقانون وتعليمات محافظ الإسكندرية، مخذرا أنه لن يتهاون تجاه أي موظف مقصر أو مخالف يتسبب في الإضرار بالمال العام أو المنفعة العامة، وسيتم معاقبته في الحال.
قطارات إيطاليا1

خروج قطار عن القضبان بمطروح.. والسكة الحديد: لا توجد وفيات

أعلنت هيئة السكة الحديد، اليوم الخميس، أنه أثناء مسير القطار رقم 654 مطور القادم من الإسكندرية إلى مرسى مطروح، عن خروج جرار القطار والعربات الأولى والثانية والثالثة عن القضبان بين محطتي: «سيدي عبد الرحمن _وغزال»، خط القباري مطروح، ما نتج عنه بعض الإصابات الخفيفة، ولايوجد وفيات وجاري الدفع بأوناش السكة الحديد لرفع الجرار والعربات للاستعداد بالسكة.
طائرة- مصر -للطيران (2)

مصر للطيران تلغي سفر المعتمرين من اليوم

على خلفية قرار الحكومة السعودية بتعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتًا من حاملي تأشيرات العمرة، وكذلك من حاملي تأشيرات السياحة القادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID) منها خطرًا، ووفقًا للمعايير الدولية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية للحد من انتشار الفيروس، أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران التزامها الكامل بتلك القرارات مع التأكيد على استمرار القيام بتشغيل كل رحلاتها من وإلى المملكة العربية السعودية، ومتابعة الموقف أولا بأول وفقًا للمستجدات والقرارات الصادرة من الجانب السعودي في هذا الشأن.
احمد-الطيب (3)

الطيب: الأزهر هو المرجعية الأولى للمسلمين في العالم

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، بمشيخة الأزهر، السفير ستيفان رومانيه، سفير فرنسا بالقاهرة، لبحث العلاقات العلمية والثقافية المشتركة، إذ قال الطيب، إن الأزهر هو المرجعية الأولى للمسلمين في العالم، ويعمل دائمًا على توعية الناس بأمور دينهم ودنياهم وحماية المجتمع من الأفكار الضالة وأي أفكار تأخذ الناس بعيدًا عن وسطية الإسلام، فلا يقبل التفريط ولا المغالاة، وعلى مدار تاريخ هذه المؤسسة العريقة تحظى باحترام المسلمين بل وغير المسلمين أيضًا لأنها تنطلق من صحيح الدين الإسلامي الذي جاء رحمة للعالمين.
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طائرة- مصر -للطيران (2)

مصر للطيران تلغي سفر المعتمرين من اليوم

على خلفية قرار الحكومة السعودية بتعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتًا من حاملي تأشيرات العمرة، وكذلك من حاملي تأشيرات السياحة القادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID) منها خطرًا، ووفقًا للمعايير الدولية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية للحد من انتشار الفيروس، أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران التزامها الكامل بتلك القرارات مع التأكيد على استمرار القيام بتشغيل كل رحلاتها من وإلى المملكة العربية السعودية، ومتابعة الموقف أولا بأول وفقًا للمستجدات والقرارات الصادرة من الجانب السعودي في هذا الشأن.
منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية تحذر: كورونا قد يصل لدرجة وباء متفشي عالميًا

قال مدير منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم، اليوم الإثنين، إن فيروس "كورونا المستجد" لم يصل إلى درجة "وباء متفشي عالميًا"، مشيرا في الوقت ذاته، إلى احتمالية وصوله إلى هذه الدرجة وضرروة الاستعداد لذلك. وأوضح أدهانوم، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن قرار استخدام تعبير وباء متفشي يعتمد على التقديرات المستمرة للانتشار الجغرافي للمرض وحدته وتأثيره على المجتمع، مضيفا أنه في الوقت الحالي لم يتبين انتشار للمرض لبشكل لا يتم احتوائه على مستوى العالم.
الحملة-القومية-للتطعيم (2)

إلغاء «دعم الصحة» بداية من الطفل الثالث للأسرة.. الحكومة ترد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة حرمان الطفل الثالث للأسرة من دعم الخدمات الصحية.
منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية: عواقب وخيمة تتحملها الأجيال القادمة بسبب سياسات الحكومات

حذر خبراء صحة الطفل فى تقرير لمنظمة الصحة العالمية، من ارتفاع درجة حرارة الأرض، بمقدار 4 درجات، بحلول 2100 من خلال التوقعات الحالية، لافتةً إلى أنه سيؤدى لعواقب صحية مدمرة تتحملها الأجيال القادمة مثل ارتفاع مستويات المحيطات، وموجات حارة، وسوء تغذية، وانتشار الأمراض المعدية، مثل الملاريا. وأشار الخبراء والذين يقدر عددهم بـ40 خبيرا، إلى أن التقدم الذى تحقق على مدي العقدين الأخيرين فى طريقه للتحول السلبى، ما لم يتم إجراء تغييرات جذرية من جانب مختلف الحكومات فى أنحاء العالم.
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