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بعد قرار إيران المثير للجدل.. ما حكم إلغاء صلاة الجمعة؟

٢٨ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٥٥ ص
صلاة
صلاة
اتخذت السلطات الإيرانية، خلال الساعات الماضية، قرارًا بإلغاء صلاة الجمعة اليوم، بعد وفاة مايقرب من 20 شخصا بسبب فيروس كورونا، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا حول الحكم الشرعي لإلغاء صلاة الجمعة، وفي هذا الإطار تحسم دار الإفتاء المصرية الجدل: قالت دار الإفتاء، إنه يجوز إلغاء صلاة الجمعة، إذا كان هناك وباء منتشر في بلد ما، وأعلنت الجهات المختصة أن الاختلاط قد ينقل الفيروس بين المصلين.
وأشارت إلى أن اجتماع المصلين في المسجد لأداء صلاة الجمعة قد يؤدي إلى انتشار العدوى والإضرار بالناس؛ ففي هذه الحالة يجوز إلغاء صلاة الجمعة، من باب "درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة"، ولأن الحفاظ على حياة المواطنين من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية. وفي سياق أخر، أصدرت السلطات السعودية، قرارًا أول أمس الأربعاء، بتعليق
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الكعبة

«السياحة» عن تعليق رحلات العمرة: لن يضار أي مصري ماديًا

أعلنت وزارة السياحة والآثار، تشكيل غرفة عمليات وعقد اجتماعات مستمرة؛ لمتابعة المستجدات الخاصة بالقرار الذي اتخذته السلطات السعودية بتعليق رحلات العمرة بشكل مؤقت لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ والوصول مع السلطات السعودية إلى الحلول والإجراءات التي يجب اتباعها لحماية حقوق المواطنين المصريين وكذلك الشركات السياحية. وقالت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، إن القرار يأتي في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على المعتمرين المصريين وحقوقهم.
المتحف-المصري-الكبير

هل حددت الحكومة 500 جنيه سعر تذكرة المتحف الكبير؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تحديد سعر تذكرة المتحف المصري الكبير 500 جنيه للمواطن المصري. وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحديد سعر تذكرة المتحف المصري الكبير بـ500 جنيه للمواطن المصري، وأن أسعار التذاكر سيتم طرحها بقيم رمزية وفقاً لما أعلنته الوزارة مسبقا.
صيدلية

حقيقة بيع أدوية سكر مسرطنة بالصيدليات.. الصحة ترد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول تداول أدوية سكر مسرطنة في الصيدليات. وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع أي أدوية مٌسرطنة في الصيدليات سواء أدوية سكر أو غيرها، مُشددةً على أن جميع الأدوية المتداولة بالصيدليات وكذلك المستشفيات والوحدات الصحية آمنة تماماً وصالحة للاستخدام الآدمي، ومطابقة لكافة معايير منظمة الصحة العالمية.
رئاسة-مجلس-الوزراء

حقيقة اكتشاف 7 حالات إصابة بكورونا في مصر.. الحكومة ترد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اكتشاف عدد كبير من حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر لتصل إلى 7 حالات. وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاكتشاف أي حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في مصر في الوقت الحالي، وأنها خالية تماماً من أي إصابات.
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السعودية: غسل وتعقيم المسجد الحرام 4 مرات يوميا

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية، اليوم الخميس، غسل أرضيات المسجد الحرام الخالية من السجاد 4 مرات يوميا لضمان سلامة قاصديه. ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، اليوم، عن مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر بن أحمد ودعاني قوله إنه يتم رفع 13 ألفا و500 سجادة يوميا من الأماكن المخصصة للصلاة، وغسل الأماكن وتعقيمها، موضحا أن عملية غسل المصليات تتم بشكل دوري حيث يطوى السجاد ويرفع ثم تغسل المصليات وتعقم ويتم تجفيفها وإعادة السجاد من خلال كوادر مؤهله تأهيلا عاليا.
وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

الكويت:43 إصابة مؤكدة بكورونا جميعهم قادمين من إيران

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، عن رصد 43 حالة مؤكدة بفيروس كورونا في الكويت، وجميع حالات فيروس كورونا المسجلة حتى الآن هي لأشخاص قدموا من إيران، وأنه تم عزل جميع حالات فيروس كورونا وفق البروتوكولات الطبية، مضيفة أنه تم تفعيل برامج الرصد والاستجابة في الوزارة منذ بداية انتشار فيروس كورونا، كما تم دعم تأمين المستلزمات الطبية والمختبرات بالكواشف الفيروسية لمنع تفشي فيروس كورونا، وذلك بحسب ما أورده موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، اليوم الخميس.
حج-وعمرة (7)

السعودية تمنع رحلات العمرة وزيارة المسجد النبوي

أعلنت الممكلة العربية السعودية، اليوم الخميس، تعليق الدخول إلى أراضيها لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتا، وكذلك تعليق دخول أصحاب التأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID) منها خطرا. وأوضحت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها، أنها اتخذت تلك القرارات وفق المعايير التي تحددها الجهات الصحية المختصة بالمملكة، التي تتابع عن كثب تطورات انتشار فيروس كورونا الجديد «19-COVID».
اسلحة ايرانية

دلائل ونفي..البنتاجون يؤكد تورط إيران في هجوم أرامكو

تتوالى الدلائل المؤكدة لضلوع إيران في الهجوم التي استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية بطائرات مسيرة في سبتمبر الماضي. فقد فجرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" مفاجأة بشأن شحنة أسلحة مطابقة للمستخدمة في هجوم شركة "أرامكو"، حيث كشفت واشنطن عن اعتراضها شحنة أسلحة، مطابقة لتلك التي استخدمت في الهجوم. وكشف المتحدث باسم البنتاجون وليام أوربان، أن "السفينة الإيرانية التي كانت تنقل أسلحة إلى جماعة الحوثيين اليمنية وتم احتجازها، كانت تحمل صواريخ كورنيت إيرانية".
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