مباحث التموين تتصدى لمهربي الدقيق المدعم بـ4 محافظات
٢٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٢ ص
دقيق مدعم
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري؛ إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، وأسفرت تلك الحملات عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
شملت الحملات إحباط محاولات أصحاب المخابز لبيع الدقيق المدعم في السوق السوداء، وأمكن ضبط 45 قضية بنطاق محافظات (القاهرة، الشرقية، البحيرة، الغربية) ضد أصحاب المخابز البلدية؛ لتلاعبهم واختراقهم أنظمة الشتغيل لمنظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية بصفة يومية وتصرفهم فى الدقيق البلدى ببيعها فى السوق
شملت الحملات إحباط محاولات أصحاب المخابز لبيع الدقيق المدعم في السوق السوداء، وأمكن ضبط 45 قضية بنطاق محافظات (القاهرة، الشرقية، البحيرة، الغربية) ضد أصحاب المخابز البلدية؛ لتلاعبهم واختراقهم أنظمة الشتغيل لمنظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية بصفة يومية وتصرفهم فى الدقيق البلدى ببيعها فى السوق السوداء قدرت المبالغ المستولى عليها 2,797,049 مليون جنيه طبقا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، وتجميعهم وتصرفهم لدقيق بلدى مدعم بإجمالى 40 طنا قدرت بنحو 221 ألفا و270 جنيها.
كما تم ضبط مدير مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الجمالية محافظة القاهرة؛ لحيازته 25 طن توابل غذائية مختلفة من مرتجعات الأسواق معبأ داخل أجولة مجهولة المصدر بدون بيانات تمهيداً لطرحها للبيع.