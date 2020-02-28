الشرطة تداهم بؤر الكيف والسلاح في أسيوط

٢٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٥١ ص

حملة أمنية

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمشاركة قطاع الأمن العام وقوات الأمن المركزى ومديرية أمن أسيوط حملة أمنية مكبرة استهدفت مجموعة من العناصر الإجرامية الخطرة تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بقرية الزاوية بدائرة مركز شرطة أسيوط، أسفرت عن ضبط 7 متهمين لخمسة منهم معلومات جنائية مسجلة عقب استهدافهم بمنازلهم بذات القرية فى إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وحائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وضُبط بحوزتهم 7 طرب لمخدر الحشيش وزنت 700 جرام، 500 جرام أفيون، ومبلغ مالي 137 ألف جنيه، 5 دراجات نارية بدون لوحات معدنية، 5ق طع أسلحة بيضاء، 6 هواتف محمولة.واستهدفت حملة مكبرة قريتى عرب الجهمة وبنى قرة بدائرة مركز شرطة القوصية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومشاركة قوات الأمن المركزى وإدارة قوات الأمن

وضُبط بحوزتهم 7 طرب لمخدر الحشيش وزنت 700 جرام، 500 جرام أفيون، ومبلغ مالي 137 ألف جنيه، 5 دراجات نارية بدون لوحات معدنية، 5ق طع أسلحة بيضاء، 6 هواتف محمولة.



واستهدفت حملة مكبرة قريتى عرب الجهمة وبنى قرة بدائرة مركز شرطة القوصية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومشاركة قوات الأمن المركزى وإدارة قوات الأمن أسفرت عن ضبط 3 متهمين بحوزتهم (رشاش جرينوف، 2 بندقية، فرد خرطوش )، والقبض على 39 هاربا من 267 حكما قضائيا متنوعا.



بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، واستخدام الدراجات النارية فى عملية النقل والترويج، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم، والأسلحة البيضاء لتجزئة المواد المخدرة.



