تفاصيل اتفاقية التعاون بين "اورنچ مصر" ومواصلات مصر
توفر اورنچ خدمات الواي فاي داخل أوتوبيسات ومحطات أوتوبيس مواصلات مصر والتي سيتمتع بها الركاب بالمجان بالإضافة إلى تخصيص الرقم الموحد للخط الساخن لخدمة الركاب.
تحرير:أحمد البرماوي
٢٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٤٠ م
اورانج ومواصلات مصر
وقعت "اورنچ مصر" اتفاقية حصرية مع شركة مواصلات مصر لحلول النقل المبتكرة، بهدف تقديم خدمات مشتركة في منظومة النقل الذكي التي تتم تحت مظلة تقودها الهيئة العربية للتصنيع، وبموجب الاتفاقية توفر شركة اورنچ وسائل الاتصال الإلكترونية ونقل البيانات الحديثة بين أسطول النقل ومراكز التحكم التابعة لشركة مواصلات مصر، والتي يمكن من خلالها مراقبة كل أتوبيسات الأسطول من خلال الكاميرات المثبتة بكل أوتوبيس، ومعرفة عدد الركاب بكل رحلة وكذلك متابعة الحركة وتوزيع المسارات بصفة دورية عن طريق خدمة التتبع وإدارة المركبات المقدمة بالتعاون مع شركة ETIT.
وبالإضافة إلى ذلك توفر اورنچ خدمات الواي فاي داخل أوتوبيسات ومحطات أوتوبيس مواصلات مصر والتي سيتمتع بها الركاب بالمجان بالإضافة إلى تخصيص الرقم الموحد للخط الساخن 012 80000 012 لخدمة الركاب.
وانطلاقا من هذا التعاون المثمر بين الطرفين تدرس اورنچ بيع كروت مواصلات مصر الذكية "مواصلاتي" المستخدمة
وبالإضافة إلى ذلك توفر اورنچ خدمات الواي فاي داخل أوتوبيسات ومحطات أوتوبيس مواصلات مصر والتي سيتمتع بها الركاب بالمجان بالإضافة إلى تخصيص الرقم الموحد للخط الساخن 012 80000 012 لخدمة الركاب.
وانطلاقا من هذا التعاون المثمر بين الطرفين تدرس اورنچ بيع كروت مواصلات مصر الذكية "مواصلاتي" المستخدمة لركوب أوتوبيسات مواصلات مصر، في فروعها المختلفة، فضلا عن إتاحة "نقاط الولاء" التي تقدمها لعملائها من أجل استخدامها في شراء كارت مواصلاتي وشحنه.
كما تستهدف اورنچ من خلال الاتفاقية إلى التركيز على دعم الحكومة فى ملف الشمول المالي والانتقال من مجتمع نقدي إلى مجتمع لانقدى من خلال الدفع الإلكتروني للركاب باستخدام خدمات اورنچ كاش إلى جانب تقديم عروض وأنشطة تسويقية مشتركة لعملاء الشركتين.
وتتميز مواصلات مصر بأنها مشغل النقل الجماعي الوحيد في مصر المدرج على خرائط جوجل بحيث يستطيع العميل متابعة مواعيد الوصول المتوقعة للأتوبيسات وكيفية التنقل بين خطوط الأتوبيس المختلفة وكذلك الربط بمحطات المترو وتقدم اورنچ الدعم وخدمات الانترنت والتواصل بين كل هذه المنظومة.
وقد جاءت هذه الاتفاقية بعد مذكرة تفاهم جمعت بين "اورنچ مصر" و"مواصلات مصر" و عدد من الشركات المتخصصة في تحالف بقيادة الهيئة العربية للتصنيع لإطلاق منظومة الأتوبيسات الكهربائية الذكية في شهر نوفمبر الماضي. وفي فبراير 2020 تم إطلاق العمل بأول أتوبيس كهربائي ضمن تلك المنظومة وكانت مواصلات مصر هي المشغل واورنچ مصر مزود الخدمات التقنية.
وبمناسبة توقيع العقد الجديد الذي يوثق التعاون بين الشركتين، عبر المهندس ياسر شاكر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لاورنچ مصر عن امتنانه للمسؤولين في مواصلات مصر وحرصهم على مواصلة التعاون لتقديم خدمات متميزة تليق بالسوق المصرية.
وتابع: "تمر سوق نقل الأفراد في مصر بمرحلة جديدة تماماً تتزايد فيها المنافسة وأصبحت التكنولوجيا عنصراً جوهرياً فيها، لذلك يشرفنا التعاون مع مواصلات مصر التي سنقدم معا مفهوما جديدا للنقل الجماعي في مصر".
وعبر شاكر عن سعادته أيضا بالمشاركة في دعم مواصلات مصر التي تقدم مشروعا ضخما لطالما حلم به المصريون عبر توفير وسيلة مواصلات مريحة وآمنة وذكية تعمل على تحسين جودة النقل وتيسير حياة المواطنين.
وتعقيباً على هذا التعاون ، أعرب الدكتور هشام طه، الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات مصر عن سعادته بالشراكة الاستراتيجية بين مواصلات مصر الرائدة في مجال النقل الحضري المستدام، شركة اورنج الرائدة في تقديم الاتصالات المتكاملة، مشيرا أن مواصلات مصر تفخر بتزويد شبكة مركباتها بتقنيات اورنچ في خدمات الإنترنت خاصة وأن الشركة تعد الأسرع في تقديم خدمات الإنترنت عبر المحمول علاوة على تقديم خدمات تتبع المركبات ومراقبة أسطول أتوبيسات مواصلات مصر المنتشر في محافظتي القاهرة والجيزة.
وأضاف "وفقا لبروتوكول التعاون سيتمتع عملاء اورنچ بمزايا إضافية لاستعمال شبكة مواصلات مصر بالإضافة لإتاحة خدمات الإنترنت اللاسلكي (الواي فاي) وعمليات تطوير محطات مواصلات مصر وكذلك مجال الدعاية والإعلان وبيع الكارت الذكي للمواصلات مصر (مواصلاتي) داخل فروع ومنافذ اورنچ بالإضافة لعدد آخر من الخدمات المستقبلية لاستخدام خدمة "اورنچ كاش."