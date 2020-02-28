الهجرة الدولية: سفينة تجارية تنقذ 35 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا

٢٨ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٨ ص

هجرة غير شرعية

أعلنت منظمة الهجرة الدولية أن سفينة تجارية أنقذت 35 مهاجرا غير شرعي في المياه قبالة سواحل ليبيا أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا واعادتهم إلى العاصمة الليبية طرابلس. وقالت المنظمة - في تغريدة عبر (تويتر) أوردتها شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الجمعة، إنه تم توفير الرعاية الطبية اللازمة ومواد الإغاثة إلى المهاجرين، الذين تم اعتراضهم في مياه البحر أمس الخميس، فور نزولهم من على متن السفينة.