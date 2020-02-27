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إحالة رئيسي الإعلانات وإشغال الطريق بالإسكندرية للنيابة

تحرير:محمد مجلي ٢٧ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:١١ م
حملة إزالة الإشغالات بالإسكندرية
حملة إزالة الإشغالات بالإسكندرية
قرر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إحالة كلا من رئيس قسم الإعلانات، ورئيس إدارة إشغال الطريق اللذان يعملان بحي شرق إلى النيابة الإدارية، ووقفهما عن العمل لحين الإنتهاء من التحقيقات الخاصة بتقصيرهما في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الإعلانات المخالفة بنطاق حي شرق وعدم اتخاذ الإجراءات نحو إزالتها بالمخالفة للقانون وتعليمات محافظ الإسكندرية، مخذرا أنه لن يتهاون تجاه أي موظف مقصر أو مخالف يتسبب في الإضرار بالمال العام أو المنفعة العامة، وسيتم معاقبته في الحال.
وشدد على رؤساء الأحياء وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بضرورة التعامل بكل حزم و قوة مع جميع المخالفين، بالإضافة إلى تحويل أي موظف يقصر في أداء مهام عمله، ويتسبب في الإضرار بالصالح العام و إلحاق الأذى بالمواطنين للتحقيق فورا.وفي سياق متصل؛ شدد محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية
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دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

وزارة الصحة: تعافي أول حالة حاملة لفيروس كورونا بمصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، ومنظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، عن تعافي أول حالة كانت حاملة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» داخل البلاد لشخص «أجنبي»، وخروجه من مستشفى العزل بعد التأكد من سلبية النتائج المعملية له، وقضائه فترة حضانة الفيروس بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الفريق الطبي المتابع لحالة الشخص الأجنبي قام بإجراء كل الفحوصات والتحاليل الدورية، كما تم إجراء تحليل الـ«pcr» له تحت إشراف كلا من وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، عدة مرات متتالية آخرها اليوم بعد قضائه 14 يومًا داخل الحجر الصحي، وجاءت نتيجة التحليل سلبية في كل مرة.
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خروج قطار عن القضبان بمطروح.. والسكة الحديد: لا توجد وفيات

أعلنت هيئة السكة الحديد، اليوم الخميس، أنه أثناء مسير القطار رقم 654 مطور القادم من الإسكندرية إلى مرسى مطروح، عن خروج جرار القطار والعربات الأولى والثانية والثالثة عن القضبان بين محطتي: «سيدي عبد الرحمن _وغزال»، خط القباري مطروح، ما نتج عنه بعض الإصابات الخفيفة، ولايوجد وفيات وجاري الدفع بأوناش السكة الحديد لرفع الجرار والعربات للاستعداد بالسكة.
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مصر للطيران تلغي سفر المعتمرين من اليوم

على خلفية قرار الحكومة السعودية بتعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتًا من حاملي تأشيرات العمرة، وكذلك من حاملي تأشيرات السياحة القادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID) منها خطرًا، ووفقًا للمعايير الدولية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية للحد من انتشار الفيروس، أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران التزامها الكامل بتلك القرارات مع التأكيد على استمرار القيام بتشغيل كل رحلاتها من وإلى المملكة العربية السعودية، ومتابعة الموقف أولا بأول وفقًا للمستجدات والقرارات الصادرة من الجانب السعودي في هذا الشأن.
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الطيب: الأزهر هو المرجعية الأولى للمسلمين في العالم

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، بمشيخة الأزهر، السفير ستيفان رومانيه، سفير فرنسا بالقاهرة، لبحث العلاقات العلمية والثقافية المشتركة، إذ قال الطيب، إن الأزهر هو المرجعية الأولى للمسلمين في العالم، ويعمل دائمًا على توعية الناس بأمور دينهم ودنياهم وحماية المجتمع من الأفكار الضالة وأي أفكار تأخذ الناس بعيدًا عن وسطية الإسلام، فلا يقبل التفريط ولا المغالاة، وعلى مدار تاريخ هذه المؤسسة العريقة تحظى باحترام المسلمين بل وغير المسلمين أيضًا لأنها تنطلق من صحيح الدين الإسلامي الذي جاء رحمة للعالمين.
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أمطار ورياح.. الأرصاد تعلن طقس اليوم السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا السبت، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد. ومن المتوقع أن تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحري، ومتوسطة على السواحل الشمالية الغربية، وخفيفة على السواحل الشمالية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، نشطة على السواحل الشمالية الغربية.
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الأوقاف: خطبة الجمعة في الإسكندرية عن «كورونا»

أعلنت مديرية الأوقاف فى محافظة الإسكندرية، برئاسة الشيخ محمد خشبة، وكيل الوزارة، تخصيص الجزء الثاني من خطبة الجمعة، غدا الجمعة، عن التوعية بمخاطر فيروس كورونا الجديد والذي اجتاح دولة الصين وتسبب في وفاة واصابة الآلاف بمدينة ووهان الصينية. وقال الشيخ حسن عبد البصير مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف الإسكندرية، إن تلقى مذكرة وزارة الأوقاف تفيد بتفعيل دور المساجد فى توعية المواطنين عن مخاطر مرض الكورونا والأعراض والإرشادات الواجب اتباعها لتلافي الإصابة بالمرض.
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اليوم.. طقس دافيء نهارا شديد البرودة ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود بالقاهرة الكبرى طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح معتدلة، والوجه البحرى، يشهد طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية يشهد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح معتدلة.
طقس-برد-الشتاء (2)

غدا.. طقس دافيء نهارا شديد البرودة ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود بالقاهرة الكبرى طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح معتدلة، والوجه البحرى، يشهد طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية يشهد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح معتدلة.
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