كواليس حلم مشبوه انتهى بصاحبه خلف القضبان

٢٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٧ ص

قطع أثرية - أرشيفية

شاب في مقتبل العمر، لم يكن له حظا من التعليم مكتفيا بشهادة الدبلوم، كما هو الحال ماديا متنقلا بين وظائف ومهن عدة بحثا عن مال يسد احتياجاته الشخصية حتى وسوس له الشيطان بأن الفرصة سانحة لتحقيق ثروة طائلة في لمح من البصر دون أن يدري بأنه على بعد خطوات من حمل لقب "منهم" بعدما أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار حيازته بعض القطع الأثرية بمسكنه بدائرة مركز القوصية في محافظة أسيوط بقصد الاتجار، وعرضها للبيع على راغبى الثراء السريع.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط أسفرت عن ضبطه بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط وبرفقته شخصان بحوزتهم 10 قطعة أثرية عبارة عن: 3 تماثيل أوشابتى من الحجر الجيرى أزرق اللون، و7 تماثيل أوشابتى من الحجر الجيرى أصفر اللون (أطوال مختلفة). بعرض المضبوطات على

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط أسفرت عن ضبطه بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط وبرفقته شخصان بحوزتهم 10 قطعة أثرية عبارة عن: 3 تماثيل أوشابتى من الحجر الجيرى أزرق اللون، و7 تماثيل أوشابتى من الحجر الجيرى أصفر اللون (أطوال مختلفة).



بعرض المضبوطات على مفتشى آثار أسيوط أفادوا بأثريتها، وأنها تخضع لأحكام قانون حماية الأثار. وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للقطع الأثرية المضبوطة بقصد الاتجار.



يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ملاحقة وضبط مُتجرى وحائزى القطع الأثرية والعابثين بالأراضى الأثرية بالحفر خلسة بقصد التنقيب عن الآثار نظراً لخطورة تأثير تلك الجرائم اقتصادياً وثقافياً.







