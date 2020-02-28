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وزير الدفاع يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية إلى باكستان

تحرير:أميرة إبراهيم ٢٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٤٩ م
وزير الدفاع
وزير الدفاع
عاد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والوفد المرافق له، إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية إلى جمهورية باكستان الإسلامية، والتي أجرى خلالها عددا من اللقاءات الهامة مع عدد من المسئولين وكبار رجال الدولة بباكستان. وبدأت الزيارة بمراسم الاستقبال الرسمية واستعراض حرس الشرف وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.
وأجرى الفريق أول محمد زكى جلسة مباحثات ثنائية مع الفريق أول نديم رضا رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية حيث تناولت المباحثات التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين. والتقى بالفريق أول قمر جاويد باجوا رئيس أركان الجيش الباكستانى وتناول اللقاء سبل دعم التعاون بين القوات المسلحة
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«السياحة» عن تعليق رحلات العمرة: لن يضار أي مصري ماديًا

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الفريق-أول-محمد-زكى-القائد-العام-للقوات-المسلحة-وزير-الدفاع-والإنتاج-الحربى

وزير الدفاع يتوجه إلى باكستان في زيارة رسمية

غادر وزير الدفاع الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة، القاهرة، متوجهًا إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام فى إطار تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين.
السيسي- منحهم -وسام -الجمهورية -وزير- الدفاع -يكرم -القادة -المتقاعدين (1)

السيسي منحهم وسام الجمهورية.. وزير الدفاع يكرم القادة المتقاعدين

في لافتة تقدير وتحية من المؤسسة العسكرية لأبنائها الذين أفنوا حياتهم في خدمة الوطن بين صفوف القوات المسلحة المصرية، شهد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا إلى التقاعد في الأول من يناير 2020، إذ قام القائد العام بتقليد القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية الذي صدق على منحه لهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، تقديرًا لجهودهم وتفانيهم في أداء مهامهم الوطنية طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة.
وحدات -بحرية- -مصرية- وفرنسية -تتدرب- بالبحر- الأحمر

وحدات بحرية مصرية وفرنسية تتدرب بالبحر الأحمر

على خلفية التعاون العسكري الوثيق بين البلدين، وكذا تبادل الخبرات بين البحرية المصرية والفرنسية، وفي إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز علاقات التعاون العسكري وتبادل الخبرات مع الدول الصديقة والشقيقة، قامت إحدى المجموعات القتالية للقوات البحرية المصرية المتمركزة بقاعدة برنيس العسكرية والفرقاطة الفرنسية (FORBIN) بتنفيذ تدريب بحري عابر بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر.
وزير الدفاع

الكلية الحربية تقبل دفعة جديدة من خريجي الجامعات

صدق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات بالكلية الحربية دفعة مايو 2020، والتي تشمل الدفعات (116) أطباء و(66) مختلط، والدفعة رقم ( 108) رئيسات تمريض. وأعلن اللواء أشرف فارس، مدير الكلية الحربية مدير مكتب تنسيق الكليات والمعـاهد العسكـرية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الكلية للإعلان عن شروط القبول للدفعات، أن التخصصـات المطلوبة من الذكور تشمـل الطب البشري والطب البيطري وطب الأسنان والصيدلة من الذكور الحاصلين على دبلومة الدراسات العليا أو الماجستير أو الدكتوراه.
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