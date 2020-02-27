إحالة رئيسي الإعلانات وإشغال الطريق بالإسكندرية للنيابة

تحرير:محمد مجلي ٢٧ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:١١ م

حملة إزالة الإشغالات بالإسكندرية

قرر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إحالة كلا من رئيس قسم الإعلانات، ورئيس إدارة إشغال الطريق اللذان يعملان بحي شرق إلى النيابة الإدارية، ووقفهما عن العمل لحين الإنتهاء من التحقيقات الخاصة بتقصيرهما في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الإعلانات المخالفة بنطاق حي شرق وعدم اتخاذ الإجراءات نحو إزالتها بالمخالفة للقانون وتعليمات محافظ الإسكندرية، مخذرا أنه لن يتهاون تجاه أي موظف مقصر أو مخالف يتسبب في الإضرار بالمال العام أو المنفعة العامة، وسيتم معاقبته في الحال.

وشدد على رؤساء الأحياء وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بضرورة التعامل بكل حزم و قوة مع جميع المخالفين، بالإضافة إلى تحويل أي موظف يقصر في أداء مهام عمله، ويتسبب في الإضرار بالصالح العام و إلحاق الأذى بالمواطنين للتحقيق فورا.وفي سياق متصل؛ شدد محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية