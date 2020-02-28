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شديد البرود ليلًا.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

٢٨ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٢٤ ص
طقس
طقس
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، تصاحبه شبورة صباحا وشوائب عالقة، معتدل على السواحل الشمالية الغربية نهارا يصاحبه أمطار خفيفة على بعض المناطق، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء نهارا، مائل للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد نهارا، حار على جنوب الصعيد نهارا، كما يتوقع الخبراء أن تكون الرياح معتدلة على الأنحاء كافة.
وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج 1.4 إلى 1.8 متر ، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 1.3 إلى 1.8 متر.درجات الحرارة المتوقعة اليوم:المدينة: الصغرى - العظمىالقاهرة 14 25شبين الكوم 14 24طنطا 12 24دمنهور 11 22الإسكندرية 12 21بلطيم 12 22مطروح 11 20السلوم 11 21سيوة 12 23بورسعيد
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نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اكتشاف عدد كبير من حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر لتصل إلى 7 حالات. وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاكتشاف أي حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في مصر في الوقت الحالي، وأنها خالية تماماً من أي إصابات.
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شبورة تصل إلى حد الضباب.. الأرصاد تعلن طقس الأربعاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الأربعاء، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، تصاحبه شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب، كما يتوقع الخبراء أن تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة على الأنحاء كافة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية.
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أمطار رعدية غزيرة.. الأرصاد: انتظروا 72 ساعة من الطقس السيئ

?أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم السبت بيانا، حذرت فيه من تعرض البلاد لموجة عدم استقرار في الأحوال الجوية، اعتبارا من غد الأحد، حيث تسقط الأمطار من متوسطة الشدة إلى غزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحري، وتكون رعدية على بعض المناطق، وتبلغ ذروتها يوم الإثنين المقبل، وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس ومناطق من سيناء قد تصل إلى حد السيول وتكون متوسطة على مناطق من جنوب البلاد.
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غيوم ورياح وبرودة.. الأرصاد تُعلن طقس الثلاثاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، غائم أحيانا، والرياح خفيفة إلى معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد وجنوبه وحلايب وشلاتين، نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء والغردقة.
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