تفاصيل اتفاقية التعاون بين "اورنچ مصر" ومواصلات مصر

توفر اورنچ خدمات الواي فاي داخل أوتوبيسات ومحطات أوتوبيس مواصلات مصر والتي سيتمتع بها الركاب بالمجان بالإضافة إلى تخصيص الرقم الموحد للخط الساخن لخدمة الركاب.

تحرير:أحمد البرماوي ٢٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٤٠ م

اورانج ومواصلات مصر

وقعت "اورنچ مصر" اتفاقية حصرية مع شركة مواصلات مصر لحلول النقل المبتكرة، بهدف تقديم خدمات مشتركة في منظومة النقل الذكي التي تتم تحت مظلة تقودها الهيئة العربية للتصنيع، وبموجب الاتفاقية توفر شركة اورنچ وسائل الاتصال الإلكترونية ونقل البيانات الحديثة بين أسطول النقل ومراكز التحكم التابعة لشركة مواصلات مصر، والتي يمكن من خلالها مراقبة كل أتوبيسات الأسطول من خلال الكاميرات المثبتة بكل أوتوبيس، ومعرفة عدد الركاب بكل رحلة وكذلك متابعة الحركة وتوزيع المسارات بصفة دورية عن طريق خدمة التتبع وإدارة المركبات المقدمة بالتعاون مع شركة ETIT.

وبالإضافة إلى ذلك توفر اورنچ خدمات الواي فاي داخل أوتوبيسات ومحطات أوتوبيس مواصلات مصر والتي سيتمتع بها الركاب بالمجان بالإضافة إلى تخصيص الرقم الموحد للخط الساخن 012 80000 012 لخدمة الركاب. وانطلاقا من هذا التعاون المثمر بين الطرفين تدرس اورنچ بيع كروت مواصلات مصر الذكية "مواصلاتي" المستخدمة