جريمة

«بسبب سور المدرسة».. مصرع شخصين وإصابة آخر في قنا

تحرير:التحرير ٢٧ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٣ م
أرشيفية
أرشيفية
لقي شخصان مصرعهما، بينما أصيب أخرين، مساء اليوم الخميس، إثر انهيار سور إحدى المدارس التابعة المركز فرشوط شمال محافظة قنا. البداية كانت بتلقي اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، بمصرع شخصين وإصابة آخر بجروح في انهيار سور المدرسة المهنية بمركز فرشوط شمال قنا، وتم نقلهم جميعًا للمستشفى.
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، إذ تبين من المعاينة الأولية لرجال المباحث الجنائية، التي أشرف عليها مدير أمن قنا، أن المتوفيين والمصاب كانوا يجلسون بجوار السور وانهار عليهم.وتباشر قوات الحماية المدنية والإنقاذ أعمال رفع الأنقاض للبحث عن ضحايا أو مصابين.تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة
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انقلاب سيارة - أرشيفية

«بعد القطار».. إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بمطروح

أصيب 5 أشخاص، مساء اليوم الخميس، بإصابات متنوعة، إثر حادث انقلاب سيارة بالكيلو 45 طريق «سيوة مطروح»، إذ أكد الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه فور وقوع الحادث تحركت سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وتم نقل المصابين لمستشفى سيوة المركزي. كانت هيئة السكة الحديد، قد أعلنت مساء اليوم، أنه أثناء مسير القطار رقم 654 مطور القادم من الإسكندرية إلى مرسى مطروح، عن خروج جرار القطار والعربات الأولى والثانية والثالثة عن القضبان بين محطتي: «سيدي عبد الرحمن _وغزال»، خط القباري مطروح.
جثة

أثناء التنقيب عن الآثار.. هدم عقار لاستخراج جثة سباك

باءت محاولات لجنة هندسية بحي شرق الإسكندرية في استخراج جثة سباك مدفونة أسفل عقار، بمحطة الرمل، شرق المدينة، أثناء التنقيب عن الآثار، بالفشل وأرفقت اللجنة، في تقريرها، بضرورة هدم العقار والمكون من 3 طوابق حتى سطح الأرض. وكان المستشار أشرف المغربي المحامي العام لنيابات المنتزه، قد أصدر قرارا بتشكيل بتشكيل لجنة من كلية الهندسة وحي شرق والدفاع المدني لاتخاذ اللازم بشأن استخراج جثة "راضي ع"، يبلغ من العمر 28 عاما، سباك، دون حدوث أي أضرار خاصة بالعقارات المجاورة.
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ضبط طن دواجن ولحوم فاسدة في الإسكندرية

تمكن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستخدام الآدمي، بأحد المنافذ الخاصة بدون ترخيص، وذلك بنطاق دائرة حي الجمرك وسط المحافظة، صباح اليوم الخميس. بدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام أحد الأشخاص بإدارة منفذ لحوم ودواجن بدون ترخيص وأن اللحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي.
انتحار

الخدمات الأمنية تنقذ فتاة من الانتحار من أعلى كوبري أكتوبر

نجحت الخدمات الأمنية المعينة أعلى كوبري أكتوبر بدائرة قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة في إنقاذ إحدى الفتيات من الانتحار من أعلى الكوبري. كانت الخدمات الأمنية المعينة لملاحظة الحال قد تمكنت من إنقاذ فتاة "تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية من أصل مصري" مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة، أثناء قيامها بمحاولة الانتحار عن طريق إلقاء نفسها من أعلى سور الكوبرى.
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جثة-فى-شقة

القاتل ليس غريبا.. القبض على المتهم بذبح عاطل السلام

جثة لعاطل داخل شقته فى دار السلام، بها جروح أثر طعنات بالصدر، وجرح ذبحي بالرقبة، وبجوار الجثة "سكين"، كشفت الأجهزة الأمنية ملابسلاتها، إذ تمكنت من القبض على المتهم بارتكاب الواقعة، وتبين أنه صديق المجني عليه. وذلك بعد تلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا من شرطة النجدة، بوجود شخص متوفي داخل شقة بالعقار رقم 31 شارع أبو العلا أحمد من شارع الحرية بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص عُثر على "م. ح." 33 سنة عاطل ومقيم محل البلاغ والسابق اتهامه في 7 قضايا، جثة مُسجاة على ظهرها أعلى أريكة بصالة الشقة ومغطاه ببطانية "يرتدي ملابسه كاملة".
الاعدام (1)

بسبب صورة فتاة.. إعدام شخصين والسجن لـ5 آخرين في قنا

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار عثمان سيد محمدين، وعضوية المستشارين جمال الشريف ومحمود شوقي موافي، بمعاقبة شخصين بالإعدام شنقًا، و السجن 15 سنة لـ5 آخرين، بتهمة قتل 3 أشخاص في دشنا، بسبب خلافات على نشر صورة فتاة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بمركز دشنا شمالي قنا. أحداث القضية تعود إلى أواخر شهر يوليه من عام 2017، إذ تلقت الأجهزة الأمنية بمحافطة قنا إخطارا بمقتل 3 أشخاص بقرية فاو بحري التابعة لمركز دشنا فى إثر إطلاق النيران بين عائلتين بالقرية.
جثة طفل

بعد غيابه 8 أيام.. العثور على جثة طفل بترعة في البحيرة

عثر عدد من أهالي النوبارية التابع لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، مساء اليوم الجمعة، على جثة طفل طافية بمياه إحدى ترع النوربارية. البداية كانت بتلقي مأمور مركز شرطة الدلنجات، بلاغًا من الأهالي، يفيد بالعثور على جثة طافية بترعة النوبارية أسفل كوبري البستان دائرة مركز الدلنجات. ? على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة الأولية التي أجراها رجال البحث الجنائي، تبين أن الجثة لطفل يدعى «سعيد إبراهيم السعيد منصور، 7سنوات، مقيم قرية عمر مكرم مركز بدر، ومبلغ باختفاءه عن منزله منذ 8 أيام بمركز شرطة بدر.
محكمة-ارشفية

«دب مقص في عينيه».. المؤبد لعامل قتل محاميا بالإسكندرية

أسدلت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد العزيز سالم رئيس المحكمة، الستار عن قضية المحامي الذي تم العثور على جثته بمكتبه بمنطقة الرأس السوداء شرق المدينة، إذ قضت بالسجن المؤبد على المتهم ويدعى "م. ع. ط."، عامل، في القضية رقم 20118 لسنة 2018، جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث، والتي تعود تفاصيلها لتلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطه ثالث المنتزه، بالعثور على جثة المدعو "ا.ع.ا "، محام، داخل مكتبه بعقار كائن بشارع الجزارين، جالسا أعلى كرسي المكتب، وبمناظرته تبين إصابته بجرح بالأصبع الأوسط لليد اليسرى وانفجار بمقلة العين اليسرى.
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