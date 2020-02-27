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تفاصيل اتفاقية التعاون بين "اورنچ مصر" ومواصلات مصر

توفر اورنچ خدمات الواي فاي داخل أوتوبيسات ومحطات أوتوبيس مواصلات مصر والتي سيتمتع بها الركاب بالمجان بالإضافة إلى تخصيص الرقم الموحد للخط الساخن لخدمة الركاب.
تحرير:أحمد البرماوي ٢٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٤٠ م
اورانج ومواصلات مصر
اورانج ومواصلات مصر
وقعت "اورنچ مصر" اتفاقية حصرية مع شركة مواصلات مصر لحلول النقل المبتكرة، بهدف تقديم خدمات مشتركة في منظومة النقل الذكي التي تتم تحت مظلة تقودها الهيئة العربية للتصنيع، وبموجب الاتفاقية توفر شركة اورنچ وسائل الاتصال الإلكترونية ونقل البيانات الحديثة بين أسطول النقل ومراكز التحكم التابعة لشركة مواصلات مصر، والتي يمكن من خلالها مراقبة كل أتوبيسات الأسطول من خلال الكاميرات المثبتة بكل أوتوبيس، ومعرفة عدد الركاب بكل رحلة وكذلك متابعة الحركة وتوزيع المسارات بصفة دورية عن طريق خدمة التتبع وإدارة المركبات المقدمة بالتعاون مع شركة ETIT.
وبالإضافة إلى ذلك توفر اورنچ خدمات الواي فاي داخل أوتوبيسات ومحطات أوتوبيس مواصلات مصر والتي سيتمتع بها الركاب بالمجان بالإضافة إلى  تخصيص الرقم الموحد للخط الساخن 012 80000 012 لخدمة الركاب. وانطلاقا من هذا التعاون المثمر بين الطرفين تدرس اورنچ بيع كروت مواصلات مصر الذكية  "مواصلاتي" المستخدمة
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نيفين القباج

التضامن تبدأ صرف معاشات مارس الأحد القادم

قالت وزارة التضامن الاجتماعي إنها ستبدأ صرف معاشات شهر مارس بدءًا من بعد غد الأحد. وأضافت في بيان صحفي اليوم أن نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وجهت رؤساء صندوق التأمين الاجتماعي بقطاعيه الحكومي والعام والخاص باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف جميع معاشات شهر مارس اعتبارًا من الأحد القادم الموافق الأول من مارس لما يزيد عن 8.33 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 15.26 مليار جنيه.
وزير الاتصالات وكوت ديفوار

وزير الاتصالات يبحث التعاون مع سفير كوت ديفوار بالقاهرة

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع تيموتي إيزوان سفير جمهورية كوت ديفوار في القاهرة، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة في مجال التحول الرقمي. وشهد اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين مصر وكوت ديفوار على كافة الأصعدة خاصة مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ كما تم مناقشة تنفيذ وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين والتي شهد توقيعها رؤساء الجمهورية في كلا البلدين خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأبيدجان في أبريل الماضي، ووقعها الدكتور عمرو طلعت مع نظيره وزير الاقتصاد الرقمي والبريد الإيفواري
بورصة (2)

البورصة تخسر 7.9 مليار جنيه بنهاية تعاملات الخميس

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة يوم الخميس، أخر جلسات الأسبوع على تباين في الأداء، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 7.9 مليار جنيه وسط ضغوط بيعية للعرب والأجانب. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 1.45% ليصل إلى مستوى 13008.94 نقطة،وانخفض مؤشر الشركات الصغيرةوالمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة1.14.% ليصل إلى مستوى 1209.27نقطة، وتراجع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة1.12% ليغلق عند مستوى 1311.08 نقطة.
الدولار-الجنيه

الدولار يواصل الصعود أمام الجنيه في البنوك

واصلت أسعار الدولار الأمريكي صعودها أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وارتفع سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع قرشين ليسجل نحو 15.65 جنيه للبيع، و15.55 جنيه للشراء، كما ارتفع سعر الدولار في البنك المصري الخليجي بواقع قرشين ليسجل نحو 15.67 جنيه للبيع، و15.57 جنيه للشراء، وارتفع سعر الدولار في كل من بنك عودة، وبنك إتش إس بي سي بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 15.66 جنيه للبيع، و15.56 جنيه للشراء.
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فرع-شركة-اورنج (2)

تفوق اورانج مصر في خدمات نقل البيانات للمرة السادسة

حصدت "اورنچ مصر" الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة، الصدارة متفوقة على جميع منافسيها في مصر كأفضل الشركات من حيث سرعة تحميل البيانات على الإنترنت وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشهر ديسمبر. ومنذ بداية إصدار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتقرير الشهري عن جودة خدمات شبكات الاتصالات في مصر، هيمنت "اورنچ مصر" بشكل دائم على الصدارة في سرعة نقل البيانات والإنترنت على مدار الأشهر الستة التي صدر فيها التقرير.
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