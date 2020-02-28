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ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في هونج كونج إلى 93 حالة

٢٨ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:١٦ ص
كورونا
كورونا
ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في هونج كونج إلى 93 حالة وذلك عقب تسجيل حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس اليوم. ونقلت شبكة (سي إن إن) الأمريكية عن مركز حماية الصحة في هونج كونج اليوم الجمعة، قوله إن حالة الإصابة الجديدة لسيدة تبلغ من العمر 89 عاما وتعاني من أمراض كامنة وتعيش بمفردها.
وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن السيدة ليس لديها أي سجل سفر خلال فترة حضانة المرض ولكنها زارت معبدا بوذيا يقع في منطقة "نورث بوينت"، وهو معبد ارتبط بعدد من حالات الإصابة المؤكدة في البلاد، عدة مرات خلال شهري يناير وفبراير.يذكر أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي
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انقلاب حافلة

غرق 24 شخصا على الأقل إثر سقوط حافلة بأحد أنهار الهند

أفادت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، بأن 24 شخصا على الأقل غرقوا إثر سقوط حافلة كانت تقلهم بأحد الأنهار غربي الهند. وذكرت الشبكة، أن سائق الحافلة، التي كانت تقل مجموعة من الأشخاص المشاركين في حفل زواج، فقد السيطرة عليها بعد انفجار أحد الإطارات، مما أدى إلى سقوطها في النهر الواقع بولاية راجستان الهندية.
أنجيلا-ميركل

نواب يتهمون أنجيلا ميركل بالتورط في قتل «سليماني»

اتهم عدد من نواب اليسار المتطرف في ألمانيا، اليوم الخميس، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بالتورط في مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليمان في ضربة أمريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي، إذ قال ثمانية من نواب السيار المتطرف: إنهم تقدموا بشكوى ضد «ميركل» ووزراء تتهمهم بالتورط في مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في العراق. وتتعلق الشكوى بقاعدة رامشتاين الجوية الأميركية المترامية الأطراف في غرب ألمانيا، التي يعتقد أنها تضم محطة للأقمار الاصطناعية وتستخدم للتحكم بالطائرات الأمريكية المسيرة في أجواء أفريقيا والشرق الأوسط.
كورونا 2

إصابة نائبة الرئيس الإيراني بفيروس كورونا

أصيبت معصومة ابتكار نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة، اليوم الخميس، بفيروس كورونا الجديد المتفشي في البلاد، وذلك حسبما ذكر موقع وكالة "روسيا اليوم"، في نبأ عاجل له، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وفي ذات السياق أعلنت مواقع إيرانية، وفاة الدبلوماسي والسياسى الإيراني ورجل الدين ورئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة الأسبق حجة الإسلام سيد هادي خسروشاهي، بعد إصابته بفيروس كورونا في مدينة قم، وخضوعه للعلاج منذ أيام في إحدى مستشفيات العاصمة طهران.
كورونا 5

الإعلان عن أول إصابة بفيروس كورونا في فيينا

أعلنت بلدية فيينا، في تصريحات لها، اليوم الخميس، عن التأكد من وقوع أول حالة إصابة بفيروس كورونا في العاصمة النمساوية. وقال بيتر هاكر مستشار حاكم فيينا، في تصريحات له، اليوم الخميس، إنه تم بالفعل اكتشاف أول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا الجديد وهي لرجل متقدم في العمر، وأنه تم نقله على الفور إلى إلى أحد المستشفيات الحكومية، لافتا إلى ضرورة تثقيف السكان بشكل أكبر حول الحماية الذاتية في مسألة فيروس كورونا والإجراءات المتبعة في الحالات المشتبه فيها.
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فيروس-كورونا (2)

الصين: 1017 حالة وفاة و42 ألف مصاب بـ«كورونا»

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، ارتفاع ضحايا الالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس كورونا الجديد إلى 1017 وفاة و42 ألفا و708 إصابات مؤكدة حتى نهاية أمس الإثنين، موضحة أنها تلقت تقارير عن 2478 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس، و108 حالات وفاة جديدة أمس، بواقع 103 حالات في مقاطعة هوبي (مركز انتشار الفيروس)، وحالة واحدة في كل من بكين وتيانجين وهيلونغجيانغ وآنهوي وخنان، وأن 7 آلاف و333 مريضا ما زالوا في حالة خطيرة، فيما خرج 3 آلاف و998 شخصا من المستشفى بعد شفائهم.
فيروس-كورونا (2)

إصابة 60 حالة بفيروس «كورونا» على متن سفينة باليابان

أعلنت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الإثنين، تسجيل 60 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» لأشخاص كانوا على متن السفينة «دايموند برينسس» السياحية التي تم فرض حجر صحي على جميع من كان عليها في ميناء «يوكوهاما» مؤخرا. وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه بالإعلان عن هذه الحالات الجديدة ترتفع حصيلة المصابين بفيروس «كورونا» الجديد على متن السفينة إلى 130 حالة. من ناحية أخرى، ارتفع عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم بسبب فيروس كورونا الجديد بنحو 97 شخصا، أمس الأحد، وهو أكبر عدد من الوفيات في يوم واحد.
فيروس-كورونا (2)

كورونا: ارتفاع إصابات ألمانيا.. وأول حالة في بلجيكا

أعلن مسئولو الصحة في ألمانيا، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد إلى 12 حالة مؤكدة، وذلك عقب تسجيل حالتي إصابة جديدتين، وذكرت قناة (دويتشه فيله) الألمانية، اليوم الثلاثاء، أن 10 حالات كانت في ولاية "بافاريا" الألمانية، إلا أنها لم تتطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد. فيما أعلنت السلطات البلجيكية، في نبأ عاجل أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم، عن أول إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، مؤكدة إصابة شخص بفيروس "كورونا" من بين 9 أشخاص عادوا من مدينة "ووهان" الصينية.
فيروس-كورونا (1)

426 وفاة بسبب كورونا بينهم أول حالة في هونج كونج

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، تسجيل 426 وفاة بينهم أول حالة فى هونج كونج و20 ألفا و471 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس "كورونا" في شتى أنحاء البلاد، موضحة أنها تلقت تقارير بـ3235 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد و64 حالة وفاة جديدة، أمس الإثنين، بالإضافة إلى حالة وفاة أعلنت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة عنها، اليوم، لشاب يبلغ من العمر 39 عاما، ما رفع عدد الوفيات الجديدة إلى 65 حالة، مشيرة إلى أن جميع حالات الوفاة في مقاطعة "هوبي" بوسط الصين باستثناء تلك المسجلة في هونج كونج.
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