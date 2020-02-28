تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع أمام الترجي

٢٨ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٤٨ ص

الزمالك

حان الوقت من أجل ضربة بداية الأدوار الإقصائية من البطولة القارية الأولى للأندية، حيث يتنافس ثمانية أبطال سابقين على اللقب الأغلى في مسابقات الأندية الإفريقية. ربع نهائي دوري الأبطال 2019-20 ينطلق اليوم الجمعة، وذلك حين يحتضن استاد القاهرة الدولي، لقاء الزمالك أمام نظيره الترجي الرياضي التونسي، بعد أسبوعين من صدامهما في كأس السوبر 2020. الزمالك خرج منتصراً 3-1 بالدوحة، ليحقق لقبه الرابع في كأس السوبر ويؤكد عقدة الترجي في البطولة السنوية التي تقام من مباراة واحدة. لكن حامل اللقب يأمل في الثأر في بطولة دوري الأبطال الأكثر قوة وأهمية بالقارة.

وفيما يلي تشكيل الزمالك المتوقع:- حراسة المرمى: محمد أبوجبل.- خط الدفاع: محمد عبدالشافي - محمود الونش - محمود علاء - حازم إمام.- خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد أوناجم - أحمد سيد "زيزو" - أشرف بنشرقي.- خط الهجوم: مصطفى محمد.بتسعة ألقاب فيما بينهما (خمسة للزمالك ولقب أقل للترجي) ستكون هذه مواجهة