جريمة

الشرطة تداهم بؤر الكيف والسلاح في أسيوط

٢٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٥١ ص
حملة أمنية
حملة أمنية
وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمشاركة قطاع الأمن العام وقوات الأمن المركزى ومديرية أمن أسيوط حملة أمنية مكبرة استهدفت مجموعة من العناصر الإجرامية الخطرة تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بقرية الزاوية بدائرة مركز شرطة أسيوط، أسفرت عن ضبط 7 متهمين لخمسة منهم معلومات جنائية مسجلة عقب استهدافهم بمنازلهم بذات القرية فى إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وحائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
وضُبط بحوزتهم 7 طرب لمخدر الحشيش وزنت 700 جرام، 500 جرام أفيون، ومبلغ مالي 137 ألف جنيه، 5 دراجات نارية بدون لوحات معدنية، 5ق طع أسلحة بيضاء، 6 هواتف محمولة.واستهدفت حملة مكبرة قريتى عرب الجهمة وبنى قرة بدائرة مركز شرطة القوصية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومشاركة قوات الأمن المركزى وإدارة قوات الأمن
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دقيق (1)

مباحث التموين تتصدى لمهربي الدقيق المدعم بـ4 محافظات

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري؛ إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، وأسفرت تلك الحملات عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
قطع-أثرية

كواليس حلم مشبوه انتهى بصاحبه خلف القضبان

شاب في مقتبل العمر، لم يكن له حظا من التعليم مكتفيا بشهادة الدبلوم، كما هو الحال ماديا متنقلا بين وظائف ومهن عدة بحثا عن مال يسد احتياجاته الشخصية حتى وسوس له الشيطان بأن الفرصة سانحة لتحقيق ثروة طائلة في لمح من البصر دون أن يدري بأنه على بعد خطوات من حمل لقب "منهم" بعدما أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار حيازته بعض القطع الأثرية بمسكنه بدائرة مركز القوصية في محافظة أسيوط بقصد الاتجار، وعرضها للبيع على راغبى الثراء السريع.
انقلاب سيارة - أرشيفية

«بعد القطار».. إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بمطروح

أصيب 5 أشخاص، مساء اليوم الخميس، بإصابات متنوعة، إثر حادث انقلاب سيارة بالكيلو 45 طريق «سيوة مطروح»، إذ أكد الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه فور وقوع الحادث تحركت سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وتم نقل المصابين لمستشفى سيوة المركزي. كانت هيئة السكة الحديد، قد أعلنت مساء اليوم، أنه أثناء مسير القطار رقم 654 مطور القادم من الإسكندرية إلى مرسى مطروح، عن خروج جرار القطار والعربات الأولى والثانية والثالثة عن القضبان بين محطتي: «سيدي عبد الرحمن _وغزال»، خط القباري مطروح.
جثة (4)

«بسبب سور المدرسة».. مصرع شخصين وإصابة آخر في قنا

لقي شخصان مصرعهما، بينما أصيب أخرين، مساء اليوم الخميس، إثر انهيار سور إحدى المدارس التابعة المركز فرشوط شمال محافظة قنا. البداية كانت بتلقي اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، بمصرع شخصين وإصابة آخر بجروح في انهيار سور المدرسة المهنية بمركز فرشوط شمال قنا، وتم نقلهم جميعًا للمستشفى.
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قطع-أثرية

كواليس حلم مشبوه انتهى بصاحبه خلف القضبان

شاب في مقتبل العمر، لم يكن له حظا من التعليم مكتفيا بشهادة الدبلوم، كما هو الحال ماديا متنقلا بين وظائف ومهن عدة بحثا عن مال يسد احتياجاته الشخصية حتى وسوس له الشيطان بأن الفرصة سانحة لتحقيق ثروة طائلة في لمح من البصر دون أن يدري بأنه على بعد خطوات من حمل لقب "منهم" بعدما أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار حيازته بعض القطع الأثرية بمسكنه بدائرة مركز القوصية في محافظة أسيوط بقصد الاتجار، وعرضها للبيع على راغبى الثراء السريع.
بانجو (3)

الشرطة تضبط 90 كيلو بانجو بحوزة مسجل خطر

ألقت قوات الأمن القبض على مسجل خطر بدمياط وبحوزته 90 كيلو جراما من مخدر البانجو في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية، إذ أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط قيام (مسجل شقى خطر - سبق إتهامه في 4 قضايا "مخدرات ، سرقة بالإكراه" - مقيم بدائرة مركز شرطة الجمالية بالدقهلية) بالاتجار في المواد المخدرة متخذاً من دائرة مركز شرطة دمياط مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
قوات-الشرطة (2)

ضبط 23 قطعة سلاح و103 قضايا مخدرات وتنفيذ 54 ألف حكم

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملة مكبرة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 23 قطعة سلاح ناري بحوزة 20 متهما وذلك على النحو التالي (بندقية آلية - 7 بنادق خرطوش - طبنجة - 14 فرد محلي الصنع - 44 طلقة مختلفة الأعيرة - 194 قطعة سلاح أبيض).
قوات-الشرطة (3)

الأمن العام يكشف غموض 51 حادثًا متنوعًا في أسبوع

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكل صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًّا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام، الأمر الذي ظهر جليًّا في حملات مكبرة شنها قطاع الأمن العام وكل مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي خلال الأسبوع الماضي تحت إشراف وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.
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