الزمالك يسعى لإسقاط الترجي في دوري الأبطال

٢٨ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٥ ص

الزمالك - الترجي

حان الوقت من أجل ضربة بداية الأدوار الإقصائية من البطولة القارية الأولى للأندية، حيث يتنافس ثمانية أبطال سابقين على اللقب الأغلى في مسابقات الأندية الإفريقية. ربع نهائي دوري الأبطال ينطلق اليوم الجمعة، وذلك حين يحتضن استاد القاهرة، لقاء الزمالك أمام نظيره الترجي الرياضي التونسي، بعد أسبوعين من صدامهما في كأس السوبر. الزمالك خرج منتصراً 3-1 بالدوحة، قطر يوم 14 فبراير ليحقق لقبه الرابع في كأس السوبر ويؤكد عقدة الترجي في البطولة السنوية التي تقام من مباراة واحدة. لكن حامل اللقب يأمل في الثأر في بطولة دوري الأبطال الأكثر قوة وأهمية بالقارة.

بتسعة ألقاب فيما بينهما (خمسة للزمالك ولقب أقل للترجي) ستكون هذه مواجهة بين العمالقة على أرض الملعب. مدرب الزمالك الفرنسي باتريس كارتيرون يعرف جيداً ما يخص الكرة بالقارة، بعدما سبق له حصد ألقاب لمسابقات الكاف مع مازيمبي والرجاء البيضاوي قبل تكرار الأمر مع الزمالك. على الجانب الآخر قاد معين الشعباني