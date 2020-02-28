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مجدي أبو عميرة ينتهي من تصوير «قوت القلوب» خلال أيام

٢٨ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:١٩ ص
مجدي أبو عميرة
مجدي أبو عميرة
انتهى المخرج مجدي أبو عميرة من تصوير نحو 90 في المائة من مشاهد مسلسله الجديد (قوت القلوب)، ويكثف حاليا ساعات التصوير التي تمتد لنحو 17 ساعة يوميا داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، للإنتهاء من العمل خلال الأيام المقبلة تمهيدا لعرض المسلسل في مارس المقبل. وينتمي المسلسل لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي مشوق، وتجسد بطلة العمل الفنانة ماجدة زكي خلال أحداثه شخصية معلمة غير متزنة وغير مسيطرة على تصرفاتها مما يؤدي إلى وقوع ابنها الذي يجسده الفنان إسلام جمال في مشكلات نتيجة تصرفات والدته المحرجة.
وتتوالى الأحداث، وعندما يقرر إسلام جمال الذي يجسد دور طبيب الارتباط من الفنانة ديانا هشام،ترفض والدتها التي تجسدها الفنانة رانيا فريد شوقي والتي يسيطر عليها الشر والغيرة، وتدخل في صراع مستمر مع ماجدة زكي، في حين يقوم الفنان خالد زكي خلال أحداث العمل بدور زوج انيا فريد شوقي.مسلسل "قوت القلوب" تأليف محمد
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نجوم الفن ينعون وفاة حسني مبارك: «وداعا بطل حرب أكتوبر»

نعى عدد كبير من نجوم الفن والمبدعين وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض، متقدمين بخالص المواساة والعزاء لأسرة الراحل، داعين الله أن يتغمده برحمته. ونعى الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية ومجلس إدارة النقابة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، قائلا: "نحتسبه عند الله من الصالحين، وداعين أن يسكنه الله واسع رحمته، ونعزي شعب مصر في قائد من قادة حرب أكتوبر المجيدة التي سطرت بأحرف من النور في تاريخ الوطن".
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ناصر البرنس يُهاجم محمد رمضان: «مش هسيب حقي» (فيديو)

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وحيد حامد: تعاقدت مع تامر مرسي على الجزء الثالث لـ«الجماعة»

أعلن المنتج تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن التعاقد مع المؤلف والكاتب الكبير وحيد حامد على عمل فني جديد، إذ قال «حامد» في تصريحات لـ«التحرير»: «تعاقدت الخميس الماضي مع المنتج تامر مرسي، على إنتاج الجزء الثالث من مسلسل "الجماعة"، ولم أستقر من أين سأبدأ أحداث المسلسل، وأحتاج إلى وقت لترتيب الأمور والبحث في المراجع والأحداث من الممكن أن تتغير في أي وقت»، مضيفًا: «فور الانتهاء من المسلسل سيتم عرضه، وسأتفرغ لـ"الجماعة"؛ لأنها "هتاخد وقتي كله».
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