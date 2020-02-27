«بسبب سور المدرسة».. مصرع شخصين وإصابة آخر في قنا

تحرير:التحرير ٢٧ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٣ م

أرشيفية

لقي شخصان مصرعهما، بينما أصيب أخرين، مساء اليوم الخميس، إثر انهيار سور إحدى المدارس التابعة المركز فرشوط شمال محافظة قنا. البداية كانت بتلقي اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، بمصرع شخصين وإصابة آخر بجروح في انهيار سور المدرسة المهنية بمركز فرشوط شمال قنا، وتم نقلهم جميعًا للمستشفى.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، إذ تبين من المعاينة الأولية لرجال المباحث الجنائية، التي أشرف عليها مدير أمن قنا، أن المتوفيين والمصاب كانوا يجلسون بجوار السور وانهار عليهم.وتباشر قوات الحماية المدنية والإنقاذ أعمال رفع الأنقاض للبحث عن ضحايا أو مصابين.تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، إذ تبين من المعاينة الأولية لرجال المباحث الجنائية، التي أشرف عليها مدير أمن قنا، أن المتوفيين والمصاب كانوا يجلسون بجوار السور وانهار عليهم.



وتباشر قوات الحماية المدنية والإنقاذ أعمال رفع الأنقاض للبحث عن ضحايا أو مصابين.



تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



