جريمة

«بعد القطار».. إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بمطروح

تحرير:التحرير ٢٧ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٢٧ م
أرشيفية
أرشيفية
أصيب 5 أشخاص، مساء اليوم الخميس، بإصابات متنوعة، إثر حادث انقلاب سيارة بالكيلو 45 طريق «سيوة مطروح»، إذ أكد الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه فور وقوع الحادث تحركت سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وتم نقل المصابين لمستشفى سيوة المركزي. كانت هيئة السكة الحديد، قد أعلنت مساء اليوم، أنه أثناء مسير القطار رقم 654 مطور القادم من الإسكندرية إلى مرسى مطروح، عن خروج جرار القطار والعربات الأولى والثانية والثالثة عن القضبان بين محطتي: «سيدي عبد الرحمن _وغزال»، خط القباري مطروح.
وأضافت الهيئة أن الحادث أسفر عنه بعض الإصابات الخفيفة، ولايوجد وفيات وجاري الدفع بأوناش السكة الحديد لرفع الجرار والعربات للاستعداد بالسكة.وتلقت غرفة العمليات الرئيسة بمحافظة مطروح، بلاغا بحادث انقلاب القطار، الذي وقع قبل قرية سيدي عبد الرحمن بـ3 كيلومتر، وانتقلت سيارات الإسعاف نقلت 14 مصابا إلى مستشفى
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جثة (4)

«بسبب سور المدرسة».. مصرع شخصين وإصابة آخر في قنا

لقي شخصان مصرعهما، بينما أصيب أخرين، مساء اليوم الخميس، إثر انهيار سور إحدى المدارس التابعة المركز فرشوط شمال محافظة قنا. البداية كانت بتلقي اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، بمصرع شخصين وإصابة آخر بجروح في انهيار سور المدرسة المهنية بمركز فرشوط شمال قنا، وتم نقلهم جميعًا للمستشفى.
جثة

أثناء التنقيب عن الآثار.. هدم عقار لاستخراج جثة سباك

باءت محاولات لجنة هندسية بحي شرق الإسكندرية في استخراج جثة سباك مدفونة أسفل عقار، بمحطة الرمل، شرق المدينة، أثناء التنقيب عن الآثار، بالفشل وأرفقت اللجنة، في تقريرها، بضرورة هدم العقار والمكون من 3 طوابق حتى سطح الأرض. وكان المستشار أشرف المغربي المحامي العام لنيابات المنتزه، قد أصدر قرارا بتشكيل بتشكيل لجنة من كلية الهندسة وحي شرق والدفاع المدني لاتخاذ اللازم بشأن استخراج جثة "راضي ع"، يبلغ من العمر 28 عاما، سباك، دون حدوث أي أضرار خاصة بالعقارات المجاورة.
ضبط-ثلاثة-طن-دواجن-ولحوم-فاسدة-بسلاسل-سورية-بالإسكندرية (4)

ضبط طن دواجن ولحوم فاسدة في الإسكندرية

تمكن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستخدام الآدمي، بأحد المنافذ الخاصة بدون ترخيص، وذلك بنطاق دائرة حي الجمرك وسط المحافظة، صباح اليوم الخميس. بدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام أحد الأشخاص بإدارة منفذ لحوم ودواجن بدون ترخيص وأن اللحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي.
انتحار

الخدمات الأمنية تنقذ فتاة من الانتحار من أعلى كوبري أكتوبر

نجحت الخدمات الأمنية المعينة أعلى كوبري أكتوبر بدائرة قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة في إنقاذ إحدى الفتيات من الانتحار من أعلى الكوبري. كانت الخدمات الأمنية المعينة لملاحظة الحال قد تمكنت من إنقاذ فتاة "تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية من أصل مصري" مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة، أثناء قيامها بمحاولة الانتحار عن طريق إلقاء نفسها من أعلى سور الكوبرى.
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جثة (4)

«بسبب سور المدرسة».. مصرع شخصين وإصابة آخر في قنا

لقي شخصان مصرعهما، بينما أصيب أخرين، مساء اليوم الخميس، إثر انهيار سور إحدى المدارس التابعة المركز فرشوط شمال محافظة قنا. البداية كانت بتلقي اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، بمصرع شخصين وإصابة آخر بجروح في انهيار سور المدرسة المهنية بمركز فرشوط شمال قنا، وتم نقلهم جميعًا للمستشفى.
جثة طفل

بعد غيابه 8 أيام.. العثور على جثة طفل بترعة في البحيرة

عثر عدد من أهالي النوبارية التابع لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، مساء اليوم الجمعة، على جثة طفل طافية بمياه إحدى ترع النوربارية. البداية كانت بتلقي مأمور مركز شرطة الدلنجات، بلاغًا من الأهالي، يفيد بالعثور على جثة طافية بترعة النوبارية أسفل كوبري البستان دائرة مركز الدلنجات. ? على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة الأولية التي أجراها رجال البحث الجنائي، تبين أن الجثة لطفل يدعى «سعيد إبراهيم السعيد منصور، 7سنوات، مقيم قرية عمر مكرم مركز بدر، ومبلغ باختفاءه عن منزله منذ 8 أيام بمركز شرطة بدر.
الرقابة- الإدارية

الرقابة الإدارية ترصد عصابة تتاجر في العملة بـ3 محافظات

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط أفراد ‏تشكيل عصابي من المتاجرين باستقرار الاقتصاد القومي من خلال الاتجار في العملة الأجنبية، إذ كشفت تحريات الرقابة أن التشكيل دأب على جمع العملات الأجنبية والاتجار فيها خارج النظام المصرفي، تحقيقًا للربح السريع بالمخالفة لأحكام القانون. وبعرض ما توصلت إليه تحريات الهيئة على النيابة العامة، التي تأكد لها جدية التحريات، أصدرت الأذون القانونية، ‏وتم التنسيق مع وزارة الداخلية لضبط عناصر التشكيل العصابي.
محكمة-ارشفية

محكمة النقض تنظر طعون متهمي «داعش مطروح»

تنظر محكمة النقض، اليوم الأحد، الطعن المقدم من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"داعش مطروح"، على الأحكام الصادرة بحقهم بالإعدام والسجن المشدد، وقضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، في 25 نوفمبر الماضي، بالإعدام شنقًا لـ7 متهمين من عناصر خلية إرهابية بمحافظة مرسى مطروح تتبع فرع تنظيم "داعش ليبيا" الإرهابي، وعاقبت المحكمة، 10 متهمين بالسجن المؤبد 25 سنة، و3 متهمين آخرين بالسجن المشدد 15 سنة.
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