شديد البرود ليلًا.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

٢٨ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٢٤ ص

طقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، تصاحبه شبورة صباحا وشوائب عالقة، معتدل على السواحل الشمالية الغربية نهارا يصاحبه أمطار خفيفة على بعض المناطق، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء نهارا، مائل للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد نهارا، حار على جنوب الصعيد نهارا، كما يتوقع الخبراء أن تكون الرياح معتدلة على الأنحاء كافة.

وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج 1.4 إلى 1.8 متر ، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 1.3 إلى 1.8 متر.درجات الحرارة المتوقعة اليوم:المدينة: الصغرى - العظمىالقاهرة 14 25شبين الكوم 14 24طنطا 12 24دمنهور 11 22الإسكندرية 12 21بلطيم 12 22مطروح 11 20السلوم 11 21سيوة 12 23بورسعيد

وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج 1.4 إلى 1.8 متر ، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 1.3 إلى 1.8 متر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

المدينة: الصغرى - العظمى

القاهرة 14 25

شبين الكوم 14 24

طنطا 12 24

دمنهور 11 22

الإسكندرية 12 21

بلطيم 12 22

مطروح 11 20

السلوم 11 21

سيوة 12 23

بورسعيد 15 20

دمياط 15 19

الزقازيق 12 25

الإسماعيلية 13 25

السويس 13 24

العريش 13 22

رفح 12 20

رأس سدر 9 24

نخل 8 24

نويبع 17 25

طابا 14 21

كاترين 7 17

الطور 13 22

شرم الشيخ 17 26

الغردقة 13 27

مرسى علم 13 27

الفيوم 10 28

بني سويف 10 27

المنيا 10 27

أسيوط 12 27

سوهاج 12 28

قنا 10 28

الأقصر 10 28

أسوان 11 28

أبو سمبل 13 27

الوادي الجديد 9 29

شلاتين 12 27

أبو رماد 13 26

حلايب 12 23

رأس حدربة 12 22







