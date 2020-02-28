مباحث التموين تتصدى لمهربي الدقيق المدعم بـ4 محافظات

٢٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٢ ص

دقيق مدعم

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري؛ إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، وأسفرت تلك الحملات عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

شملت الحملات إحباط محاولات أصحاب المخابز لبيع الدقيق المدعم في السوق السوداء، وأمكن ضبط 45 قضية بنطاق محافظات (القاهرة، الشرقية، البحيرة، الغربية) ضد أصحاب المخابز البلدية؛ لتلاعبهم واختراقهم أنظمة الشتغيل لمنظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية بصفة يومية وتصرفهم فى الدقيق البلدى ببيعها فى السوق