«بعد القطار».. إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بمطروح

تحرير:التحرير ٢٧ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٢٧ م

أرشيفية

أصيب 5 أشخاص، مساء اليوم الخميس، بإصابات متنوعة، إثر حادث انقلاب سيارة بالكيلو 45 طريق «سيوة مطروح»، إذ أكد الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه فور وقوع الحادث تحركت سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وتم نقل المصابين لمستشفى سيوة المركزي. كانت هيئة السكة الحديد، قد أعلنت مساء اليوم، أنه أثناء مسير القطار رقم 654 مطور القادم من الإسكندرية إلى مرسى مطروح، عن خروج جرار القطار والعربات الأولى والثانية والثالثة عن القضبان بين محطتي: «سيدي عبد الرحمن _وغزال»، خط القباري مطروح.

وأضافت الهيئة أن الحادث أسفر عنه بعض الإصابات الخفيفة، ولايوجد وفيات وجاري الدفع بأوناش السكة الحديد لرفع الجرار والعربات للاستعداد بالسكة.وتلقت غرفة العمليات الرئيسة بمحافظة مطروح، بلاغا بحادث انقلاب القطار، الذي وقع قبل قرية سيدي عبد الرحمن بـ3 كيلومتر، وانتقلت سيارات الإسعاف نقلت 14 مصابا إلى مستشفى